Программы для объединения дисков (томов)

При необходимости объединения двух или более логических томов в один единственный используются программы для управления дисками (или менеджеры дисков). Как правило, они многофункциональные, т.к. способны не только объединять, но и создавать новые, удалять, обрезать и увеличивать объем существующих логических томов на любых типах накопителей данных, поддерживающих создание на них разделов.
MiniTool Partition Wizard Free
Условно-бесплатная программа
MiniTool Partition Wizard Free — это бесплатная урезанная в функционале версия приложения MiniTool Partition Wizard Pro. Предназначена для работы в Windows XP, Vista, 7, 8, 10.
MiniTool Partition Wizard Free предоставляет не только стандартный функционал, как форматирование, удаление, перемещение, изменение размера, разделение, объединение/слияние и копирование разделов между разными накопителями, но также может проверять файловую систему на наличие ошибок, запускать диагностические тесты, стирать разделы с использованием различных методов безвозвратного удаления данных. Также программа предоставляет возможность выравнивания разделов (речь не о размере тома, а о его переносе в самое начало диска).
В дополнение к этому, MiniTool Partition Wizard Free может перемещать операционную систему с одного жесткого диска на другой, в также восстанавливать потерянные или удаленные разделы. Кроме того, в программе предусмотрены инструменты для восстановления файлов, анализа дискового пространства и тестирования производительности.
Объединение разделов при помощи MiniTool Partition Wizard осуществляется следующим образом:
- Запускаем функцию объединения разделов (Merge) из контекстного меню (правый клик по разделу в центре окна).
- В открывшемся окне нажимаем «Next», а после — выбираем раздел, с которым следует объединить том, выбранный на прошлом шаге, затем жмем кнопку «Finish».
- Окно настройки закроется, и задание будет помещено в общий список. Останется нажать кнопку «Apply» для применения изменений.
Преимущества программы MiniTool Partition Wizard Free:
- Поддержка множества распространенных задач управления дисками, включая объединение разделов.
- Программа позволяет расширить и применить другие операции к разделам без перезагрузки компьютера.
- Создание списка заданий из нескольких последовательных операций.
- Имитация изменений перед выполнением задания, что позволяет пользователю предварительно ознакомиться с результатом.
Недостатки MiniTool Partition Wizard Free:
- Работа с динамическими дисками не поддерживается.
- Некоторые функции, которые выглядят бесплатными, на деле оказываются платными.
- Попытка добавления дополнительных программ на компьютер во время установки.
- Программа может вызвать сложности в использовании у неопытных пользователей.
AOMEI Partition Assistant SE
Условно-бесплатная программа
AOMEI Partition Assistant SE (Standard Edition) — это тоже условно-бесплатный менеджер дисков с полным набором функций по управлению логическими томами. Программа работает во всех версиях Windows, начиная с XP.
Среди ключевых функций бесплатной версии программы AOMEI Partition Assistant SE — изменение объема разделов за счет других томов, объединение/слияние, создание новых, форматирование в разных файловых системах, выравнивание и разделение разделов. При помощи данного приложения также имеется возможность создания загрузочных съемных носителей с системой Windows PE, позволяющей запускать различные программы до запуска основной ОС.
Касательно объединения разделов, в AOMEI Partition Assistant SE данная операция производится примерно по той же схеме, что и в предыдущем случае:
- Вызываем контекстное меню над объединяемым разделом и выбираем пункт «Merge Partitions».
- Устанавливаем галочку напротив буквы диска, что будет объединен с предыдущим, затем нажимаем кнопку «ОК».
- Окно настроек закроется. Нажимаем кнопку «Apply» в основном окне программы, чтобы применить изменения.
Преимущества AOMEI Partition Assistant SE:
- Наличие пошагового мастера упрощает выполнение большинства задач с разделами, включая объединение.
- Предварительное создание списка заданий последовательно выполняемых операций.
- Наличие множества дополнительных функций, включая создание загрузочных накопителей с самой программой AOMEI Partition Assistant SE на борту (позволит пользователю работать с диском без установки ОС).
- Многие функции выведены в основной интерфейс, и их не нужно искать с меню.
Недостатки AOMEI Partition Assistant SE:
- Невозможно выполнить преобразование между основным и логическим разделом.
- Невозможно преобразовать динамические диски в базовые.
EaseUS Partition Master Free Edition
Условно-бесплатная программа
EaseUS Partition Master Free Edition является урезанной версией программы EaseUS Partition Master. В число бесплатных функций входит и возможность объединения разделов. Программа предназначена для использования в системах Windows XP и выше.
EaseUS Partition Master Free Edition также является полнофункциональным менеджером дисков, обладающим широким наборов функций для работы с ними. Для объединения логических томов пользователю достаточно сделать три простых шага:
- Выделить объединяемый диск, вызвать над ним контекстное меню и выбрать функцию объединения (Merge)
- В открывшемся окне выбрать диск, с которым будет осуществляться объединение.
- Применить изменение.
Преимущества EaseUS Partition Master Free Edition:
- Наличие множества полезных функций по управлению дисками.
- Возможность защиты программы паролем, чтобы другие пользователи компьютера не могли ею пользоваться.
- Возможность копирования целого диска со всеми разделами.
- Предварительный просмотр любых изменений, прежде чем они будут применены.
Недостатки EaseUS Partition Master Free Edition:
- Нет поддержки динамических томов.
- Некоторые функции требуют перезагрузки компьютера.
- Невозможно конвертировать разделы MBR в GPT, и наоборот.
Macrorit Partition Expert
Условно-бесплатная программа
Macrorit Partition Expert — менеджер дисков, отличающийся простым интерфейсом. Программа поддерживается всеми версиями Windows, начиная с XP.
Пользовательский интерфейс Macrorit Partition Expert представляет собой разбитое на две части окно — все доступные операции с дисками можно найти в левой его части. Объединение дисков осуществляется в два шага:
- Запускаем функцию «Merge Volume» из списка слева.
- В небольшом открывшемся окне отмечаем буквы объединяемых дисков и нажимаем «ОК».
Помимо объединения, при помощи программы можно изменить размер, переместить, удалить, скопировать, отформатировать и очистить разделы, изменить метку тома, преобразовать том из основного и логический, выполнить проверку поверхности жесткого диска на наличие ошибок.
Положительные качества Macrorit Partition Expert:
- Интерфейс программы позволяет легко запускать любые функции без их поиска в меню.
- Стандартные операции, включая объединение разделов, работают в бесплатной версии.
- Создание списка заданий с возможность просмотра результатов перед их выполнением.
- Возможность установки Macrorit Partition Expert на съемный носитель (т.е. предусмотрена портативная версия программы).
Недостатки Macrorit Partition Expert:
- Не поддерживает динамические диски
- Невозможно манипулировать дисками размером более 32 ТБ
IM-Magic Partition Resizer
Бесплатная программа
Программа IM-Magic Partition Resizer по своим функциональным возможностям схожа с предыдущим приложением. Ее можно использовать бесплатно и без функциональных ограничений на компьютерах под управлением Win 2000/XP/Vista/7/8/10, но это не относится к серверным версиям Windows.
С помощью этого инструмента довольно просто объединять и перемещать разделы, изменять размер (даже активных разделов), копировать, изменять букву и метку диска, проверять на наличие ошибок, удалять и форматировать (даже с нестандартным размером кластера), преобразовывать NTFS в FAT32, скрывать и выполнять ряд других операций.
Объединение томов в IM-Magic Partition Resizer осуществляется в пару действий:
- Кликаем правой кнопкой мыши по любому разделу в верхней части окна, затем выбираем в контекстном меню пункт «Merge Partition».
- В следующем окне отмечаем галочками объединяемые разделы, а снизу выбираем букву диска, в который эти разделы объединяться.
- Применяем изменения.
Преимущества IM-Magic Partition Resizer:
- Возможность бесплатного использования в некоммерческих целях.
- Минимальное количество потребляемых системных ресурсов (по словам разработчиков).
- Предварительный просмотр того, что произойдет после сохранения изменений.
- Доступ ко всем опциям из контекстного меню, вызываемого кликом по букве диска.
- Наличие портативной версии.
Недостатки IM-Magic Partition Resizer:
- Не поддерживает диски размеров более 16 TB.
Бесплатная версия время от времени напоминает, что можно купить расширенную версию программы.