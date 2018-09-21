X-Mouse Button Control — это программа для настройки компьютерной мыши. С помощью приложения можно задать любые действия для дополнительных кнопок мыши: копировать и вставить файл, запустить программу, активация двойного клика по одному щелчку ПКМ или ЛКМ и т.д.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows, начиная с Windows XP и заканчивая более новыми версиями ОС (и 32, и 64 бит). Для загрузки доступна полностью русская версия приложения.

Программа X-Mouse Button Control распространяется полностью бесплатно. Покупать подписку или ключ активации для получения полной версии не нужно.

Зачем нужна программа X-Mouse Button Control?

Работа со слоями

После запуска утилиты откроется главное окно приложения с различными настройками. В правой части интерфейса расположены все кнопки компьютерной мыши: левая кнопка, правая кнопка, колесо вверх, вниз и т.д.

Для каждой из кнопок можно назначить определенное действие. Чтобы запрограммировать отдельную кнопку под определенную задачу необходимо выбрать нужное действие из списка.

Эти настройки выполняются в разделе "Слой 1". В разделе "Слой 2" можно задать другие действия для аналогичных кнопок мыши. При необходимости пользователи могут добавить новые слои и переключаться между ними в любое время.

Скроллинг

Для настройки колесика мыши необходимо перейти в раздел "Скроллинг". Здесь пользователи могут инвертировать направление прокрутки мыши: при скроллинге вверх, страниц будет прокручиваться вниз и наоборот. Можно инвертировать направление горизонтальной прокрутки колеса.

Также в этом разделе можно установить постраничную прокрутку. В этом случае, во время просмотра текстовых документов будут прокручиваться вся страница с помощью колесика мыши.

Опции

В разделе "Опции" утилиты X-Mouse Button Control пользователям доступны следующие настройки:

Отключение прокрутки окна под курсором. Предопределение скорости мыши. Настройка скорости выполняются с помощью специального ползунка. Игнорирование повторного изменения вертикальной и горизонтальной прокрутки. Эти параметры устанавливаются в миллисекундах. Включение клавиш-модификаторов блокировки осей.

Преимущества и недостатки программы

Преимущества:

простой и удобный интерфейс утилиты с поддержкой русского языка;

возможность работы с нескольким слоями одновременно;

широкий набор функций для настройки колесика мыши.

Недостатки:

нет функции для создания простых макросов.

Как пользоваться программой X-Mouse Button Control?

Программой X-Mouse Button Control пользоваться довольно просто. Принцип ее работы заключается в следующем: утилита перехватывает нажатие кнопок мыши (как основных, так и дополнительных, если имеются), а затем выполняет заданное пользователем действие. Есть у программы и другие функции, позволяющие настроить поведение мыши, но они не столь востребованы.

Чтобы понять, как пользоваться программой X-Mouse Button Control, достаточно разобраться в ее интерфейсе:

В левой части окна X-Mouse Button Control находится блок "Профили (приложения/окна)". Сюда можно добавить любую запущенную на компьютере программу или открытое окно. Затем, если предварительно выбрать добавленное приложение/окно, то все заданные функции будут работать только в тот момент, когда это приложение/окно будет находится в фокусе.

Для применения к кнопкам мыши тех или иных функций предназначены, т.н. слои, расположенные в правой части основного окна. Всего их может быть 10 (по умолчанию 2). Каждый слой содержит собственные настройки. Между слоями можно переключаться, используя горячие клавиши либо даже кнопки мыши, но для начинающих пользователей это пока ни к чему.

При открытии любой вкладки слоя можно увидеть список, в котором перечислены все кнопки мыши. Чтобы переназначить какую-либо из них, нужно раскрыть выпадающее меню напротив название кнопки и выбрать нужную функцию.

Функций довольно много — на все случаи жизни за компьютером.

X-Mouse Button Control: как сделать на русском?

Программа X-Mouse Button Control поддерживает русский язык, но предварительно его необходимо задействовать в настройках:

Откройте программу и кликните по кнопке "Settings" в левом нижнем углу. Перейдите в окне настроек во вкладку "Language". Откройте список "Language" и выберите в нем вариант перевода "Русский (Russian)". Нажмите "ОК" в окне настроек, а затем "Apply" в главном окне программы. Закройте окно X-Mouse Button Control, затем откройте его вновь, кликнув по значку в трее. Интерфейс должен быть переведен на русский язык.

Как настроить X-Mouse Button Control?

В программе X-Mouse Button Control предусмотрено довольно большое количество функций, управляющих кнопками мыши, а также много опций, определяющих, в какой момент, в каком приложении должна сработать та или иная функция. Для примера рассмотрим, как настроить X-Mouse Button Control так, чтобы утилита перехватывала в нажатие на колесико мыши (средняя кнопка) и выполняла какое-либо действие (допустим, искала выделенный текст в интернете):

Указанную функцию (как и любую другую) X-Mouse Button Control может выполнять в любом месте либо в конкретном приложении (в том, которое в данный момент находится в фокусе). Если необходимо, например, чтобы функция работала только в браузере или в каком-нибудь офисном редакторе, запустите нужную программу, затем кликните по кнопке "Добавить" под блоком "Профили (приложения/окна)" (левый нижний угол). Откроется окно, в котором отобразятся запущенные на компьютере приложения. Выберите нужное и нажмите "ОК". • Выделите в блоке "Профили (приложения/окна)" добавленное только что приложение. В правой части окна во вкладке "Слой 1" (с другими работать не будем) найдите строчку "Средняя кнопка". В выпадающем списке напротив выберите значение (функцию) "Поиск выбранного текста в Интернете". Нажмите "Применить" и закройте окно X-Mouse Button Control, чтобы настройки вступили в силу.

Для проверки функции откройте выбранное ранее приложение, выделите в нем текст и просто кликните средней кнопкой мыши (колесиком) по любому месту на экране. Откроется браузер, установленный в системе в качестве веб-обозревателя по умолчанию, а в нем — сайт поисковой системы (выбранной в браузере по умолчанию) с поисковым запросом (выделенным текстом).

Как настроить макрос в X-Mouse Button Control?

Создание макросов в программе X-Mouse Button Control, к сожалению, не предусмотрено. Однако имеется похожая функция, позволяющая назначать на одну и ту же кнопку мыши до 10 различных действий. Ввиду того, что эти действия активируются по нажатию горячих клавиш, данный функционал программы в какой-то степени можно считать макросами.

Для примера, "повесим" на нажатие кнопки колеса прокрутки мыши два действия. Пускай, это будет запуск разных приложений — "Проводника Windows" и браузера:

Первым делом включаем функцию, позволяющую назначать на одну кнопку несколько действий. Идем в "Настройки", затем во вкладку "Клавиши-модификаторы" и ставим галочку на пункте "Вкл. Клавиш-модификаторов…". Ниже во вкладке "Модификаторы слоев" напротив "Включить слой 1" выбираем одну из доступных клавиш или их комбинацию (например, Control). Напротив "Включить слой 2" выбираем другую клавишу, например — Shift. Нажимаем "ОК". В основном окне программы во вкладке "Слой 1" задаем для параметра "Средняя кнопка" нужное действие — "Открыть проводник". Переходим во вкладку "Слой 2" и напротив параметра "Средняя кнопка" устанавливаем "Открыть браузер" (будет открываться тот, что используется в системе по умолчанию). Нажимаем кнопку "Применить" и закрываем окно X-Mouse Button Control.

Теперь, зажав клавишу "Ctrl" и нажав на колесо мыши, вы запустите "Проводник Windows". А если зажмете "Shift" и нажмете на колесико, запустите браузер.

Как настроить мышь в X-Mouse Button Control?

Кроме основных функций, позволяющих переназначать кнопки мыши, при помощи X-Mouse Button Control также можно изменить некоторые параметры работы устройства. Соответствующие настройки находятся в основном окне программы во вкладке "Опции", а также в настройках.

При помощи X-Mouse Button Control можно:

Переопределить скорость мыши. Заблокировать мышь при работе в определенных приложениях/окнах. Поменять местами дополнительные кнопки, если таковые имеются в конструкции мыши. Задействовать функцию, позволяющую игнорировать быстрые нажатия какой-либо кнопки мыши (принудительная пауза между нажатиями) и многое другое.

Как настроить подсветку в X-Mouse Button Control?

Программа X-Mouse Button Control не имеет функционала, который позволил бы управлять подсветкой мыши. Для этого существуют специальные фирменные утилиты, поставляющиеся вместе с мышкой.

Как добавить кнопку в X-Mouse Button Control?

Чтобы добавить кнопку мыши на обработку программой X-Mouse Button Control:

В левой части основного окна утилиты откройте вкладку "Слой 1". Здесь вы увидите список, в котором перечислены доступные для перехвата программой кнопки мыши. Если в конструкции вашей мыши присутствуют дополнительные/боковые кнопки (условно — 4-я и 5-я), и вы не знаете, какой из них принадлежит тот или иной номер, просто нажмите на одну из них, находясь в программе X-Mouse Button Control. Выпадающий список справа от названия нажатой кнопки (т.е. "Боковая кнопка 4 или 5") подсветится оранжевым цветом. Для добавления действий той или иной кнопке раскройте список напротив ее названия и выберите нужную функцию. Нажмите кнопку "Применить" и закройте окно X-Mouse Button Control, чтобы изменения вступили в силу.

Как настроить DPI в X-Mouse Button Control?

Изменить DPI (скорости движения курсора) мыши в программе X-Mouse Button Control можно двумя способами:

В основном окне программы во вкладке "Опции" установите галочку на элементе "Переопределить скорость мыши", затем сдвиньте ползунок влево или вправо для уменьшения или увеличения скорости, соответственно. Привязка к какой-либо кнопке мыши функции изменения DPI на заранее заданную величину в цикле (от меньшей скорости к большей).

Настройка DPI в X-Mouse Button Control вторым способом делает возможным расширения функционала мышек, в конструкции которых не предусмотрена специальная кнопка изменения DPI. Сделать это можно следующим образом:

Если у вашей мыши имеются боковые кнопки, вы можете переназначить одну из них для изменения DPI. Если таковые отсутствуют, потребуется задействовать клавиши-модификаторы, что позволит переназначить стандартные кнопки мыши, не изменяя их основной функции (впрочем, это применимо и к боковым кнопкам). Пропустите следующий шаг, если для изменения DPI вы будете использовать дополнительные кнопки мыши без клавиш-модификаторов. Откройте настройки программы и перейдите во вкладку "Клавиши модификаторы". Установите галочку на пункте "Вкл. клавишей-модификаторов". Напротив строки "Включить слой 2" выберите клавишу, которую потребуется нажимать вместе с кнопкой мыши для изменения DPI. Это может быть Shift, Ctrl или иная клавиша либо комбинация. Нажмите "ОК". В основном окне программы откройте вкладку "Слой 2". В списке напротив названия кнопки, которую вы будете переназначать для настройки DPI, установите "Циклическая скорость курсора мыши". Теперь, при нажатии сначала выбранной клавиши-модификатора, а затем выбранной кнопки мыши, DPI будет увеличиваться согласно заранее настроенной таблице скоростей. Осталось только настроить эту таблицу. Вновь откройте настройки программы, перейдите во вкладку "Указатель" и установите галочку напротив "Разрешить XMBC настраивать скорость и DPI мыши". • Ниже впишите в 4 поля цифру от 1 до 10, где 1 — наименьшая, а 10 — наибольшая скорость. Задайте, например, для "1" скорость 3, для "2" — 5, для "3" — 7, для "4" — 10.

Проверьте результат. Зажав клавишу-модификатор, нажмите выбранную кнопку мыши. Скорость должна будет меняться в большую сторону. Как скорость достигнет значения, указанной в 4 столбце таблицы, она вновь примет минимальное значение — и так по кругу.