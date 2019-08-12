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Hetman Partition Recovery

Hetman Partition Recovery

Программа для восстановления данных

2,6 (16)
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Актуальная версия 5.1
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История изменений

Версия 5.1

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Оценки программы

2,6

16 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Hetman Partition Recovery

2 отзыва

вова

доброго дня після перестановки віндовс втратив фото і відео на компютері я знайшов файли націй програмі але потрібно ключ активаціі щоб відновити,яка ціна ключа на дві години

юрий

почему программа запускается на английском языке,вместо русского