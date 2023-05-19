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clonezilla

clonezilla

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

3,2 (4)
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Актуальная версия 3.1.0-22
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История изменений

Версия 3.1.0-22

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

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