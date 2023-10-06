4DDiG Partition Manager — программа для работы с жесткими дисками, SSD и другими типами накопителей. Позволяет управлять томами (разделами), клонировать и преображать их, а также осуществлять миграцию ОС и резервирование данных. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения.

Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы 4DDiG Partition Manager

Утилита 4DDiG Partition Manager обладает следующими ключевыми функциями и особенностями:

Управление разделами дисков

Программа 4DDiG Partition Manager — это мощный менеджер разделов дисков, позволяющий:

Быстрое создавать любое количество разделов на физических носителях с возможностью их форматирования в файловых системах NTFS, exFAT, FAT32 и других.

Разделять и удалять разделы.

Объединять два соседних раздела на диске в один больший раздел без потери данных, чтобы расширить пространство определенного раздела.

Разделять раздел на два или несколько разделов меньшего размера для хранения различных типов данных.

Расширять/сжимать разделы. Функция позволяет расширять разделы, занимая свободное или нераспределенное пространство на том же диске, или уменьшать его, чтобы освободить дисковое пространство для создания других разделов.

Изменять букву разделов в соответствии для реорганизации диска.

Клонирование дисков

Утилита 4DDiG Partition Manager имеет два режима по клонированию дисков:

Режим клонирования диска. Пользователь можете легко и безопасно копировать или переносить данные с одного диска на другой. Эта функция позволяет создавать резервные копии данных и легко перейти на жесткий диск большего размера без потери данных.

Режим клонирования раздела. Этот режим, предназначенный для клонирования данных определенного раздела, позволяет переносить или создавать резервные копии содержимого определенного раздела на диске в другой раздел без потери данных.

Преобразование дисков

Функция, позволяющая конвертировать MBR-диски в GPT-диск, и в обратном направлении.

Миграция ОС

Миграция системы позволит безопасно перенести все данные на системном диске с одного компьютера на другой, включая установленные приложения, обновления системы, драйверы, пользовательские настройки и многое другое. Перенос операционной системы на новый диск позволяет быстро установить Windows без необходимости использования загрузочных накопителей.

Отдельно отметим способность 4DDiG Partition Manager выполнять миграцию ОС с жесткого диска на SSD-накопитель, и в обратном направлении. В настоящее время функция переноса данных на SSD является наиболее актуальной, т.к. известно, что твердотельные накопители работают с данными несколько иначе, нежели жесткие диски. К примеру, использование стандартного способа миграции операционной системы с HDD на SSD путем создания ISO-образа и последующей его записи на новый диск, в большинстве случаев приводит к невозможности загрузки с твердотельного накопителя. Использование 4DDiG Partition Manager в этих целях гарантирует работоспособность системы, перемещенной на SSD или с SSD на жесткий диск.