Программы для разделения жесткого диска на Windows

Специализированные утилиты для разбиения диска позволяют с минимальным риском устанавливать вторую ОС, создавать независимый от системного тома раздел под данные или выполнять другие операции по структурированию накопителя. При этом возможностей у них больше, чем у стандартных системных приложений.

Paragon Hard Disk Manager Когда-то у Paragon был отдельный продукт Partition Manager, который позволял выполнять различные операции с дисками. Однако в рамках оптимизации его возможности были интегрированы в программу Hard Disk Manager и попали на отдельную вкладку. Работать с ней можно после прохождения несложной регистрации и активации этого раздела в личном кабинете на сайте. Программа способна создавать разнообразные разделы в соответствии с нуждами пользователя. При этом выделить можно как все доступное на диске пространство, так и произвольную его часть. Непосредственно в процессе добавления раздела указывается тип файловой системы. Поскольку программа работает в Windows 7 и выше, то при этом можно указать и букву, которую нужно приписать тому. Настройки позволяют задействовать встроенные алгоритмы или использовать имеющиеся в системе компоненты для форматирования раздела. Кроме создания можно регулировать место, которое отведено под тот или иной раздел. За счет этого можно исправить любую структуру томов, если требования к ней изменились. Программа Paragon Hard Disk Manager заботится о пользователе и предупреждает его перед действиями, потенциально ведущими к потере данных. Например, при удалении или форматировании раздела потребуется явно указать подтверждение операции. Плюсы : обширный набор инструментов для работы с диском.

: обширный набор инструментов для работы с диском. Минусы: часть функций открывается только после покупки лицензии. Скачать Hard Disk Manager

Aomei Partition Assistant При помощи программы программы AOMEI Partition Assistant можно очень быстро привести дисковую структуру к тому виду, который нужен пользователю. Поддерживаются все необходимые для этого операции: создание раздела на свободном пространстве, удаление существующего тома, изменение параметров. Также можно выполнять форматирование в файловые системы для Windows (FAT различных версий, NTFS) и Linux (в список входят Ext2-Ext4 разделы). Aomei Partition Assistant успешно обрабатывает различные устройства хранения. Выполнять операции с разделами можно на HDD и более быстрых SSD накопителях независимо от их принадлежности к GPT/MBR, можно подключать к компьютеру USB-накопители и обрабатывать их. Кроме того, программа поддерживает RAID-массивы и распознает карты памяти. Стандартная редакция доступна на сайте бесплатно, за более продвинутый вариант с пожизненной поддержкой обновлений придется заплатить. Все основные операции доступны в базовом варианте, за создание или корректировку размера деньги не берутся. Приложение способно справиться и с более сложными сценариями: конвертирование раздела с данными;

перемещение операционной системы на другой диск без потери работоспособности. Отдельно стоит отметить совместимость с устаревшими Windows 2000/XP. Благодаря этому программу можно применять даже на старых маломощных компьютерах. Плюсы : много функций и поддержка устаревших ОС.

: много функций и поддержка устаревших ОС. Минусы: сложные операции доступны только в платной версии. Скачать AOMEI Partition Assistant

MiniTool Partition Wizard Бесплатная редакция программы MiniTool Partition Wizard позволяет полноценно управлять дисковой структурой компьютера. С ее помощью можно выполнять следующие действия: добавлять раздел или создавать его на новом носителе;

менять размер тома;

соединять два раздела в один или разделять имеющийся том на части;

форматировать в различные ФС и т.д. Корректная работа программы обещается в Windows XP и более новых редакциях. Среди поддерживаемых файловых систем числятся как различные FAT (12/16/32) и exFAT, так и более современные NTFS и различные варианты разделов под Linux (например, Ext4). Программа справится не только с обработкой обычных дисковых накопителей (SSD/HDD), но и с прочими устройствами хранения — флеш-картами или подключаемыми по USB внешними дисками. Возможности приложения также позволяют обрабатывать RAID-массивы (на аппаратном контроллере) и динамические диски. Функциональность бесплатной версии ограничена: в частности, в ней недоступны такие операции как конвертирование раздела из NTFS в FAT или установка иного размера кластера. Для основных действий такого запрета нет. Дополнительно в программу интегрированы функции по тестированию быстродействия накопителя и проверке занятого/свободного места. Плюсы : имеется минимальный набор необходимых действий, программа просто устроена.

: имеется минимальный набор необходимых действий, программа просто устроена. Минусы: отсутствие ряда функций в бесплатной редакции, нет перевода на русский язык. Скачать MiniTool Partition Wizard

Acronis Disk Director Acronis Disk Director — продвинутое приложение, которое позволяет даже неискушенному пользователю безопасно выполнять действия с дисками. С его помощью можно быстро добавить новый раздел или выполнить восстановление данных (например, если том был случайно удален). Также в ней предусмотрен функционал для создания резервных копий данных. Полноценная работа с приложением возможна только после покупки, однако для ознакомления можно скачать с официального сайта демонстрационный вариант. Программа разработана как универсальный инструмент, поэтому без проблем справляется с системами на BIOS и UEFI. Чтобы установить ее в системе требуется как минимум Windows XP, при этом современная Windows 10 также поддерживается в полном объеме. Acronis Disk Director умеет работать с различными типами систем: FAT32 и FAT16, привычный для Windows NTFS, относящиеся к миру Linux ReiserFS и Ext3 и т.д. Это позволяет подготовить компьютер к установке популярных Windows и Linux дистрибутивов. При необходимости список операций можно скорректировать. Также поддерживается работа с уже созданными разделами — например, можно сжать их за счет свободного места на томе. Плюсы : программа полностью переведена на русский язык, в ней есть очень много инструмент для обслуживания диска.

: программа полностью переведена на русский язык, в ней есть очень много инструмент для обслуживания диска. Минусы: полный функционал требует покупки лицензии. Скачать Acronis Disk Director