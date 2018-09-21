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X-Mouse Button Control

X-Mouse Button Control

Программа для настройки и управления кнопками мыши

4,2 (9)
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Актуальная версия 2.20.5
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История изменений

Версия 2.20.5

  • Обновлены модули переназначения кнопок мыши и улучшена поддержка новых драйверов.
  • Исправлены ошибки работы с макросами и добавлены новые профили для игр.
  • Оптимизирована работа в фоне и улучшена точность определения устройств.
  • Упрощён интерфейс настройки макросов.

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Оценки программы

4,2

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о X-Mouse Button Control

3 отзыва

beda

походу надо от админа запускать,прога в автозагрузке.Перезапустил,вроде работает.

Денис

Не понятная прога без перевода на русский. Хня

beda

И это лучшая программа для настроек мыши.Работает через раз(мне нужно отключить нажатие средней кнопки мыши).