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Программы-менеджеры дисков

Обзор программ для управления жесткими дисками.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При необходимости выполнения над диском большинства стандартных задач (например, создание новых или изменение размера существующих разделов) можно воспользоваться встроенной в Windows функцией — Управление дисками. Однако при помощи данного инструмента нельзя, перемещать, клонировать или объединять разделы. Кроме того, раздел "Управление дисками" имеет ряд ограничений и на выполнение даже поддерживаемых ею операций. Например, для изменения размера раздела требуется, чтобы он был либо отформатирован с использованием файловой системы NTFS, либо вообще не имел никакой файловой системы.

Поэтому для получения полного контроля над накопителем используются специализированные программы — менеджеры дисков. Рассмотрим функционал популярных приложений этого типа.

MiniTool Partition Wizard Free

Условно-бесплатная программа

MiniTool Partition Wizard — отличающийся простотой использования менеджер дисков позволяет выполнять над накопителями данных любых типов любые операции и даже больше.

Программа состоит из нескольких узкоспециализированных модулей:

  • Менеджер разделов (ключевой модуль для управления разделами дисков).
  • Средство клонирования дисков/разделов, позволяющий, например, выполнить миграцию операционной системы с одного диска на другой.
  • Инструмент диагностики и анализа дисков, использующийся для выявления поврежденных секторов, анализа дискового пространства и других операци.
  • Средство восстановления данных, позволяющее восстанавливать файлы с отформатированных дисков, с разделов, поврежденных вследствие возникновения логических ошибок.

Утилита MiniTool Partition Wizard Free имеет весь необходимый функционал, чтобы называться профессиональным менеджером дисков:

  • Возможность создания первичных и логических дисков с использованием файловых систем NTFS, Ext2/3/4, Linux Swap, FAT/FAT32 или RAW (неформатированный раздел).
  • Преобразование разделов NTFS в FAT всего в несколько кликов мышью.
  • Наличие Мастера переноса ОС, который позволяет даже неопытным пользователям выполнить миграцию/перенос Windows с текущего диска на другой, в т.ч. на твердотельный SSD-накопитель (здесь требуется особый подход).
  • Разделы и диски можно копировать на другие разделы или диски.
  • Изменение размера кластера, буквы диска и метки тома, серийного номера и идентификатора типа раздела.
  • Наличие Мастера изменения размера раздела, который обеспечивает простоту выполнения задач по увеличению или уменьшению размера диска — пользователь может сделать это при помощи ползунка или путем указания размера вручную.
  • Выполнение поверхностного теста для проверки диска на наличие поврежденных секторов.
  • Функция проверки целостности файловой системы позволяет восстановить ФС в случае ее повреждения.
  • Восстановление основной загрузочной записи MBR, а также ее на GPT-диск.
  • Преобразование системного диска из MBR в GPT
  • Возможность удаления всех разделов на диске сразу.
  • Возможность скрытия разделов, что предотвратит их отображение рядом с другими дисками и разделами в Windows.
  • Конвертация первичного раздела в логический, и наоборот.
  • Наличие встроенного мастера восстановления утерянных разделов.
  • Возможность безвозвратного удаления данных с дисков при использовании методов Write Zero, Random Data и DoD 5220.22-M.
  • Получение полной информации о разделе, включая идентификатор типа, файловую систему, серийный номер, первый физический сектор и другие сведения.

AOMEI Partition Assistant

Условно-бесплатная программа

AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков, отличающийся удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и дополнительными вспомогательными функциями. Программа распространяется в пяти редакциях, каждая из которых обладает собственным набором функций:

  1. Standard (бесплатная версия)
  2. Professional (платная версия для 2-х ПК)
  3. Server (платная версия для работы с серверными носителями информации для 2-х серверных компьютеров).
  4. Unlimited (то же, что и Professional, но без ограничений по количеству ПК, на которые можно установить программу).
  5. Tech (то же, что и Server, но без ограничений по количеству серверных компьютеров)

Редакция Standard включает в себя функции, которых достаточно для домашних пользователей:

  • Операции с разделами (логическими дисками) носителей: создание/удаление, изменение объема, сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один, форматирование, скрытие, инициализация, изменение серийных номеров разделов.
  • Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.
  • Клонирование отдельных разделов и дисков целиком (с сохранением имеющихся разделов).
  • Отображение SMART-атрибутов диска.
  • Конвертирование разделов диска и хранимых на них данных из формата NTFS в формат FAT.
  • Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.
  • Низкоуровневое безвозвратное удаление данных с накопителей.

Платные редакции приложения AOMEI Partition Assistant обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций:

  • Разделение разделов, перераспределение свободного места.
  • Миграция операционной системы с MBR на MBR, MBR на GPT, GPT на MBR и с GPT на GPT-диск.
  • Конвертация системного диска между MBR и GPT.
  • Конвертация основного диска в логический, и наоборот, а также динамического диска в базовый.
  • Создание загрузочного программного обеспечения WinPE (среда загрузки Windows) для последующего переноса данных на загрузочный накопитель.
  • Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации.
  • Создание SSD и Flash-носителей для восстановления системы установленной на ПК Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).
  • Управление динамическими дисками (зеркальными, составными, с чередующимися томами).
  • Смена идентификационного (ID) и серийного (SE) номера разделов.
  • Расширенные возможности по клонированию дисков и другие функции.

EaseUS Partition Master

Условно-бесплатная программа

EaseUS Partition Master — многофункциональная программа для управления разделами жестких дисков, SSD и других типов накопителей, создания резервных копий данных, восстановления разделов и прочих вспомогательных операций.

Программа EASEUS Partition Master обладает следующим функционалом:

  • Выполнение широкого спектра задач над разделами дисков: создание и удаление, перераспределение и перемещение, низкоуровневая очистка, скрытие и форматирование с использованием файловых систем FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, или EXT4.
  • Расширение системного раздела за счет нераспределенного дискового пространства.
  • Объединение двух разделов в один.
  • Преобразование жесткого диска из MBR в GPT и в обратную сторону без удаления разделов или потери данных.
  • Конвертация файловой системы между NTFS и FAT32.
  • Устранение проблем с загрузкой Windows при помощи функции восстановления загрузочной записи MBR.
  • Миграция операционной системы, клонирование дисков и разделов.
  • Копирование и клонирование разделов или всего диска целиком в портативный файл-образ с возможностью последующего восстановления разделов/дисков с его помощью.
  • Преобразование разделов из основного в логический, и наоборот.
  • Поверхностное тестирование диска.
  • Безвозвратное удаление данных.
  • Восстановление поврежденных и утерянных разделов.
  • Наличие собственной функции дефрагментации дисков.
  • Перенос данных, установленных приложений, системных настроек Windows 11 с одного диска на другой.
  • Создание загрузочных носителей для установки с них операционных систем или запуска загрузочных программ.
  • Массовое удаление разделов диска в рамках одной операции и другие функции.

Программа EASEUS Partition Master распространяется в 3-х редакциях — Free, Pro и Windows 11 ToolKit. В бесплатной версии недоступны функции перераспределения дискового пространства, клонирования и миграции системы, восстановления разделов, создания загрузочных носителей, переноса приложений и настроек Windows 11.

Paragon Hard Disk Manager

Условно-бесплатная программа

Paragon Hard Disk Manager является профессиональным менеджеров дисков для операционных систем Windows. Существует две версии программы — платная и бесплатная (именуется как Paragon Partition Manager).

В число функциональных возможностей бесплатной программы Paragon Partition Manager входит:

  • Изменение размера, форматирование, создание, удаление и проверка целостности разделов.
  • Преобразование MBR-диска в GPT и наоборот.
  • Восстановление удаленных разделов.
  • Управление динамическими дисками.
  • Создание загрузочных носителей.
  • Управление посредством командной строки.

Платная редакция Paragon Hard Disk Manager обладает гораздо более широким набором функция:

  • Скрытие, активация и деактивация разделов.
  • Конвертация файловых систем из одного типа в другой (поддерживаются NTFS, FAT/FAT32, ReFS).
  • Проверка целостности и восстановление файловой системы.
  • Разделение и объединение разделов.
  • Перераспределение дискового пространства между имеющимися разделами.
  • Изменение размера кластера.
  • Конвертация разделов из логического в основной и наоборот.
  • Сжатие и дефрагментация главной файловой таблицы (MFT).
  • Изменение серийного номера дисков.
  • Создание виртуальных дисков и монтирование образов.
  • Наличие мощного модуля по безвозвратному удалению разделов и хранимых на них данных при использовании различных (более 10) алгоритмов уничтожения информации.
  • Очистка свободного пространства (физическое удаление данных, которые лишь помечены как удаленные).
  • Создание резервной копии и восстановление всех данных на тот же или другой диск с возможностью автоматизации данного процесса (резервное копирование по расписанию).
  • Создание инкрементных и дифференциальных архивов резервных копий с возможностью их последующего монтирования в качестве виртуального диска.
  • Миграция Windows, в т.ч. серверных редакций, с одного диска на другой.
  • Проверка дисков на наличие поврежденных секторов и их исправление.
  • Защита данных с помощью шифрования AES-256.

IM-Magic Partition Resizer

Условно-бесплатная программа

IM-Magic Partition Resizer — еще один довольно мощный менеджер дисков. Существует несколько версий программы — бесплатная (Free Edition), платная (Pro Edition), серверная (Server Edition) и безлимитная (Unlimited Edition), которую можно установить на неограниченного количество компьютеров.

Функциональные возможности программы IM-Magic Partition Resizer выглядят следующим образом:

  • Создание и удаление разделов.
  • Форматирование разделов с использованием файловых систем NTFS (v1.2, v3.0, v3.1), FAT12, FAT16, FAT32, Ext2/3/4 и exFAT.
  • Изменение размера томов без потери данных.
  • Перераспределение дискового пространства.
  • Объединение смежных разделов в один.
  • Клонирование и создание резервных копий разделов.
  • Миграция операционной системы.
  • Скрытие разделов.
  • Преобразование динамического диска в базовый.
  • Преобразование MBR-диска в GPT и в обратную сторону без потери данных.
  • Проверка целостности разделов, выявление и исправление поврежденных секторов.
  • Конвертация файловой систему между NTFS и FAT.
  • Дефрагментация диска.
  • Расширение загрузочного раздела за счет дискового пространства любого выбранного раздела.
  • Полное стирание данных с диска без возможности восстановления.
  • Просмотр свойств любого диска, чтобы увидеть имя объекта NT, GUID, файловую систему, размер сектора, размер кластера, номер раздела, номер физического сектора, общее количество скрытых секторов и многое другое.

Free-версия программы IM-Magic Partition Resizer позволяет выполнять над диском не только большинство стандартных операций, но и такие, которые нельзя выполнять в бесплатных редакциях аналогичных программ (например, миграция ОС или клонирование разделов/диска).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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