Clonezilla — бесплатная программа для клонирования и снятия образов с жестких дисков и других накопителей целиком или отдельных разделов, создания резервных копий хранящихся на них данных (как целиком диск/раздел, так и выбранные папки). Кроме того, утилита применятся для восстановления операционных систем.

Как установить Clonezilla — инструкция

Программа Clonezilla является загрузочной, т.е. устанавливается она на диск или USB-флешку точно так же, как и установочные файлы операционных систем. Для этого можно использовать стандартные средства Windows, но удобнее делать это при помощи специализированных программ. Все популярные утилиты для записи образов на диск/флешку можно скачать с нашего сайта по следующим ссылкам:

Далее нужно обзавестись ISO-образом программы Clonezilla. Существует три их версии (типа), отличие заключается в архитектуре процессора, под которую создан дистрибутив программы:

Amd64 — версия для 64-битных процессоров, каковыми являются все современные ЦП/ i686 — версия для 32-битных процессоров (можно использовать и на Amd64, но в этом случае объем ОЗУ, сверх 4 гигабайт, будет игнорироваться). i686-pae –версия для 32-битных процессоров с поддержкой технологии PAE, т.е. возможностью полноценной работы на компьютерах с объемом ОЗУ более 4 гигабайт.

Все три версии программы Clonezilla можно скачать с официального сайта разработчиков (кликните по кнопке «СКАЧАТЬ» на этой странице, а затем перейдите по ссылке «СКАЧАТЬ с сайта автора»). В разделе «Select CPU architecture» на сайте разработчиков выберите подходящий дистрибутив, в разделе «Select file type» установите «iso» и кликните по кнопке «Download» (см. скриншоты к программе на этой странице).

Версии Clonezilla

Существует три основные версии Clonezilla (без учета версий под разные архитектуры процессора):

Clonezilla Live. Обычная "настольная" версии программы для запуска с диска или USB-флешки.

Clonezilla lite server. Версия, поддерживающая работу с удаленными компьютерами по сети, причем — одновременно с несколькими.

Clonezilla SE. Данная версии включена в DRBL — систему, обеспечивающую возможность загрузки Unix-подобных операционных систем по сети (без использования локальных дисков). При помощи Clonezilla SE можно подключаться к таким компьютерам и выполнять различные действия с подключенными к ним носителями информации.

Функции программы Clonezilla

В список особенностей и функциональных возможностей Clonezilla относятся:

Поддержка большого количества файловых систем различных ОС: Windows (FAT12/16/32 и NTFS), Mac OS (HFS+), GNU/Linux (ext2/3/4, xfs, jfs и т.д.), FreeBSD/NetBSD/OpenBSD (UFS), Minix (minix), VMWare ESX (VMFS5). Для работы с неподдерживаемыми файловыми системами в Clonezilla предусмотрена встроенная программа «dd» (dataset definition), позволяющая посекторально копировать данные с любых дисков.

Возможность переноса данных из систем разрядностью 32-бит на 64-битные системы и в обратном направлении.

Поддержка подсистемы LVM2 при работе с ОС GNU/Linux.

Возможность переустановки различных типов загрузчиков операционных систем, включая grub (версия 1 и 2) и syslinux.

Поддержка жестких дисков с главной загрузочной записью MBR и GPT.

Возможность запуска Clonezilla, как на BIOS, так и на UEFI компьютерах.

Работа в полностью автоматизированном режиме. Здесь доступен широкий ряд настроек загрузки Clonezilla, при помощи которых программа сможет выполнять те или иные действия сразу после запуска и без участия самого пользователя.

Возможность одновременного восстановления нескольких локальных носителей из одного файла-образа.

Возможность шифрования создаваемых в Clonezilla образов дисков с применением POSIX-совместимой криптографической файловой системы ecryptfs.

Возможность клонирования/восстановления носителей с нескольких сетевых компьютеров одновременно, поддерживающих технологию PXE и Wake-on-LAN.

Сохранение создаваемого файла-образа с носителей, как на локальном компьютере, так и на удаленных SSH/Samba/NFS/WebDAV серверах.

Возможность установки пароля (шифрование) AES-256 на создаваемые образы и другие возможности.