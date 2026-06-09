NIUBI Partition Editor — программа для управления разделами жестких дисков и любых других типов накопителей с рядом дополнительных функций. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения.

Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит) и переведена на русский язык.

Зачем нужна программа NIUBI Partition Editor?

NIUBI Partition Editor — программа, предназначенная для выполнения различных операций с дисками и разделами (томами): изменение размера, создание, удаление, форматирование, изменение буквы, конвертирование и прочие стандартные операции. Кроме того, приложение NIUBI Partition Editor позволяет выполнять миграцию операционной системы с одного диска на другой и осуществлять клонирование дисков целиком или отдельно взятых томов. Также у программы предусмотрен функционал для скрытия разделов, уничтожения данных с них без возможности восстановления и установки атрибута «Только чтение».

К дополнительным функциям NIUBI Partition Editor относятся: дефрагментация томов, исправление ошибок файловой системы, сканирование на предмет битых секторов, инициализация дисков, просмотр подробной технической информации по диску и др.

Функции программы NIUBI Partition Editor

Программа NIUBI Partition Editor — это, в первую очередь, мощный менеджер разделов дисков, обладающий следующим функционалом:

Создание, удаление, форматирование, изменение буквы, инициализация разделов и другие операции.

Изменение размера логических томов и их объединение в единый том.

Быстрое создание любого количества разделов на физических носителях с возможностью их форматирования с использование различных файловых систем.

Возможность перманентного уничтожения разделов дисков без возможности их восстановления.

Конвертирование MBR-дисков в GPT-диск и в обратном направлении.

Конвертация динамических (Dynamic) разделов в базовые (Basic) разделы и наоборот.

Конвертирование основных (Primary) разделов в логические (Logical) диски и наоборот.

Копирование всего содержимого загрузочных с сохранением в виде файл-образа и другие функции.

В программе NIUBI Partition Editor также предусмотрен функционал по созданию резервных копий данных, в т.ч. и в автоматическом режиме. Сюда относятся:

Создание резервной копии системных разделов с Windows со всеми файлами конфигурации, установленными программами, учетными записями и т.д. В дальнейшем при помощи NIUBI Partition Editor можно будет легко восстановить операционную систему из созданной резервной копии.

Резервное копирование системного раздела на внешний съемный носитель.

Клонирование целых дисков и отдельных разделов и резервирование файлов и папок в виде образов дисков.

Поддержка MBR и GPT-дисков, а также носителей большого объема (вплоть до 16 Тб) и дисков с размером секторов, отличным от 512 байт.

В состав программы NIUBI Partition Editor включены различные вспомогательные утилиты для обслуживания и диагностики, как носителей данных в целом, так и созданных на них разделов:

Сканирование жестких и SSD-дисков, USB-флешек, SD-карт памяти и других типов носителей на предмет поврежденных (bad) секторов (элементов памяти) и их восстановление, если это возможно.

Просмотр атрибутов S.M.A.R.T., как у жестких дисков, так и твердотельных SSD-накопителей.

Стирание содержимого дисков целиком (вместе с файловыми системами, служебными записями и т.д.) без возможности их восстановления при использовании любых средств восстановления.

Полное уничтожение данных, удаленных стандартными способами из операционной системы (в т.ч. и при использовании комбинации клавиш «Shift + Delete»).

Восстановление утерянной/поврежденной главной загрузочной записи MBR (Master Boot Record) для устранения ошибок загрузки операционной системы.

Восстановление таблицы разделов жестких дисков для устранения ошибок, связанных с отсутствующими/нечитаемыми логическими дисками, в т.ч. системными (возможно при запуске программы NIUBI Partition Editor с загрузочной флешки).

Перечень функциональных возможностей программы NIUBI Partition Editor зависит от редакции. На момент написания обзора их существовало 5: бесплатная, профессиональная, серверная, корпоративная и для технических специалистов.