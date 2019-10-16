Программы для форматирования USB-флешек

По различным причинам USB-флешки перестают определяться компьютером (ничего не происходит при их подключении к USB-порту) либо определяются, но ничего скопировать на них невозможно. В большинстве случаев эти и другие похожие неполадки устраняются путем обычного или низкоуровневого форматирования устройства, для чего можно воспользоваться одной из специализированных утилит. Рассмотрим, как это делается на примере популярных программ, а также при помощи командной строки Windows (переходите к этому пункту сразу, если в данный момент у вас нет возможности скачать и установить одну из программ).

MiniTool Partition Wizard Условно-бесплатная программа Программа MiniTool Partition Wizard является мощным универсальным средством для работы с любыми типами носителей информации, включая USB-флешки. Многие функции доступны только в платной редакции приложения, однако нужная нам — форматирование устройств — предоставлена разработчиками бесплатно. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Как пользоваться MiniTool Partition Wizard? При первом запуске MiniTool Partition Wizard на экране отображается не сама программа, а средство запуска разных ее функций. Кликните по кнопке "Launch Application" для запуска приложения: Снимите флажок, показанный стрелкой на скриншоте выше, если вы не хотите видеть это окно при последующих запусках программы. Как только MiniTool Partition Wizard загрузится, в центральной части окна отобразятся все подключенные к компьютеру накопители информации и имеющиеся на них логические разделы. Утилита легко определяет устройства с отсутствующей/поврежденной/неформатированной файловой системой. На изображении ниже как раз показано такое устройство (флешка) — "Disk3" — в графе "File System" напротив раздела "E:" указано "Unformatted", что говорит об отсутствии файловой системы. Чтобы отформатировать устройство, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Format". На экране отобразится небольшое окошко с настройками форматирования: В большинстве случаев будет достаточно ввести имя устройства, нажать "ОК", а затем в основном окне программы кликнуть по кнопке "Apply" для старта форматирования: Программа MiniTool Partition Wizard отформатирует флешку, после чего ей сразу же можно пользоваться. 4-2 При необходимости вы можете предварительно выбрать тип файловой системы, отличный от NTFS. Программа предлагает следующие варианты: FAT16/FAT32/exFAT — используйте один из этих вариантов, если компьютер под управлением Windows по-прежнему не видит флешку, отформатированную в системе NTFS.

Ext2/Ext3/Ext4 — используйте один из этих вариантов, если планируется использовать флешку на компьютерах под управлением Linux или мобильных устройствах под управлением Android.

Linux Swap — это вряд ли вам пригодится, если только не планируете использовать флешку для размещения на нем файла подкачки на Linux-компьютере. При успешном форматировании устройство станет доступным в "Проводнике" Windows.

HDD Low Level Format Tool Условно-бесплатная программа HDD Low Level Format Tool — программа для низкоуровневого форматирования накопителей информации. Чем оно отличается от обычного форматирования? Если взять в качестве примера покраску какой-нибудь поверхности — стены, пола и т.п. Ее можно покрасить, просто распылив краску из пульверизатора, а можно сначала ободрать старую краску, нанести грунтовку, штукатурку и т.д., а только потом покрыть свежим лакокрасочным материалом. Грубо говоря, низкоуровневое форматирование — это полное уничтожение всей имеющейся на диске информации, стирание старых и создание новых секторов и только потом — запись новой файловой системы (т.е. выполнение обычного форматирования). Зачем это нужно? Низкоуровневое форматирование помогает устранить всевозможные программные сбои в работе устройства. Другими словами — это помогает восстановить его работоспособность. Если обычное форматирование невозможно (выскакивают ошибки) или не приносят результата (флешка по-прежнему не работает/сбоит), остается только попробовать отформатировать ее на низком уровне, для чего и предназначена программа HDD Low Level Format Tool.

Как пользоваться HDD Low Level Format Tool? Несмотря на все сложности процесса низкоуровневого форматирования, для использования программы HDD Low Level Format Tool не требуется разбираться во всех этих понятиях: Запустите программу, а затем кликните по кнопке "Continue for free" (если, конечно, вы не хотите приобрести лицензионную версию, которая просто работает быстрее). Выберите диск (флешку), который необходимо отформатировать, и нажмите "Continue". В следующем окне перейдите во вкладку "LOW-LEVEL FORMAT", затем снизу кликните по кнопке "FORMAT THIS DEVISE". Согласитесь с удалением с флешки всей информации, нажав "Да" в диалоговом окне. Дождитесь окончания процесса форматирования (продолжительность операции зависит от объема флешки). Но это еще конец. После окончания форматирования программы выдаст сообщение о необходимости создания раздела на флешке, что предстоит выполнить в ручном режиме. Перезапустите программу, а затем кликните в правом нижнем углу по элементу "Open Disk Management Console". Откроется стандартное Windows-приложение "Управление дисками", а в нем отобразится окно с предложением инициализации диска. Кликните в нем "ОК". Теперь в главном окне приложения "Управление дисками" отобразится новый пустой диск: кликните по пустой области с надписью "Не распределена" правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Создать простой том". Нажмите "Далее" во вновь открывшемся окне. Затем вновь нажмите "Далее". Выберите буку для нового раздела или оставьте предложенный вариант, затем снова кликните "Далее". Выберите тип файловой системе или оставьте предложенный вариант, затем — "Далее". Нажмите "Готово" в последнем окне и дождитесь окончания форматирования. Если все прошло успешно, только что отформатированная флешка отобразится в "Проводнике".

JetFlash Online Recovery (JetFlash Recovery Tool) Бесплатная программа Если предыдущие программы работают с USB-флешками любых производителей, то JetFlash Online Recovery (более известная как JetFlash Recovery Tool) предназначена для форматирования и восстановления работоспособности устройств производства компании "Transcend". Она попала в наш обзор по одной простой причине — USB-флешки Transcend довольно широко распространены в нашей стране, как и, впрочем, по всему миру. Поэтому, если и вы владелец одной из них (прочтите название устройства на корпусе), рекомендуем использовать именно эту утилиту.

Как пользоваться JetFlash Online Recovery? Одно из преимуществ программы JetFlash Online Recovery — в ней ничего не нужно настраивать. В приложение уже заложены все необходимые настройки, а если точнее — требуемые параметры и, возможно, какие-либо файлы скачиваются с официального сайта производителя USB-флешек Transcend. Поэтому для форматирования устройства (а заодно и его восстановления, если оно вышло из строя) достаточно пару раз кликнуть мышью (не считая кликов в процессе установке): Согласится с удалением всех данных с флешки, установив соответствующий флажок. Нажать кнопку "Start". Останется лишь дождаться окончания процедуры.

IM-Magic Partition Resizer Бесплатная программа По функциональным возможностям IM-Magic Partition Resizer напоминает первую программу в нашем обзоре — MiniTool Partition Wizard. Однако в данном случае приложение полностью бесплатное для использования в некоммерческих целях. Русский язык, к сожалению, в IM-Magic Partition Resizer также не предусмотрен, но с нашей инструкцией ниже он вам и не понадобится.

Как пользоваться IM-Magic Partition Resizer? Тут все также просто, как и в случае с IM-Magic Partition Resizer: Найдите в списке устройств в центральной части окна USB-флешку, которую необходимо отформатировать. Если на ней не создано ни одного раздела (т.е. файловая система отсутствует), программам обозначит это как "Not Formatted". Кликните правой кнопкой мыши по неформатированному/поврежденному разделу и выберите из контекстного меню пункт "Format Partition". Во вновь открывшемся окошке задайте отображаемое имя флешки (Partition Label), выберите тип файловой системы (File System) и нажмите "ОК". Последнее — нажмите кнопку "Apply Changes" в правом нижнем углу окна программы, затем "ОК" в отобразившемся диалоговом окне, программа приступит к форматированию.

Фоматирование USB-флешки через командную строку Windows В дополнение ко всему мы также решили привести инструкцию по форматированию USB-флешек (впрочем, как и любых других типов накопителей) через командную строку Windows . Когда это может понадобиться? Да в любой момент. Например, компьютер заражен вирусами, которые не дают нормально работать с "Проводником Windows", не позволяют скачать и/или установить программу. Или в системе произошел какой-нибудь сбой, и теперь ее загрузка возможна только в безопасном режиме и только с поддержкой командной строки. И вообще уметь работать с консолью Windows — не будет лишним.