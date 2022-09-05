В данном списке представлены программы для замены MiniTool Partition Wizard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MiniTool Partition Wizard, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MiniTool Partition Wizard.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MiniTool Partition Wizard, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MiniTool Partition Wizard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MiniTool Partition Wizard, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 10.12.1
Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей
Версия 10.3.2
Программа для управления дисками и разделами дисков
Версия 2080
Программа для управления разделами на накопителях информации
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 5.1
Программа для восстановления данных
Версия 9.1
Программа для восстановления разделов
Версия 5.4.1
Программа для управления дисками и разделами
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 17.9.1
Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD
Версия 12.5
Инструмент для управления дисками и томами