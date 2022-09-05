SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Paragon Hard Disk Manager

В данном списке представлены программы для замены Paragon Hard Disk Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Paragon Hard Disk Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)