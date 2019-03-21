Несерьезные поломки жесткого диска можно исправить самостоятельно. Для этого нужно найти и восстановить поврежденные сектора с помощью специальных программ и утилит.

Acronis Disk Director Acronis Disk Director — большая программа для работы с жесткими дисками. В приложении есть функция восстановления поврежденных секторов, можно исправить найденные ошибки устройства во время анализа, поддерживается возможность разделения диска по разделам. Через утилите можно удалить всю информацию из раздела и объединить несколько томов в один. Выберите локальный диск в списке и перейдите в раздел меню "Управление дисками". Здесь нужно запустить инструмент "Проверить" — данная функция позволяет выполнить анализ жесткого диска на ошибки и битые сектора. Откроется окно с параметрами проверки тома, где можно выбрать функцию исправления всех найденных ошибок. Также доступен инструмент, который восстановит поврежденные сектора жесткого диска. Отметьте галочкой один или два пункта восстановления винчестера и нажмите "ОК". По завершению проверки утилита автоматически выполнит восстановление жесткого диска. Главные преимущества утилиты Acronis Disk Director: исправление ошибок;

восстановление битых секторов;

объединение и копирование томов;

разделение жесткого диска на томы;

форматирование HDD;

инструмент изменения размера кластера;

дефрагментация диска;

просмотр файлов на выбранном разделе;

сохранение действий утилиты в отдельный журнал событий. Недостатки ПО: не поддерживается технология SMART;

нет инструмента для регулирования уровня акустического шума жесткого диска;

отсутствует функция перезаписи поврежденных секторов. Программа Acronis Disk Director переведена на русский язык. Стоимость лицензии — 1600 рублей, но доступна бесплатная демо-версия.

Victoria HDD Victoria HDD — программа, которая помогает найти ошибки и поврежденные сектора на жестком диске. Утилита поддерживает анализ накопителя информации по технологии SMART, есть инструмент для восстановления битых секторов HDD и функция, с помощью которой можно настроить уровень акустического шума устройства. Откройте раздел "Tests". Этот инструмент используется для тестирования жесткого диска и поиска битых секторов. Поврежденные сектора отмечаются красным цветом. Выберите действие, которое выполнит утилита Victoria после анализа накопителя информации: Ignore — программа проигнорирует все найденные ошибки.

Erase — все сектора, которые утилита не смогла прочитать во время тестирования, будут "затираться".

Remap — утилита перезапишет поврежденные сектора.

Restore — софт начнет восстановление обнаруженных поврежденных секторов. Чтобы начать тестирование и восстановление жесткого диска, нажмите "Start". Информацию о выполненном анализе можно сохранить в отдельный лог-файл. Преимущества Victoria HDD: несколько режимов восстановления жестких дисков;

тестирование накопителя информации по технологии SMART;

сохранение результатов теста в отдельном лог-файле;

верификация, запись и чтение диска;

регулировка параметров акустического шума. Недостатки: отсутствует функция для управления разделами жесткого диска: создание томов, удаление, объединение;

нельзя выполнить дефрагментацию. Программа Victoria бесплатная и имеет англоязычный интерфейс.

Zero Assumption Recovery X Zero Assumption Recovery X — утилита, с помощью которой можно обнаружить и восстановить поврежденные сектора на жестком диске. В программе есть функция восстановления удаленных данных с накопителя информации (фотографий, музыки, видео и других файлов) и автоматический режим быстрого сканирования поверхности диска. В главном окне Zero Assumption Recovery X выберите инструмент RAID Recovery, который используется для восстановления поврежденных массивов RAID. Далее необходимо выбрать жесткий диск из списка для тестирования и восстановления. Можно установить ограничение по размеру полосы — минимальное и максимальное число секторов. У приложения Zero Assumption Recovery X есть следующие преимущества: восстановление файлов на жестком диске;

просмотр информации о жестком диске по технологии SMART;

сканирование потерянных разделов;

создание и загрузка образа диска;

автоматический режим сканирования;

низкая нагрузка на систему во время работы. Недостатки программы: нет инструмента для редактирования томов жесткого диска;

нельзя выполнить тестирование записи и чтения диска;

отсутствует функция форматирования жесткого диска;

нельзя выполнить дефрагментацию;

нет функции сохранения результатов анализа и восстановления накопителя;

информации в отдельный лог-файл;

нельзя настроить уровень акустического шума;

нет инструмент для отслеживания состояния диска в реальном времени. Утилита Zero Assumption Recovery X имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии — 70 долларов, но есть бесплатная демо-версия с ограничениями.

HDD Regenerator HDD Regenerator — полезная утилита, которая помогает восстановить жесткий диск и создать загрузочный диск для запуска программы через BIOS. Софт поддерживает все файловые системы и функцию мониторинга состояния жесткого диска в реальном времени. Перейдите в раздел меню "Regeneration" и запустите инструмент "Start Process under Windows". Утилита запустит функцию анализа ошибок и восстановления диска. Выберите жесткий диск из списка "Choose Drive to Process". Чтобы запустить процесс поиска поврежденных секторов и восстановления жесткого диска, нажмите "Start Process". Основные преимущества утилиты HDD Regenerator: создание загрузочных дисков;

быстрое восстановление поврежденных секторов жесткого диска;

инструмент для отслеживания текущего состояния диска в реальном времени;

просмотр информации о накопителе по технологии SMART;

возможность обнаружения физических неисправностей диска. Недостатки ПО: нельзя редактировать разделы диска;

нет функции форматирования накопителя информации;

отсутствует возможность дефрагментации жесткого диска. Стоимость лицензии HDD Regenerator — 90 долларов, есть бесплатная демонстрационная версия. Язык интерфейса программы — английский.

Partition Table Doctor Partition Table Doctor — утилита, с помощью которой можно обнаружить повреждения разделов жесткого диска и восстановить их. В программе поддерживается функция тестирования поверхности накопителя информации и просмотр свойств выбранного раздела, есть инструмент для копирования и редактирования секторов. Информацию об анализе и восстановлении диска можно сохранить в отдельном лог-файле. Перед началом восстановления жесткого диска нужно выполнить тестирование поверхности. Этот инструмент позволяет найти поврежденные сектора. Откройте раздел меню "Partition" и выберите функцию "Surface test". По завершению тестирования откройте раздел меню "Operations" и выберите функцию "Rebuild Partition Table". Данный инструмент используется для автоматического восстановления разделов жесткого диска. Главные преимущества утилиты Partition Table Doctor: автоматическое восстановление поврежденных секторов;

восстановление жесткого диска из созданных резервных копий;

копирование и редактирование секторов;

возможность работы с несколькими жесткими дисками одновременно;

создание резервных копий данных жесткого диска;

сохранение отчета о работе утилиты в отдельном файле;

тестирование поверхности жесткого диска. Недостатки программы: нет инструмента для мониторинга состояния жесткого диска в реальном времени;

нельзя создать загрузочный диск;

отсутствует возможность просмотра информации о накопителе информации по технологии SMART. Софт Partition Table Doctor можно загрузить и установить на ПК бесплатно. Интерфейс ПО — английский.

MHDD MHDD — приложение для сканирования жесткого диска на наличие ошибок и повреждений с функцией перезаписи каждого сектора накопителя информации с полным удалением данных. Для работы с программой нужно записать образ с утилитой на диск или USB-флешку. Работа выполняется через BIOS. Перезагрузите компьютер и запустите программу через загрузочный диск или USB-флешку. Введите команду "Scan" в строке ввода или нажмите клавишу "F4". Откроется раздел установки параметров сканирования жесткого диска. Чтобы утилита выполнила восстановление накопителя информации путем переназначения поврежденных секторов, включите функцию "Remap". Данная операция будет выполнена в автоматическом режиме. Программа MHDD имеет ряд преимуществ: переназначение битых секторов;

полная перезапись поврежденных секторов с удалением информации с диска;

создание загрузочного CD/DVD или USB-флешки;

анализ диска по технологии SMART;

инструмент для запуска цикличной проверки жесткого диска. Недостатки приложения: отсутствует возможность редактирование томов жесткого диска;

нельзя выполнить дефрагментацию;

нет инструмента для создания резервных копий данных. Программы MHDD можно загрузить бесплатно, язык интерфейса английский.