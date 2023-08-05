SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Reset Windows Password

Reset Windows Password

Программа для сброса пароля и управления учетными записями Windows

2,9 (58)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 13.1.0
Скачать 455 MB
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История изменений

Версия 13.1.0

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Программы для сброса пароля Windows
Программы для сброса пароля Windows

Оценки программы

2,9

58 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Reset Windows Password

4 отзыва

Александр

Афигеть конечно... Скачал отсюда, загрузочную флэшку сделал, прога запустилась - осталось нажать на сброс пароля... И тут "Зарегистрируйте программу, чтобы пользоваться".
Дальше ничего не могу сделать.

Имя

И от меня спасибо. Пойду на Рутор.

Имя И от меня спасибо. Пойду на Рутор.
SoftSalad

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Арф

Спасибо, вы сэкономили мне кучу времени!