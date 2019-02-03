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Программы для разделения жесткого диска на Windows

Лучшие программы под Windows для управления (разделение, слияние) разделами жесткого диска.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Специализированные утилиты для разбиения диска позволяют с минимальным риском устанавливать вторую ОС, создавать независимый от системного тома раздел под данные или выполнять другие операции по структурированию накопителя. При этом возможностей у них больше, чем у стандартных системных приложений.

Paragon Hard Disk Manager

Когда-то у Paragon был отдельный продукт Partition Manager, который позволял выполнять различные операции с дисками. Однако в рамках оптимизации его возможности были интегрированы в программу Hard Disk Manager и попали на отдельную вкладку. Работать с ней можно после прохождения несложной регистрации и активации этого раздела в личном кабинете на сайте.

Paragon Hard Disk Manager

Программа способна создавать разнообразные разделы в соответствии с нуждами пользователя. При этом выделить можно как все доступное на диске пространство, так и произвольную его часть. Непосредственно в процессе добавления раздела указывается тип файловой системы. Поскольку программа работает в Windows 7 и выше, то при этом можно указать и букву, которую нужно приписать тому. Настройки позволяют задействовать встроенные алгоритмы или использовать имеющиеся в системе компоненты для форматирования раздела.

Настройка Paragon Hard Disk Manager

Кроме создания можно регулировать место, которое отведено под тот или иной раздел. За счет этого можно исправить любую структуру томов, если требования к ней изменились. Программа Paragon Hard Disk Manager заботится о пользователе и предупреждает его перед действиями, потенциально ведущими к потере данных. Например, при удалении или форматировании раздела потребуется явно указать подтверждение операции.

Разделение диска в Paragon Hard Disk Manager

  • Плюсы: обширный набор инструментов для работы с диском.
  • Минусы: часть функций открывается только после покупки лицензии.

Скачать Hard Disk Manager

Aomei Partition Assistant

При помощи программы программы AOMEI Partition Assistant можно очень быстро привести дисковую структуру к тому виду, который нужен пользователю. Поддерживаются все необходимые для этого операции: создание раздела на свободном пространстве, удаление существующего тома, изменение параметров. Также можно выполнять форматирование в файловые системы для Windows (FAT различных версий, NTFS) и Linux (в список входят Ext2-Ext4 разделы).

Aomei Partition Assistant

Aomei Partition Assistant успешно обрабатывает различные устройства хранения. Выполнять операции с разделами можно на HDD и более быстрых SSD накопителях независимо от их принадлежности к GPT/MBR, можно подключать к компьютеру USB-накопители и обрабатывать их. Кроме того, программа поддерживает RAID-массивы и распознает карты памяти.

Настройки программы Aomei Partition Assistant

Стандартная редакция доступна на сайте бесплатно, за более продвинутый вариант с пожизненной поддержкой обновлений придется заплатить. Все основные операции доступны в базовом варианте, за создание или корректировку размера деньги не берутся.

Разделение диска Aomei Partition Assistant

Приложение способно справиться и с более сложными сценариями:

  • конвертирование раздела с данными;
  • перемещение операционной системы на другой диск без потери работоспособности.

Отдельно стоит отметить совместимость с устаревшими Windows 2000/XP. Благодаря этому программу можно применять даже на старых маломощных компьютерах.

  • Плюсы: много функций и поддержка устаревших ОС.
  • Минусы: сложные операции доступны только в платной версии.

Скачать AOMEI Partition Assistant

MiniTool Partition Wizard

Бесплатная редакция программы MiniTool Partition Wizard позволяет полноценно управлять дисковой структурой компьютера. С ее помощью можно выполнять следующие действия:

  • добавлять раздел или создавать его на новом носителе;
  • менять размер тома;
  • соединять два раздела в один или разделять имеющийся том на части;
  • форматировать в различные ФС и т.д.

MiniTool Partition Wizard

Корректная работа программы обещается в Windows XP и более новых редакциях. Среди поддерживаемых файловых систем числятся как различные FAT (12/16/32) и exFAT, так и более современные NTFS и различные варианты разделов под Linux (например, Ext4).

Настройки MiniTool Partition Wizard

Программа справится не только с обработкой обычных дисковых накопителей (SSD/HDD), но и с прочими устройствами хранения — флеш-картами или подключаемыми по USB внешними дисками. Возможности приложения также позволяют обрабатывать RAID-массивы (на аппаратном контроллере) и динамические диски.

Работа с программой MiniTool Partition Wizard

Функциональность бесплатной версии ограничена: в частности, в ней недоступны такие операции как конвертирование раздела из NTFS в FAT или установка иного размера кластера. Для основных действий такого запрета нет. Дополнительно в программу интегрированы функции по тестированию быстродействия накопителя и проверке занятого/свободного места.

  • Плюсы: имеется минимальный набор необходимых действий, программа просто устроена.
  • Минусы: отсутствие ряда функций в бесплатной редакции, нет перевода на русский язык.

Скачать MiniTool Partition Wizard

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director — продвинутое приложение, которое позволяет даже неискушенному пользователю безопасно выполнять действия с дисками. С его помощью можно быстро добавить новый раздел или выполнить восстановление данных (например, если том был случайно удален). Также в ней предусмотрен функционал для создания резервных копий данных. Полноценная работа с приложением возможна только после покупки, однако для ознакомления можно скачать с официального сайта демонстрационный вариант.

Acronis Disk Director

Программа разработана как универсальный инструмент, поэтому без проблем справляется с системами на BIOS и UEFI. Чтобы установить ее в системе требуется как минимум Windows XP, при этом современная Windows 10 также поддерживается в полном объеме.

Опции Acronis Disk Director

Acronis Disk Director умеет работать с различными типами систем: FAT32 и FAT16, привычный для Windows NTFS, относящиеся к миру Linux ReiserFS и Ext3 и т.д. Это позволяет подготовить компьютер к установке популярных Windows и Linux дистрибутивов.

Работа с программой Acronis Disk Director

При необходимости список операций можно скорректировать. Также поддерживается работа с уже созданными разделами — например, можно сжать их за счет свободного места на томе.

Разделение диска в Acronis Disk Director

  • Плюсы: программа полностью переведена на русский язык, в ней есть очень много инструмент для обслуживания диска.
  • Минусы: полный функционал требует покупки лицензии.

Скачать Acronis Disk Director

EaseUS Partition Master

EaseUS Partition Master выделяется на фоне других разработок своей универсальностью. Она работает и на современных версиях Windows, и на старых (но не ниже XP). Также приложение совместимо с серверными ОС от Microsoft (требуется 2003 или более свежая).

EaseUS Partition Master

Даже в бесплатном варианте можно полноценно обрабатывать диски до 8 терабайт размером. При этом поддерживаются следующие операции:

  • подготовка нового диска в работе путем создания разделов;
  • удаление более ненужных томов;
  • перераспределение пространства при помощи изменения размера, слияния томов или разделения раздела;
  • просмотр и проверка данных.

Настройки EaseUS Partition Master

Полная платная версия лишена ограничений по объему накопителя. Также с ее помощью можно расширить спектр доступных операций — например, переносить установленную копию Windows на другой диск или запускать выполнение действий из терминала.

Параметры диска в EaseUS Partition Master

EaseUS Partition Master распознает и успешно взаимодействует с различными типами накопителей — обычными дисками, внешними устройствами, картами памяти.

  • Плюсы: возможность работать в различных версиях ОС, включая серверные, обилие инструментов для работы с дисками.
  • Минусы: навязываемый при установке вспомогательный софт, отсутствие перевода на русский, ограничения функциональности в бесплатной версии.

Скачать EaseUS Partition Master

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