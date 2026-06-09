MiniTool Partition Wizard — программа для управления разделами и диагностики жестких дисков, твердотельных и USB-накопителей, восстановления утерянных данных и клонирования логических дисков. Приложение подходит для работы в среде операционных систем Windows XP и всех более поздних версий (поддерживаются платформы x86 и x64), перевода на русский язык нет.

Зачем нужна программа MiniTool Partition Wizard?

MiniTool Partition Wizard является программным комплексом, состоящим из нескольких функциональных компонентов:

Менеджер разделов. В задачу менеджера входит выполнение различных операций над разделами накопителей информации — создание, изменение размера, форматирование, конвертирование MBR-дисков в GPT-диски и в обратном направлении. Все эти операции могут быть выполнены без потери хранящихся на накопителе данных (для большинства процедур необходимо иметь свободное пространство для манипуляции с данными).

Отдельное внимание разработчики MiniTool Partition Wizard уделили функции конвертации дисков из динамического (поддерживаются только диски, состоящие из простых или зеркальных томов) в базовый и наоборот. Как и в предыдущем случае, данная процедура может быть выполнена без потери данных. В зависимости от направления конвертации пользователь может воспользоваться одной из двух доступных функций:

Прямая конвертация из базового в динамический диск (только в этом направлении, не требуется наличия свободного раздела для переноса данных). Конвертирование путем клонирования всех данных (включая все технические данные) на новый диск/раздел, заранее создаваемый программой как базовый или динамический.

Все операции по манипуляции с дисками и разделами можно осуществить и при помощи штатных средств Windows, но при этом все хранящиеся на накопителе данные уничтожаются.

Средство восстановления данных. Программа MiniTool Partition Wizard обладает достаточно мощным средством восстановления информации. Оно способно обнаруживать и затем восстанавливать не только удаленные файлы и папки, но и потерянные разделы вместе со всеми привязанными к ним данными.

Утилита восстановления MiniTool Partition Wizard работает с поврежденными и ранее форматированными дисками, а также дисками, к которым был потерян доступ вследствие логических ошибок или действия вредоносных программ.

Средство клонирования дисков. При помощи средства клонирования пользователи смогут не только перенести весь раздел или диск целиком вместе с информацией, файловыми таблицами и прочими техническими данными, но и осуществить такие операции как:

Миграция операционной системы с одного раздела жесткого диска на другой.

Миграция ОС с жесткого диска на SSD-накопитель.

Перенос разделов в неизмененном состоянии на SSD-накопитель.

В настоящее время функция переноса данных на SSD является наиболее актуальной, т.к. известно, что твердотельные накопители работают с данными несколько иначе, нежели жесткие диски. К примеру, использование стандартного способа миграции операционной системы с HDD на SSD путем создания ISO-образа и последующей его записи на новый диск, в большинстве случаев приводит к невозможности загрузки с твердотельного накопителя. Использование MiniTool Partition Wizard в этих целях гарантирует работоспособность системы, перемещенной на SSD.

Средство диагностики и анализа дисков. В качестве приятного бонуса в программу MiniTool Partition Wizard встроены различные функции диагностики накопителей:

Анализ дискового пространства с обнаружением файлов, объем которых больше, чем является на самом деле (зачастую возникает при копировании данных между разделами/дисками, имеющими разный тип файловых систем).

Проверка целостности файловой системы с устранением обнаруженных логических ошибок.

Тестирование накопителей на наличие битых (Bad) секторов.

Измерение скорости чтения и записи данных на диск и другие.

Полная версия MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard является условно-бесплатной программой. Ряд функций (конвертация из MBR в GPT, миграция ОС с HHD на SSD и другие) бесплатной версии приложения работают в ознакомительных режимах.