Acronis Disk Director — одна из самых распространенных программ по работе с различными типами носителей информации, включая жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), все виды Flash-памяти. Одна из главных особенностей данного приложения для пользователя — простота выполнения сложных операций над накопителями данных.

Acronis Disk Director снят с продаж и поддержки. Acronis официально объявила о прекращении продукта в 2023 году, при этом сообщив, что существующие установки продолжат работать после завершения продаж и поддержки.

функции программы Acronis Disk Director

Приложение Acronis Disk Director состоит из трех программных модулей (утилит):

Менеджер разделов (Partition Manager). Утилита служит для восстановления и управления логическими разделами накопителей информации. Мастер восстановления разделов (Recovery Expert). Утилита предназначена для обнаружения и восстановления удаленных/поврежденных/скрытых/утерянных разделов на накопителях информации. Мастер создания загрузочных накопителей (Media Builder) с загрузочной версией Acronis Disk Director. При помощи данной утилиты пользователь сможет поместить на флешку или иной накопитель средства работы с физическими дисками и разделами, для работы которых не требуется наличие установленной на компьютере операционной системы.

Подробное описание функций

Вид проводимых над носителями операций зависит от выбранного пользователем модуля программы. Так, утилита Partition Manager позволяет выполнить следующее:

Ряд простых операций над разделами дисков: удаление, изменение метки/буквы, преобразование типа (логический, активный, базовый и т.д.), форматирование, изменение размера кластера, дефрагментация.

Добавление зеркала к выбранному тому.

Объединение нескольких томов без потери информации.

Скрытие томов.

Редактирование раздела на низком уровне: просмотр и изменение шестнадцатеричных данных в каждом кластере, редактирование загрузочных секторов файловый систем NTFS и FAT (возможность изменения практически всех параметров загрузочных записей).

Модуль Recovery Expert поможет восстановить разделы, которые были повреждены вследствие неосторожных действий пользователя или вредоносных программ. Например, при помощи данной утилиты можно легко восстановить работоспособность ОС, которая перестала загружаться или вовсе исчезла из списка доступных для загрузки систем.

Утилита Media Builder позволяет всего в несколько кликов создать загрузочную копию программы Acronis Disk Director с Windows или Linux-подобным представлением. По завершению операции пользователь получит загрузочную флешку или диск, которым можно воспользоваться для работы с накопителями на компьютерах без предустановленной системы. Также при помощи Acronis Media Builder имеется возможность создания ISO-образа программы, который затем можно будет поместить на устройство при помощи других утилит по созданию загрузочных накопителей.

Совместимость с Windows и версии программы

Acronis Disk Director имеет официальную лицензию от Microsoft для работы в системах Windows любых существующих версий (начиная с XP) с разрядностью 32 и 64 бит. Программа распространяется в платном и бесплатном варианте (в демо-версии отсутствуют некоторые функцию). Имеется поддержка русского языка.