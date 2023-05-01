При необходимости выполнения над диском большинства стандартных задач (например, создание новых или изменение размера существующих разделов) можно воспользоваться встроенной в Windows функцией — Управление дисками. Однако при помощи данного инструмента нельзя, перемещать, клонировать или объединять разделы. Кроме того, раздел "Управление дисками" имеет ряд ограничений и на выполнение даже поддерживаемых ею операций. Например, для изменения размера раздела требуется, чтобы он был либо отформатирован с использованием файловой системы NTFS, либо вообще не имел никакой файловой системы.
Поэтому для получения полного контроля над накопителем используются специализированные программы — менеджеры дисков. Рассмотрим функционал популярных приложений этого типа.
MiniTool Partition Wizard Free
Условно-бесплатная программа
MiniTool Partition Wizard — отличающийся простотой использования менеджер дисков позволяет выполнять над накопителями данных любых типов любые операции и даже больше.
Программа состоит из нескольких узкоспециализированных модулей:
- Менеджер разделов (ключевой модуль для управления разделами дисков).
- Средство клонирования дисков/разделов, позволяющий, например, выполнить миграцию операционной системы с одного диска на другой.
- Инструмент диагностики и анализа дисков, использующийся для выявления поврежденных секторов, анализа дискового пространства и других операци.
- Средство восстановления данных, позволяющее восстанавливать файлы с отформатированных дисков, с разделов, поврежденных вследствие возникновения логических ошибок.
Утилита MiniTool Partition Wizard Free имеет весь необходимый функционал, чтобы называться профессиональным менеджером дисков:
- Возможность создания первичных и логических дисков с использованием файловых систем NTFS, Ext2/3/4, Linux Swap, FAT/FAT32 или RAW (неформатированный раздел).
- Преобразование разделов NTFS в FAT всего в несколько кликов мышью.
- Наличие Мастера переноса ОС, который позволяет даже неопытным пользователям выполнить миграцию/перенос Windows с текущего диска на другой, в т.ч. на твердотельный SSD-накопитель (здесь требуется особый подход).
- Разделы и диски можно копировать на другие разделы или диски.
- Изменение размера кластера, буквы диска и метки тома, серийного номера и идентификатора типа раздела.
- Наличие Мастера изменения размера раздела, который обеспечивает простоту выполнения задач по увеличению или уменьшению размера диска — пользователь может сделать это при помощи ползунка или путем указания размера вручную.
- Выполнение поверхностного теста для проверки диска на наличие поврежденных секторов.
- Функция проверки целостности файловой системы позволяет восстановить ФС в случае ее повреждения.
- Восстановление основной загрузочной записи MBR, а также ее на GPT-диск.
- Преобразование системного диска из MBR в GPT
- Возможность удаления всех разделов на диске сразу.
- Возможность скрытия разделов, что предотвратит их отображение рядом с другими дисками и разделами в Windows.
- Конвертация первичного раздела в логический, и наоборот.
- Наличие встроенного мастера восстановления утерянных разделов.
- Возможность безвозвратного удаления данных с дисков при использовании методов Write Zero, Random Data и DoD 5220.22-M.
- Получение полной информации о разделе, включая идентификатор типа, файловую систему, серийный номер, первый физический сектор и другие сведения.
AOMEI Partition Assistant
Условно-бесплатная программа
AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков, отличающийся удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и дополнительными вспомогательными функциями. Программа распространяется в пяти редакциях, каждая из которых обладает собственным набором функций:
- Standard (бесплатная версия)
- Professional (платная версия для 2-х ПК)
- Server (платная версия для работы с серверными носителями информации для 2-х серверных компьютеров).
- Unlimited (то же, что и Professional, но без ограничений по количеству ПК, на которые можно установить программу).
- Tech (то же, что и Server, но без ограничений по количеству серверных компьютеров)
Редакция Standard включает в себя функции, которых достаточно для домашних пользователей:
- Операции с разделами (логическими дисками) носителей: создание/удаление, изменение объема, сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один, форматирование, скрытие, инициализация, изменение серийных номеров разделов.
- Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.
- Клонирование отдельных разделов и дисков целиком (с сохранением имеющихся разделов).
- Отображение SMART-атрибутов диска.
- Конвертирование разделов диска и хранимых на них данных из формата NTFS в формат FAT.
- Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.
- Низкоуровневое безвозвратное удаление данных с накопителей.
Платные редакции приложения AOMEI Partition Assistant обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций:
- Разделение разделов, перераспределение свободного места.
- Миграция операционной системы с MBR на MBR, MBR на GPT, GPT на MBR и с GPT на GPT-диск.
- Конвертация системного диска между MBR и GPT.
- Конвертация основного диска в логический, и наоборот, а также динамического диска в базовый.
- Создание загрузочного программного обеспечения WinPE (среда загрузки Windows) для последующего переноса данных на загрузочный накопитель.
- Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации.
- Создание SSD и Flash-носителей для восстановления системы установленной на ПК Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).
- Управление динамическими дисками (зеркальными, составными, с чередующимися томами).
- Смена идентификационного (ID) и серийного (SE) номера разделов.
- Расширенные возможности по клонированию дисков и другие функции.
EaseUS Partition Master
Условно-бесплатная программа
EaseUS Partition Master — многофункциональная программа для управления разделами жестких дисков, SSD и других типов накопителей, создания резервных копий данных, восстановления разделов и прочих вспомогательных операций.
Программа EASEUS Partition Master обладает следующим функционалом:
- Выполнение широкого спектра задач над разделами дисков: создание и удаление, перераспределение и перемещение, низкоуровневая очистка, скрытие и форматирование с использованием файловых систем FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, или EXT4.
- Расширение системного раздела за счет нераспределенного дискового пространства.
- Объединение двух разделов в один.
- Преобразование жесткого диска из MBR в GPT и в обратную сторону без удаления разделов или потери данных.
- Конвертация файловой системы между NTFS и FAT32.
- Устранение проблем с загрузкой Windows при помощи функции восстановления загрузочной записи MBR.
- Миграция операционной системы, клонирование дисков и разделов.
- Копирование и клонирование разделов или всего диска целиком в портативный файл-образ с возможностью последующего восстановления разделов/дисков с его помощью.
- Преобразование разделов из основного в логический, и наоборот.
- Поверхностное тестирование диска.
- Безвозвратное удаление данных.
- Восстановление поврежденных и утерянных разделов.
- Наличие собственной функции дефрагментации дисков.
- Перенос данных, установленных приложений, системных настроек Windows 11 с одного диска на другой.
- Создание загрузочных носителей для установки с них операционных систем или запуска загрузочных программ.
- Массовое удаление разделов диска в рамках одной операции и другие функции.
Программа EASEUS Partition Master распространяется в 3-х редакциях — Free, Pro и Windows 11 ToolKit. В бесплатной версии недоступны функции перераспределения дискового пространства, клонирования и миграции системы, восстановления разделов, создания загрузочных носителей, переноса приложений и настроек Windows 11.
Paragon Hard Disk Manager
Условно-бесплатная программа
Paragon Hard Disk Manager является профессиональным менеджеров дисков для операционных систем Windows. Существует две версии программы — платная и бесплатная (именуется как Paragon Partition Manager).
В число функциональных возможностей бесплатной программы Paragon Partition Manager входит:
- Изменение размера, форматирование, создание, удаление и проверка целостности разделов.
- Преобразование MBR-диска в GPT и наоборот.
- Восстановление удаленных разделов.
- Управление динамическими дисками.
- Создание загрузочных носителей.
- Управление посредством командной строки.
Платная редакция Paragon Hard Disk Manager обладает гораздо более широким набором функция:
- Скрытие, активация и деактивация разделов.
- Конвертация файловых систем из одного типа в другой (поддерживаются NTFS, FAT/FAT32, ReFS).
- Проверка целостности и восстановление файловой системы.
- Разделение и объединение разделов.
- Перераспределение дискового пространства между имеющимися разделами.
- Изменение размера кластера.
- Конвертация разделов из логического в основной и наоборот.
- Сжатие и дефрагментация главной файловой таблицы (MFT).
- Изменение серийного номера дисков.
- Создание виртуальных дисков и монтирование образов.
- Наличие мощного модуля по безвозвратному удалению разделов и хранимых на них данных при использовании различных (более 10) алгоритмов уничтожения информации.
- Очистка свободного пространства (физическое удаление данных, которые лишь помечены как удаленные).
- Создание резервной копии и восстановление всех данных на тот же или другой диск с возможностью автоматизации данного процесса (резервное копирование по расписанию).
- Создание инкрементных и дифференциальных архивов резервных копий с возможностью их последующего монтирования в качестве виртуального диска.
- Миграция Windows, в т.ч. серверных редакций, с одного диска на другой.
- Проверка дисков на наличие поврежденных секторов и их исправление.
- Защита данных с помощью шифрования AES-256.
IM-Magic Partition Resizer
Условно-бесплатная программа
IM-Magic Partition Resizer — еще один довольно мощный менеджер дисков. Существует несколько версий программы — бесплатная (Free Edition), платная (Pro Edition), серверная (Server Edition) и безлимитная (Unlimited Edition), которую можно установить на неограниченного количество компьютеров.
Функциональные возможности программы IM-Magic Partition Resizer выглядят следующим образом:
- Создание и удаление разделов.
- Форматирование разделов с использованием файловых систем NTFS (v1.2, v3.0, v3.1), FAT12, FAT16, FAT32, Ext2/3/4 и exFAT.
- Изменение размера томов без потери данных.
- Перераспределение дискового пространства.
- Объединение смежных разделов в один.
- Клонирование и создание резервных копий разделов.
- Миграция операционной системы.
- Скрытие разделов.
- Преобразование динамического диска в базовый.
- Преобразование MBR-диска в GPT и в обратную сторону без потери данных.
- Проверка целостности разделов, выявление и исправление поврежденных секторов.
- Конвертация файловой систему между NTFS и FAT.
- Дефрагментация диска.
- Расширение загрузочного раздела за счет дискового пространства любого выбранного раздела.
- Полное стирание данных с диска без возможности восстановления.
- Просмотр свойств любого диска, чтобы увидеть имя объекта NT, GUID, файловую систему, размер сектора, размер кластера, номер раздела, номер физического сектора, общее количество скрытых секторов и многое другое.
Free-версия программы IM-Magic Partition Resizer позволяет выполнять над диском не только большинство стандартных операций, но и такие, которые нельзя выполнять в бесплатных редакциях аналогичных программ (например, миграция ОС или клонирование разделов/диска).