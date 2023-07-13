EASEUS Partition Master — мощная программа для работы с разделами жестких дисков и других типов накопителей, копирования хранящихся на них данных и их восстановления из ранее созданных резервных копий. Приложение имеет и другой вспомогательный функционал.

Программа EASEUS Partition Master — платная. На данной странице можно скачать пробную версию утилиты, а затем приобрести ее из соответствующего меню. Утилита работает в x86 и x64 версиях Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, а также серверных Windows — Server 2003/2008/2012 и Home Server. Русский язык в программе не предусмотрен.

Как пользоваться EASEUS Partition Master?

Программа EASEUS Partition Master обладает следующими основными функциями по работе с носителями данных:

Менеджмент разделов дисков

Это одна из основных возможностей EASEUS Partition Master. Утилита позволяет пользователю выполнять широкий спектр операций над разделами носителей информации: создание и удаление, перераспределение и перемещение, низкоуровневая очистка и форматирование. Кроме того, программа способна выполнять проверку разделов на предмет ошибок и делать их невидимыми, т.е. недоступными для просмотра штатными файловыми менеджерами.

Создание резервных копий

Утилита EASEUS Partition Master предоставляет инструментарий для миграции раздела (перемещения раздела диска целиком с сохранением файловой системы, загрузочных записей и всей остальной технической информации). Данная функция может быть использована в т.ч. для переноса операционных систем с одного раздела или диска в другой раздел или диск.

Вторая ключевая функция — копирование/клонирование разделов или всего диска целиком в портативный файл-образ.

Восстановление разделов/дисков из копий

Созданные при помощи утилиты образы разделов/дисков могут в дальнейшем использоваться в качестве данных для восстановления носителей информации. Т.к. резервная копия, помимо самих данных, содержит всю служебную информацию, с ее помощью можно будет создать на новом диске идентичную структуру со всеми настройками файловой системы, загрузочных секторов и т.д. Если же производится восстановление диска целиком, программа сама создаст на нем все разделы, имеющиеся в файле-образе.

Оптимизация компьютера

Это дополнительный набор функций, помогающий увеличить производительность работы компьютера путем выполнения следующих манипуляций с содержимым дисков:

Обнаружение мусорных файлов на всем диске: различные системные файлы, утратившие актуальность (кэш, логии, журналы и т.д.), файлы, сгенерированные браузерами и различными приложениями (история, кэш и т.п.).

Обнаружение и удаление файлов крупного размера с целью высвобождения дискового пространства.

Оптимизация диска путем дефрагментации файлов.

Перед созданием резервных копий разработчиком программы рекомендуется сначала оптимизировать диски/разделы, что позволит сократить их объем и увеличить производительность восстанавливаемого или вновь создаваемого диска/раздела.

Создание загрузочных дисков

Данная дополнительная функция программы EASEUS Partition Master позволяет создавать загрузочные оптические диски, флешки, твердотельные накопители или даже винчестеры из ISO-образов с установщиками операционных систем или загрузочных программ, работающий в среде WinPE.

Кроме того, EASEUS Partition Master позволяет создавать и сами загрузочные ISO-образы путем копирования разделов/дисков с необходимыми для этого параметрами.