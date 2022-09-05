В данном списке представлены программы для замены Paragon Hard Disk Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Paragon Hard Disk Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Paragon Hard Disk Manager.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Paragon Hard Disk Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Paragon Hard Disk Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Paragon Hard Disk Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 10.12.1
Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей
Версия 10.3.2
Программа для управления дисками и разделами дисков
Версия 2080
Программа для управления разделами на накопителях информации
Версия 13.9
Управление разделами жестких дисков
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 5.4.1
Программа для управления дисками и разделами
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 12.5
Инструмент для управления дисками и томами