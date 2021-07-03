Программы для объединения дисков (томов)

При необходимости объединения двух или более логических томов в один единственный используются программы для управления дисками (или менеджеры дисков). Как правило, они многофункциональные, т.к. способны не только объединять, но и создавать новые, удалять, обрезать и увеличивать объем существующих логических томов на любых типах накопителей данных, поддерживающих создание на них разделов.

MiniTool Partition Wizard Free Условно-бесплатная программа MiniTool Partition Wizard Free — это бесплатная урезанная в функционале версия приложения MiniTool Partition Wizard Pro. Предназначена для работы в Windows XP, Vista, 7, 8, 10. MiniTool Partition Wizard Free предоставляет не только стандартный функционал, как форматирование, удаление, перемещение, изменение размера, разделение, объединение/слияние и копирование разделов между разными накопителями, но также может проверять файловую систему на наличие ошибок, запускать диагностические тесты, стирать разделы с использованием различных методов безвозвратного удаления данных. Также программа предоставляет возможность выравнивания разделов (речь не о размере тома, а о его переносе в самое начало диска). В дополнение к этому, MiniTool Partition Wizard Free может перемещать операционную систему с одного жесткого диска на другой, в также восстанавливать потерянные или удаленные разделы. Кроме того, в программе предусмотрены инструменты для восстановления файлов, анализа дискового пространства и тестирования производительности. Объединение разделов при помощи MiniTool Partition Wizard осуществляется следующим образом: Запускаем функцию объединения разделов (Merge) из контекстного меню (правый клик по разделу в центре окна). В открывшемся окне нажимаем «Next», а после — выбираем раздел, с которым следует объединить том, выбранный на прошлом шаге, затем жмем кнопку «Finish». Окно настройки закроется, и задание будет помещено в общий список. Останется нажать кнопку «Apply» для применения изменений. Преимущества программы MiniTool Partition Wizard Free: Поддержка множества распространенных задач управления дисками, включая объединение разделов.

Программа позволяет расширить и применить другие операции к разделам без перезагрузки компьютера.

Создание списка заданий из нескольких последовательных операций.

Имитация изменений перед выполнением задания, что позволяет пользователю предварительно ознакомиться с результатом. Недостатки MiniTool Partition Wizard Free: Работа с динамическими дисками не поддерживается.

Некоторые функции, которые выглядят бесплатными, на деле оказываются платными.

Попытка добавления дополнительных программ на компьютер во время установки.

Программа может вызвать сложности в использовании у неопытных пользователей.

AOMEI Partition Assistant SE Условно-бесплатная программа AOMEI Partition Assistant SE (Standard Edition) — это тоже условно-бесплатный менеджер дисков с полным набором функций по управлению логическими томами. Программа работает во всех версиях Windows, начиная с XP. Среди ключевых функций бесплатной версии программы AOMEI Partition Assistant SE — изменение объема разделов за счет других томов, объединение/слияние, создание новых, форматирование в разных файловых системах, выравнивание и разделение разделов. При помощи данного приложения также имеется возможность создания загрузочных съемных носителей с системой Windows PE, позволяющей запускать различные программы до запуска основной ОС. Касательно объединения разделов, в AOMEI Partition Assistant SE данная операция производится примерно по той же схеме, что и в предыдущем случае: Вызываем контекстное меню над объединяемым разделом и выбираем пункт «Merge Partitions». Устанавливаем галочку напротив буквы диска, что будет объединен с предыдущим, затем нажимаем кнопку «ОК». Окно настроек закроется. Нажимаем кнопку «Apply» в основном окне программы, чтобы применить изменения. Преимущества AOMEI Partition Assistant SE: Наличие пошагового мастера упрощает выполнение большинства задач с разделами, включая объединение.

Предварительное создание списка заданий последовательно выполняемых операций.

Наличие множества дополнительных функций, включая создание загрузочных накопителей с самой программой AOMEI Partition Assistant SE на борту (позволит пользователю работать с диском без установки ОС).

Многие функции выведены в основной интерфейс, и их не нужно искать с меню. Недостатки AOMEI Partition Assistant SE: Невозможно выполнить преобразование между основным и логическим разделом.

Невозможно преобразовать динамические диски в базовые.

EaseUS Partition Master Free Edition Условно-бесплатная программа EaseUS Partition Master Free Edition является урезанной версией программы EaseUS Partition Master. В число бесплатных функций входит и возможность объединения разделов. Программа предназначена для использования в системах Windows XP и выше. EaseUS Partition Master Free Edition также является полнофункциональным менеджером дисков, обладающим широким наборов функций для работы с ними. Для объединения логических томов пользователю достаточно сделать три простых шага: Выделить объединяемый диск, вызвать над ним контекстное меню и выбрать функцию объединения (Merge) В открывшемся окне выбрать диск, с которым будет осуществляться объединение. Применить изменение. Преимущества EaseUS Partition Master Free Edition: Наличие множества полезных функций по управлению дисками.

Возможность защиты программы паролем, чтобы другие пользователи компьютера не могли ею пользоваться.

Возможность копирования целого диска со всеми разделами.

Предварительный просмотр любых изменений, прежде чем они будут применены. Недостатки EaseUS Partition Master Free Edition: Нет поддержки динамических томов.

Некоторые функции требуют перезагрузки компьютера.

Невозможно конвертировать разделы MBR в GPT, и наоборот.

Macrorit Partition Expert Условно-бесплатная программа Macrorit Partition Expert — менеджер дисков, отличающийся простым интерфейсом. Программа поддерживается всеми версиями Windows, начиная с XP. Пользовательский интерфейс Macrorit Partition Expert представляет собой разбитое на две части окно — все доступные операции с дисками можно найти в левой его части. Объединение дисков осуществляется в два шага: Запускаем функцию «Merge Volume» из списка слева. В небольшом открывшемся окне отмечаем буквы объединяемых дисков и нажимаем «ОК». Помимо объединения, при помощи программы можно изменить размер, переместить, удалить, скопировать, отформатировать и очистить разделы, изменить метку тома, преобразовать том из основного и логический, выполнить проверку поверхности жесткого диска на наличие ошибок. Положительные качества Macrorit Partition Expert: Интерфейс программы позволяет легко запускать любые функции без их поиска в меню.

Стандартные операции, включая объединение разделов, работают в бесплатной версии.

Создание списка заданий с возможность просмотра результатов перед их выполнением.

Возможность установки Macrorit Partition Expert на съемный носитель (т.е. предусмотрена портативная версия программы). Недостатки Macrorit Partition Expert: Не поддерживает динамические диски

Невозможно манипулировать дисками размером более 32 ТБ