Несерьезные поломки жесткого диска можно исправить самостоятельно. Для этого нужно найти и восстановить поврежденные сектора с помощью специальных программ и утилит.
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director — большая программа для работы с жесткими дисками. В приложении есть функция восстановления поврежденных секторов, можно исправить найденные ошибки устройства во время анализа, поддерживается возможность разделения диска по разделам. Через утилите можно удалить всю информацию из раздела и объединить несколько томов в один.
Выберите локальный диск в списке и перейдите в раздел меню "Управление дисками". Здесь нужно запустить инструмент "Проверить" — данная функция позволяет выполнить анализ жесткого диска на ошибки и битые сектора.
Откроется окно с параметрами проверки тома, где можно выбрать функцию исправления всех найденных ошибок. Также доступен инструмент, который восстановит поврежденные сектора жесткого диска. Отметьте галочкой один или два пункта восстановления винчестера и нажмите "ОК". По завершению проверки утилита автоматически выполнит восстановление жесткого диска.
Главные преимущества утилиты Acronis Disk Director:
- исправление ошибок;
- восстановление битых секторов;
- объединение и копирование томов;
- разделение жесткого диска на томы;
- форматирование HDD;
- инструмент изменения размера кластера;
- дефрагментация диска;
- просмотр файлов на выбранном разделе;
- сохранение действий утилиты в отдельный журнал событий.
Недостатки ПО:
- не поддерживается технология SMART;
- нет инструмента для регулирования уровня акустического шума жесткого диска;
- отсутствует функция перезаписи поврежденных секторов.
Программа Acronis Disk Director переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 1600 рублей, но доступна бесплатная демо-версия.
Victoria HDD
Victoria HDD — программа, которая помогает найти ошибки и поврежденные сектора на жестком диске. Утилита поддерживает анализ накопителя информации по технологии SMART, есть инструмент для восстановления битых секторов HDD и функция, с помощью которой можно настроить уровень акустического шума устройства.
Откройте раздел "Tests". Этот инструмент используется для тестирования жесткого диска и поиска битых секторов. Поврежденные сектора отмечаются красным цветом. Выберите действие, которое выполнит утилита Victoria после анализа накопителя информации:
- Ignore — программа проигнорирует все найденные ошибки.
- Erase — все сектора, которые утилита не смогла прочитать во время тестирования, будут "затираться".
- Remap — утилита перезапишет поврежденные сектора.
- Restore — софт начнет восстановление обнаруженных поврежденных секторов.
Чтобы начать тестирование и восстановление жесткого диска, нажмите "Start". Информацию о выполненном анализе можно сохранить в отдельный лог-файл.
Преимущества Victoria HDD:
- несколько режимов восстановления жестких дисков;
- тестирование накопителя информации по технологии SMART;
- сохранение результатов теста в отдельном лог-файле;
- верификация, запись и чтение диска;
- регулировка параметров акустического шума.
Недостатки:
- отсутствует функция для управления разделами жесткого диска: создание томов, удаление, объединение;
- нельзя выполнить дефрагментацию.
Программа Victoria бесплатная и имеет англоязычный интерфейс.
Zero Assumption Recovery X
Zero Assumption Recovery X — утилита, с помощью которой можно обнаружить и восстановить поврежденные сектора на жестком диске. В программе есть функция восстановления удаленных данных с накопителя информации (фотографий, музыки, видео и других файлов) и автоматический режим быстрого сканирования поверхности диска.
В главном окне Zero Assumption Recovery X выберите инструмент RAID Recovery, который используется для восстановления поврежденных массивов RAID.
Далее необходимо выбрать жесткий диск из списка для тестирования и восстановления. Можно установить ограничение по размеру полосы — минимальное и максимальное число секторов.
У приложения Zero Assumption Recovery X есть следующие преимущества:
- восстановление файлов на жестком диске;
- просмотр информации о жестком диске по технологии SMART;
- сканирование потерянных разделов;
- создание и загрузка образа диска;
- автоматический режим сканирования;
- низкая нагрузка на систему во время работы.
Недостатки программы:
- нет инструмента для редактирования томов жесткого диска;
- нельзя выполнить тестирование записи и чтения диска;
- отсутствует функция форматирования жесткого диска;
- нельзя выполнить дефрагментацию;
- нет функции сохранения результатов анализа и восстановления накопителя;
- информации в отдельный лог-файл;
- нельзя настроить уровень акустического шума;
- нет инструмент для отслеживания состояния диска в реальном времени.
Утилита Zero Assumption Recovery X имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии — 70 долларов, но есть бесплатная демо-версия с ограничениями.
HDD Regenerator
HDD Regenerator — полезная утилита, которая помогает восстановить жесткий диск и создать загрузочный диск для запуска программы через BIOS. Софт поддерживает все файловые системы и функцию мониторинга состояния жесткого диска в реальном времени.
Перейдите в раздел меню "Regeneration" и запустите инструмент "Start Process under Windows". Утилита запустит функцию анализа ошибок и восстановления диска.
Выберите жесткий диск из списка "Choose Drive to Process". Чтобы запустить процесс поиска поврежденных секторов и восстановления жесткого диска, нажмите "Start Process".
Основные преимущества утилиты HDD Regenerator:
- создание загрузочных дисков;
- быстрое восстановление поврежденных секторов жесткого диска;
- инструмент для отслеживания текущего состояния диска в реальном времени;
- просмотр информации о накопителе по технологии SMART;
- возможность обнаружения физических неисправностей диска.
Недостатки ПО:
- нельзя редактировать разделы диска;
- нет функции форматирования накопителя информации;
- отсутствует возможность дефрагментации жесткого диска.
Стоимость лицензии HDD Regenerator — 90 долларов, есть бесплатная демонстрационная версия. Язык интерфейса программы — английский.
Partition Table Doctor
Partition Table Doctor — утилита, с помощью которой можно обнаружить повреждения разделов жесткого диска и восстановить их. В программе поддерживается функция тестирования поверхности накопителя информации и просмотр свойств выбранного раздела, есть инструмент для копирования и редактирования секторов. Информацию об анализе и восстановлении диска можно сохранить в отдельном лог-файле.
Перед началом восстановления жесткого диска нужно выполнить тестирование поверхности. Этот инструмент позволяет найти поврежденные сектора. Откройте раздел меню "Partition" и выберите функцию "Surface test".
По завершению тестирования откройте раздел меню "Operations" и выберите функцию "Rebuild Partition Table". Данный инструмент используется для автоматического восстановления разделов жесткого диска.
Главные преимущества утилиты Partition Table Doctor:
- автоматическое восстановление поврежденных секторов;
- восстановление жесткого диска из созданных резервных копий;
- копирование и редактирование секторов;
- возможность работы с несколькими жесткими дисками одновременно;
- создание резервных копий данных жесткого диска;
- сохранение отчета о работе утилиты в отдельном файле;
- тестирование поверхности жесткого диска.
Недостатки программы:
- нет инструмента для мониторинга состояния жесткого диска в реальном времени;
- нельзя создать загрузочный диск;
- отсутствует возможность просмотра информации о накопителе информации по технологии SMART.
Софт Partition Table Doctor можно загрузить и установить на ПК бесплатно. Интерфейс ПО — английский.
MHDD
MHDD — приложение для сканирования жесткого диска на наличие ошибок и повреждений с функцией перезаписи каждого сектора накопителя информации с полным удалением данных. Для работы с программой нужно записать образ с утилитой на диск или USB-флешку. Работа выполняется через BIOS.
Перезагрузите компьютер и запустите программу через загрузочный диск или USB-флешку. Введите команду "Scan" в строке ввода или нажмите клавишу "F4".
Откроется раздел установки параметров сканирования жесткого диска. Чтобы утилита выполнила восстановление накопителя информации путем переназначения поврежденных секторов, включите функцию "Remap". Данная операция будет выполнена в автоматическом режиме.
Программа MHDD имеет ряд преимуществ:
- переназначение битых секторов;
- полная перезапись поврежденных секторов с удалением информации с диска;
- создание загрузочного CD/DVD или USB-флешки;
- анализ диска по технологии SMART;
- инструмент для запуска цикличной проверки жесткого диска.
Недостатки приложения:
- отсутствует возможность редактирование томов жесткого диска;
- нельзя выполнить дефрагментацию;
- нет инструмента для создания резервных копий данных.
Программы MHDD можно загрузить бесплатно, язык интерфейса английский.
Enwotex HDD Master
Enwotex HDD Master — небольшая программа, которая дает возможность выполнить тестирование поверхности жесткого диска и восстановить поврежденные сектора. В утилите есть возможность чтения SMART-атрибутов и инструменты для остановки и раскрутки шпинделя.
Выберите функцию "Проверка поверхности". Утилита начнет поиск поврежденных секторов на жестком диске.
По завершению процесса анализа утилита автоматически восстановит сектора, которые подлежат "ремонту".
Главные преимущества программы Enwotex HDD Master:
- быстрая проверка поверхности жесткого диска;
- остановка и раскрутка шпинделя;
- просмотр основных атрибутов накопителя информации по технологии SMART.
Недостатки приложения:
- нет инструментов для редактирования томов жесткого диска;
- нельзя выполнить форматирование HDD.
Enwotex HDD Master можно загрузить бесплатно на английском языке.