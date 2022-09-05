SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MiniTool Partition Wizard

В данном списке представлены программы для замены MiniTool Partition Wizard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MiniTool Partition Wizard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
EaseUS Partition Recovery
EaseUS Partition Recovery

Версия 9.1

Программа для восстановления разделов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)