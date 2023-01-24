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Программы для переноса и клонирования системы на SSD-диск

Macrium Reflect, EaseUS Todo Backup, AOMEI Backupper и другие программы для переноса Windows на SSD.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы не выполнять чистую установку операционной системы и программ на новый SSD-диск, можно перенести Windows со старого накопителя информации. Выполняется это "клонирование" с помощью специальных программ.

AOMEI Partition Assistant Standard Edition

AOMEI Partition Assistant Standard Edition — утилита для управления разделами жесткого диска. В приложении можно изменить размер раздела, отформатировать диск и объединить несколько разделов. Есть встроенный инструмент для переноса операционной системы на SSD или HDD и функция конвертации файловой системы FAT в NTFS. ПО полностью беспалтное, совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык.

В главном окне приложения нужно выбрать инструмент "Перенос ОС SSD или HDD" в разделе "Мастера".

AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Откроется мастер переноса системы. В этом инструменте нужно выбрать диск, на который программа выполнит перенос ОС. Чтобы выполнить операцию, на целевом диске должно быть достаточно свободного пространства для системных файлов Windows.

Программа для миграции системы на SSD AOMEI Partition Assistant Standard Edition

После этого утилита начнет перенос системы. По завершению процесса можно загрузить системы с нового накопителя информации.

Преимущества AOMEI Partition Assistant Standard Edition:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • инструмент для создания загрузочного CD;
  • функция для удаления всех разделов;
  • встроенный мастер восстановления разделов;
  • поддержка функции конвертации файловых систем;
  • возможность создания резервных копий дисков, файлов и папок.

Недостатки:

  • нет встроенного планировщика задач;
  • отсутствует бенчмарк для тестирования диска на ошибки.

Скачать AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Macrium Reflect

Macrium Reflect — программа для создания образа диска, файлов и папок с возможностью резервного копирования данных и клонирования операционной системы на SSD. В ПО есть встроенный планировщик заданий и функция пакетной записи данных на CD и DVD.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Для домашнего и коммерческого использования доступна бесплатная версия программы, но можно купить расширенную версию Macrium Reflect за 70 долларов.

Чтобы клонировать операционную систему Windows на SSD, нужно отметить галочкой системный диск в разделе "Create a backup". Далее нажмите "Clone this disk".

Macrium Reflect

Откроется новое окно "Clone". Здесь необходимо выбрать SSD-накопитель в разделе "Destination", на который будет выполнен перенос операционной системы. После выбора диска программа покажет список файлов, которые будут скопированы на новый носитель информации. Если на SSD недостаточно свободного места, утилита предложит сжать размер исходных файлов.

Программа для миграции системы на SSD Macrium Reflect

Нажмите "Next". Начнется клонирование системы. Время выполнения операции зависит от размера переносимых данных.

Преимущества Macrium Reflect:

  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность пользоваться программой бесплатно;
  • быстрый перенос информации с одного диска на другой;
  • инструмент для создания образа жесткого диска, папок и файлов;
  • высокая степень сжатия информации.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Скачать Macrium Reflect

EaseUS Todo Backup Free

EaseUS Todo Backup Free — программа для резервного копирования дисков. Утилита дает возможность переносить систему с HDD на SSD? создавать и записвать образы на CD и DVD, а также делать резервное копирование данных по заданному расписанию. Приложение бесплатное, совместимо с Windows (32 и 64 бит), но не переведено на русский язык.

После запуска программы выберите инструмент "System Clone", который расположен в левом меню главного окна.

EaseUS Todo Backup Free

В открывшемся окне выберите диск, на который будет перенесена система. Перейдите в раздел "Advanced Options" и отметьте галочкой пункт "Optimize for SSD". Также здесь можно выполнить клонирование каждого сектора диска.

Настройки программы EaseUS Todo Backup Free

Если на целевом диске недостаточно места для копирования данных, программа выполнит автоматическое сжатие файлов последнего добавленного раздела. Чтобы продолжить работу, нажмите "Proceed".

Программа для миграции системы на SSD EaseUS Todo Backup Free

Запустится процесс клонирования системы. Чем больше объем переносимых данных, тем дольше будет выполняться копирование системных файлов.

Преимущества EaseUS Todo Backup Free:

  • бесплатная модель распространения;
  • удобный интерфейс;
  • резервное копирование по расписанию;
  • быстрый перенос данных;
  • оптимизация системы под SSD при клонировании;
  • возможность создания и записи образов диска;
  • функция создания резервных копий отдельных файлов и папок.

Недостатки:

  • нет инструмента для тестирования диска на ошибки.

Скачать EaseUS Todo Backup Free

MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard — программа для управления дисками. С помощью утилиты можно перенести операционную систему с HDD на SSD, скопировать томы динамических дисков и преобразовать файловые системы NTFS в FAT. Также в ПО есть встроенный бенчмарк для диагностики диска. Программа полностью бесплатная, интерфейс англоязычный, работает на всех актуальных версиях Windows.

В главном окне программы нужно выбрать инструмент "Migrate OS".

MiniTool Partition Wizard

Откроется окно, в котором доступно два действия: копирование системного диска на другой диск и перенос системных файлов без удаления на исходном диске. После выбора режима клонирования системы необходимо нажать кнопку "Next".

Программа для миграции системы на SSD MiniTool Partition Wizard

В следующем разделе нужно выбрать целевой диск, на который программа перенесет систему. После выбора накопителя информации нажмите "Next". Утилита MiniTool Partition Wizard начнет перенос операционной системы. Продолжительность выполнения операции зависит от объема данных и скорости накопителей информации.

Преимущества MiniTool Partition Wizard:

  • простой интерфейс;
  • возможность пользоваться утилитой бесплатно;
  • инструмент для полной очистки диска;
  • возможность преобразования файловых систем;
  • поддержка дисков с 4-килобайтными секторами;
  • низкая нагрузка на компьютер во время работы:
  • высокая скорость переноса операционной системы.

Недостатки:

  • нельзя запустить инструмент создания резервных копий системы по заданному расписанию.

Скачать MiniTool Partition Wizard

AOMEI Backupper

AOMEI Backupper — программа для резервного копирования и восстановления данных. В ПО есть возможность создания резервных копий отдельных файлов и папок, инструмент для клонирования диска и операционной системы и поддержка технология Microsoft — VSS.

Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит), интерфейс представлен на английском языке. Приложение доступно для бесплатного скачивания с ограничениями. Полная версия AOMEI Backupper (Professional) стоит 46 долларов.

В главном окне программы нужно перейти в раздел "Clone" и выбрать инструмент "System Clone".

AOMEI Backupper

В следующем разделе необходимо выбрать диск, на который программа перенесет операционную систему. Чтобы запустить процесс клонирования, нажмите "Next". Время выполнения операции зависит от скорости обработки данных дисков и объема системных файлов.

Программа для миграции системы на SSD AOMEI Backupper

Преимущества AOMEI Backupper:

  • простой интерфейс;
  • наличие бесплатной версии;
  • быстрый перенос системных файлов;
  • создание резервных копий дисков, папок и файлов.

Недостатки:

  • нет планировщика задач;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка;
  • нет инструмента для преобразования файловых систем.

Скачать AOMEI Backupper

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Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

5 отзывов

Владимир

Ты, до***еб кон**ный, ты если что то делаеш, то делай. Поставило у***а кусок пол интернета на закачку. Где таких раненых берут?

Михаил

Не понятно, кто автор, какой национальности? Крутой англосакс или заблудившийся русский?

Леша

Национальность для тебя имеет значение?

Леша Национальность для тебя имеет значение?
Михаил

Когда пробуешь установить, в результате получаешь только иностранную версию. "Волшебная кнопочка" не работает. Поэтому, для меня БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Я явно не "кудесник-полиглот". Поищу что-нибудь попроще. А ТАК НАДЕЯЛСЯ))).

Михаил Когда пробуешь установить, в результате получаешь только иностранную версию. "Волшебная кнопочка" не работает. Поэтому, для меня БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Я явно не "кудесник-полиглот". Поищу что-нибудь попроще. А ТАК НАДЕЯЛСЯ))).
Whatislove

Программы настолько узкоспециализированные, что можно и переводчиком воспользоваться
Благо у всех телефоны есть - можно сфотографировать и перевести сразу же