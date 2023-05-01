При необходимости выполнения над диском большинства стандартных задач (например, создание новых или изменение размера существующих разделов) можно воспользоваться встроенной в Windows функцией — Управление дисками. Однако при помощи данного инструмента нельзя, перемещать, клонировать или объединять разделы. Кроме того, раздел "Управление дисками" имеет ряд ограничений и на выполнение даже поддерживаемых ею операций. Например, для изменения размера раздела требуется, чтобы он был либо отформатирован с использованием файловой системы NTFS, либо вообще не имел никакой файловой системы.

Поэтому для получения полного контроля над накопителем используются специализированные программы — менеджеры дисков. Рассмотрим функционал популярных приложений этого типа.

MiniTool Partition Wizard Free Условно-бесплатная программа MiniTool Partition Wizard — отличающийся простотой использования менеджер дисков позволяет выполнять над накопителями данных любых типов любые операции и даже больше. Программа состоит из нескольких узкоспециализированных модулей: Менеджер разделов (ключевой модуль для управления разделами дисков).

Средство клонирования дисков/разделов, позволяющий, например, выполнить миграцию операционной системы с одного диска на другой.

Инструмент диагностики и анализа дисков, использующийся для выявления поврежденных секторов, анализа дискового пространства и других операци.

Средство восстановления данных, позволяющее восстанавливать файлы с отформатированных дисков, с разделов, поврежденных вследствие возникновения логических ошибок. Утилита MiniTool Partition Wizard Free имеет весь необходимый функционал, чтобы называться профессиональным менеджером дисков: Возможность создания первичных и логических дисков с использованием файловых систем NTFS, Ext2/3/4, Linux Swap, FAT/FAT32 или RAW (неформатированный раздел).

Преобразование разделов NTFS в FAT всего в несколько кликов мышью.

Наличие Мастера переноса ОС , который позволяет даже неопытным пользователям выполнить миграцию/перенос Windows с текущего диска на другой, в т.ч. на твердотельный SSD-накопитель (здесь требуется особый подход).

, который позволяет даже неопытным пользователям выполнить миграцию/перенос Windows с текущего диска на другой, в т.ч. на твердотельный SSD-накопитель (здесь требуется особый подход). Разделы и диски можно копировать на другие разделы или диски.

Изменение размера кластера, буквы диска и метки тома, серийного номера и идентификатора типа раздела.

Наличие Мастера изменения размера раздела , который обеспечивает простоту выполнения задач по увеличению или уменьшению размера диска — пользователь может сделать это при помощи ползунка или путем указания размера вручную.

, который обеспечивает простоту выполнения задач по увеличению или уменьшению размера диска — пользователь может сделать это при помощи ползунка или путем указания размера вручную. Выполнение поверхностного теста для проверки диска на наличие поврежденных секторов.

Функция проверки целостности файловой системы позволяет восстановить ФС в случае ее повреждения.

Восстановление основной загрузочной записи MBR, а также ее на GPT-диск.

Преобразование системного диска из MBR в GPT

Возможность удаления всех разделов на диске сразу.

Возможность скрытия разделов, что предотвратит их отображение рядом с другими дисками и разделами в Windows.

Конвертация первичного раздела в логический, и наоборот.

Наличие встроенного мастера восстановления утерянных разделов.

Возможность безвозвратного удаления данных с дисков при использовании методов Write Zero , Random Data и DoD 5220.22-M .

, и . Получение полной информации о разделе, включая идентификатор типа, файловую систему, серийный номер, первый физический сектор и другие сведения.

AOMEI Partition Assistant Условно-бесплатная программа AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков, отличающийся удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и дополнительными вспомогательными функциями. Программа распространяется в пяти редакциях, каждая из которых обладает собственным набором функций: Standard (бесплатная версия) Professional (платная версия для 2-х ПК) Server (платная версия для работы с серверными носителями информации для 2-х серверных компьютеров). Unlimited (то же, что и Professional, но без ограничений по количеству ПК, на которые можно установить программу). Tech (то же, что и Server, но без ограничений по количеству серверных компьютеров) Редакция Standard включает в себя функции, которых достаточно для домашних пользователей: Операции с разделами (логическими дисками) носителей: создание/удаление, изменение объема, сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один, форматирование, скрытие, инициализация, изменение серийных номеров разделов.

Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.

Клонирование отдельных разделов и дисков целиком (с сохранением имеющихся разделов).

Отображение SMART-атрибутов диска.

Конвертирование разделов диска и хранимых на них данных из формата NTFS в формат FAT.

Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.

Низкоуровневое безвозвратное удаление данных с накопителей. Платные редакции приложения AOMEI Partition Assistant обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций: Разделение разделов, перераспределение свободного места.

Миграция операционной системы с MBR на MBR, MBR на GPT, GPT на MBR и с GPT на GPT-диск.

Конвертация системного диска между MBR и GPT.

Конвертация основного диска в логический, и наоборот, а также динамического диска в базовый.

Создание загрузочного программного обеспечения WinPE (среда загрузки Windows) для последующего переноса данных на загрузочный накопитель.

Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации.

Создание SSD и Flash-носителей для восстановления системы установленной на ПК Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).

Управление динамическими дисками (зеркальными, составными, с чередующимися томами).

Смена идентификационного (ID) и серийного (SE) номера разделов.

Расширенные возможности по клонированию дисков и другие функции.

EaseUS Partition Master Условно-бесплатная программа EaseUS Partition Master — многофункциональная программа для управления разделами жестких дисков, SSD и других типов накопителей, создания резервных копий данных, восстановления разделов и прочих вспомогательных операций. Программа EASEUS Partition Master обладает следующим функционалом: Выполнение широкого спектра задач над разделами дисков: создание и удаление, перераспределение и перемещение, низкоуровневая очистка, скрытие и форматирование с использованием файловых систем FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, или EXT4.

Расширение системного раздела за счет нераспределенного дискового пространства.

Объединение двух разделов в один.

Преобразование жесткого диска из MBR в GPT и в обратную сторону без удаления разделов или потери данных.

Конвертация файловой системы между NTFS и FAT32.

Устранение проблем с загрузкой Windows при помощи функции восстановления загрузочной записи MBR.

Миграция операционной системы, клонирование дисков и разделов.

Копирование и клонирование разделов или всего диска целиком в портативный файл-образ с возможностью последующего восстановления разделов/дисков с его помощью.

Преобразование разделов из основного в логический, и наоборот.

Поверхностное тестирование диска.

Безвозвратное удаление данных.

Восстановление поврежденных и утерянных разделов.

Наличие собственной функции дефрагментации дисков.

Перенос данных, установленных приложений, системных настроек Windows 11 с одного диска на другой.

Создание загрузочных носителей для установки с них операционных систем или запуска загрузочных программ.

Массовое удаление разделов диска в рамках одной операции и другие функции. Программа EASEUS Partition Master распространяется в 3-х редакциях — Free, Pro и Windows 11 ToolKit. В бесплатной версии недоступны функции перераспределения дискового пространства, клонирования и миграции системы, восстановления разделов, создания загрузочных носителей, переноса приложений и настроек Windows 11.

Paragon Hard Disk Manager Условно-бесплатная программа Paragon Hard Disk Manager является профессиональным менеджеров дисков для операционных систем Windows. Существует две версии программы — платная и бесплатная (именуется как Paragon Partition Manager). В число функциональных возможностей бесплатной программы Paragon Partition Manager входит: Изменение размера, форматирование, создание, удаление и проверка целостности разделов.

Преобразование MBR-диска в GPT и наоборот.

Восстановление удаленных разделов.

Управление динамическими дисками.

Создание загрузочных носителей.

Управление посредством командной строки. Платная редакция Paragon Hard Disk Manager обладает гораздо более широким набором функция: Скрытие, активация и деактивация разделов.

Конвертация файловых систем из одного типа в другой (поддерживаются NTFS, FAT/FAT32, ReFS).

Проверка целостности и восстановление файловой системы.

Разделение и объединение разделов.

Перераспределение дискового пространства между имеющимися разделами.

Изменение размера кластера.

Конвертация разделов из логического в основной и наоборот.

Сжатие и дефрагментация главной файловой таблицы (MFT).

Изменение серийного номера дисков.

Создание виртуальных дисков и монтирование образов.

Наличие мощного модуля по безвозвратному удалению разделов и хранимых на них данных при использовании различных (более 10) алгоритмов уничтожения информации.

Очистка свободного пространства (физическое удаление данных, которые лишь помечены как удаленные).

Создание резервной копии и восстановление всех данных на тот же или другой диск с возможностью автоматизации данного процесса (резервное копирование по расписанию).

Создание инкрементных и дифференциальных архивов резервных копий с возможностью их последующего монтирования в качестве виртуального диска.

Миграция Windows, в т.ч. серверных редакций, с одного диска на другой.

Проверка дисков на наличие поврежденных секторов и их исправление.

Защита данных с помощью шифрования AES-256.