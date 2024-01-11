CrystalDiskMark — программа для измерения скорости работы жестких дисков и внешних накопителей данных. При помощи этой небольшой утилиты пользователь сможет за короткое время измерить скорость чтения/записи информации любых подключенных к компьютеру накопителей.

Программа работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10, поддерживаются платформы x86 и x64 (для каждой разрядности имеются собственные версии утилиты), интерфейс приложения частично переведен на русский язык.

КАк пользоваться программой?

Программа CrystalDiskMark очень проста в использовании. Сразу после запуска достаточно выбрать букву тестируемого диска ("С:", "D:", "E:" и т.д.) и кликнуть по кнопке "ALL", после чего утилита приступит к тестированию. Спустя некоторое время в основном окне программы отобразятся результаты тестирования со значениями "Read MB/s" и "Write MB/s" (мегабайт в секунду), что и является скоростью чтения и записи данных, соответственно.

В приложении CrystalDiskMark предусмотрено несколько настраиваемых опций тестирования. К ним относятся:

Возможность выбора количества проверок (от 1 до 9).

Установка количества данных, которые будут записываться или считываться с диска в хоте тестирования (от 50 мегабайт до 32 гигабайт).

Возможность выбора типа данных для тестирования — случайные данные либо логические нули.

Установка значений очередей (Queues) и потоков (Threads). Значение очередей определяет количество единовременно формируемых блоков данных. От значения потоков зависит число одновременно считываемых/записываемых блоков на тестируемый диск.

Установка размера одного блока данных в пределах от 1 до 512 килобит. Для удобства тестирования предусмотрена возможность задавать размер для 3-х блоков. Впоследствии программа будет самостоятельно устанавливать размер блоков (из заданных пользователем значений) во время тестирования.

По завершению тестирования результаты измерений можно импортировать в текстовый файл.