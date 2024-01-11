SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

Программа для измерения скорости жестких дисков

3,8 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 9.0.3
Скачать 4 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 9.0.3

  • Улучшена безопасность процесса загрузки DLL.

Полезные статьи

Программы для тестирования производительности жестких дисков
Программы для тестирования производительности жестких дисков
Программы для работы с SSD-дисками
Программы для работы с SSD-дисками

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о CrystalDiskMark