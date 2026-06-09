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MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard

Управление разделами жестких дисков

3,0 (20)
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Актуальная версия 13.9
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История изменений

Версия 13.9

  • Добавлен BitLocker Manager для управления шифрованием BitLocker
  • Улучшена поддержка BitLocker при перемещении, изменении размера, разделении и копировании разделов
  • Добавлена поддержка размера кластера до 2 МБ при создании, форматировании и изменении кластера раздела
  • Оптимизировано изменение размера NTFS-разделов, чтобы снизить риск проблем с загрузкой системы после уменьшения системного диска
  • Улучшена стабильность копирования дисков, чтобы все разделы корректно попадали в клон
  • Нумерация дисков приведена к индексации Windows, начиная с 0
  • Улучшен интерфейс: повышена ясность, масштабирование и визуальная согласованность
  • Исправлен сбой из-за ошибок WebView2 в Windows 11 при включенной Administrator Protection

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Оценки программы

3,0

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