4DDiG Partition Manager — программа для работы с жесткими дисками, SSD и другими типами накопителей. Позволяет управлять томами (разделами), клонировать и преображать их, а также осуществлять миграцию ОС и резервирование данных. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения.
Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции программы 4DDiG Partition Manager
Утилита 4DDiG Partition Manager обладает следующими ключевыми функциями и особенностями:
Управление разделами дисков
Программа 4DDiG Partition Manager — это мощный менеджер разделов дисков, позволяющий:
- Быстрое создавать любое количество разделов на физических носителях с возможностью их форматирования в файловых системах NTFS, exFAT, FAT32 и других.
- Разделять и удалять разделы.
- Объединять два соседних раздела на диске в один больший раздел без потери данных, чтобы расширить пространство определенного раздела.
- Разделять раздел на два или несколько разделов меньшего размера для хранения различных типов данных.
- Расширять/сжимать разделы. Функция позволяет расширять разделы, занимая свободное или нераспределенное пространство на том же диске, или уменьшать его, чтобы освободить дисковое пространство для создания других разделов.
- Изменять букву разделов в соответствии для реорганизации диска.
Клонирование дисков
Утилита 4DDiG Partition Manager имеет два режима по клонированию дисков:
- Режим клонирования диска. Пользователь можете легко и безопасно копировать или переносить данные с одного диска на другой. Эта функция позволяет создавать резервные копии данных и легко перейти на жесткий диск большего размера без потери данных.
- Режим клонирования раздела. Этот режим, предназначенный для клонирования данных определенного раздела, позволяет переносить или создавать резервные копии содержимого определенного раздела на диске в другой раздел без потери данных.
Преобразование дисков
Функция, позволяющая конвертировать MBR-диски в GPT-диск, и в обратном направлении.
Миграция ОС
Миграция системы позволит безопасно перенести все данные на системном диске с одного компьютера на другой, включая установленные приложения, обновления системы, драйверы, пользовательские настройки и многое другое. Перенос операционной системы на новый диск позволяет быстро установить Windows без необходимости использования загрузочных накопителей.
Отдельно отметим способность 4DDiG Partition Manager выполнять миграцию ОС с жесткого диска на SSD-накопитель, и в обратном направлении. В настоящее время функция переноса данных на SSD является наиболее актуальной, т.к. известно, что твердотельные накопители работают с данными несколько иначе, нежели жесткие диски. К примеру, использование стандартного способа миграции операционной системы с HDD на SSD путем создания ISO-образа и последующей его записи на новый диск, в большинстве случаев приводит к невозможности загрузки с твердотельного накопителя. Использование 4DDiG Partition Manager в этих целях гарантирует работоспособность системы, перемещенной на SSD или с SSD на жесткий диск.