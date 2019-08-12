Hetman Partition Recovery — программное обеспечение, предназначенное для восстановления удаленных и поврежденных данных, как на жестких дисках компьютера, так и на любых внешне подключаемых носителях информации (любые виды флеш-карт и SSD-накопители).

Зачем нужна программа Hetman Partition Recovery

Разработчики Hetman Partition Recovery рекомендуют использовать данную программу в следующих случаях:

Случайное или намеренное удаление файлов и папок (включая безвозвратное удаление при нажатии клавиш «Shift + Delete») самим пользователем.

Пропажа данных вследствие форматирования разделов диска или переносного накопителя информации (утилита работает с файловыми системами FAT32 и NTFS).

Повреждение или блокирование информации вредоносными программами (даже если вирус смог нарушить структуру диска).

Потеря или повреждение данных вследствие программных сбоев прошивки накопителя информации (к примеру, из-за внезапного прекращения подачи электроэнергии).

Ошибки считывания данных вследствие аппаратных или программных неисправностей накопителей информации, в результате которых диск стал нечитаемым или недоступным для открытия стандартными средствами.

Утилита Hetman Partition Recovery способна производить низкоуровневое считывание данных. В большинстве случаев это помогает восстановить даже сильно поврежденную информацию или, по крайней мере, некоторую ее часть.

Функции Hetman Partition Recovery

Утилита Hetman Partition Recovery полностью автоматизирована. Это означает, что пользователю не придется вникать в суть процесса восстановления данных, задавать какие-либо настройки и т.д. В приложении предусмотрен «Мастер восстановления», позволяющий приступить к поиску удаленных/поврежденных данных всего в несколько кликов мышью. Восстановление найденных файлов и папок производится также просто, как и их поиск — пользователю достаточно указать программе путь, куда будут восстановлены утерянные данные.

В Hetman Partition Recovery предусмотрено два режима сканирования дисков:

Быстрый поиск. Утилита производит быстрое сканирование файловой системы. Если данные были просто удалены пользователем или вредоносными программами, Hetman Partition Recovery найдет и восстановит их. Полный анализ. Низкоуровневое сканирование файловой системы носителя информации с возможностью глубокого анализа (поиск данных по содержимому) файлов. Ввиду того, что программа сканирует каждый отдельный кластер файловой системы, операция может занять много времени, однако шанс восстановления данных в этом режиме — достаточно велик.

В приложении также предусмотрен дополнительный функционал:

HEX-редактор позволяет просматривать содержимое любых файлов в шестнадцатеричном формате.

Возможность обнаружения ранее существовавших логических разделов диска.

Возможность монтирования образов дисков форматов DSK, HDD, VDI, VHD, VHDX и VMDK.

Программа Hetman Partition Recovery работает в 32 и 64-битных (x86 и x64) системах Windows, начиная с версии Win 98. Интерфейс приложения полностью переведен на русский язык. Программа платная. Бесплатная версия Hetman Partition Recovery обнаруживает утерянные данные, но не восстанавливает их.