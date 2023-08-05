Reset Windows Password — программа для сброса паролей Windows. Приложение обладает мощным функционалом, позволяющим сбрасывать, восстанавливать и редактировать пароли и другие свойства как обычных, так и доменных учетных записей Windows, предоставляет инструменты для работы кэшированными данными доменов.

Программа Reset Windows Password работает со всей существующей линейкой операционных систем Windows (32 и 64 бит) на базе NT, включая Windows 11. Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.

Важно. Это платная программа! Скорее всего, без оплаты воспользоваться ее основной функцией не получится

Запуск программы Reset Windows Password

Приложение Reset Windows Password является загрузочным, т.е для его использования требуется создание загрузочного носителя — CD/DVD-диска либо USB-флешки. Для этого можно воспользоваться специальной утилитой IsoBurner, предоставленной разработчиками Reset Windows Password — она помещена в один архив с ISO-образом.

Созданный загрузочный носитель нужно подключить к компьютеру (если диск — установить в оптический привод), а затем загрузиться с него, предварительно настроив соответствующую функцию в BIOS/UEFI. Сразу после загрузки с носителя на экране отобразится главное окно программы.

Как пользоваться Reset Windows Password?

Все доступные функции Reset Windows Password делятся на 5 категорий.

SAM — работа с обычными учетными записями. В данном режиме программа позволяет выполнять ряд операций над обычными учетными записями Windows, пароли от которых хранятся на самом компьютере в SAM-файле реейстра:

Сброс/изменение пароля.

Создание новых учетных записей.

Редактирование свойств учетных записей.

Редактирование политики паролей.

Поиск паролей на системном диске.

Экспорт хэшированных паролей.

Как можно заметить, режим «SAM» подходит для обычных пользователей Windows, столкнувшихся с необходимостью сброса забытого пароля и/или выполнения простых действий над учетными записями.

AD — работа с доменными учетными записями Active Directory. Этот режим позволяет осуществлять операции над учетными записями, пароли от которых хранятся на доменном компьютере (удаленном сервере) в базе данных NTDS.DIT. Программа предоставляет следующий функционал:

Сброс/изменение паролей пользователей.

Сброс/изменение паролей DSRM (Directory Services Restore Mode).

Редактирование свойств учетных записей.

Редактирование политики паролей.

Поиск паролей.

И экспорт парольных кэшей.

Наиболее интересной здесь является функция сброса/изменения пароля в режиме восстановления службы каталогов (DSRM), используемом в линейке ОС Windows Server. Другими словами, программа Reset Windows Password предоставляет инструменты для работы с серверными учетными записями.

DCC — работа с кешированными записями домена. Список доступных операций следующий:

Сброс/изменение паролей.

Поиск паролей.

Экспорт парольных кэшей.

Данный режим предназначен для работы с учетными записями, пароли от которых хранятся как на компьютере (в виде кэша), так и удаленном сервере. Когда сервер недоступен (отсутствует связь или иные неполадки), пользователь все еще может войти в систему, т.к. служба контроля учетных записей будет использовать локальные кешированные записи домена для сверки введенного пароля. Задача программы Reset Windows Password — предоставление доступа к этим записям.

UTILS — полезные инструменты. Программа Reset Windows Password имеет множество встроенных инструментов, которые помогут в решении самых различных задач, связанных с учетными записями, хранимой на жестких дисках информацией, программным обеспечением Windows и т.д. Сюда относятся:

Расшифровка биометрических паролей и PIN-кодов системы «Windows Hello».

Поиск локального пароля SYSKEY.

Восстановление серийных номеров и лицензионных ключей от установленных на компьютере пользовательских программ (даже при отсутствии доступа к учетной записи).

Восстановление паролей к Wi-Fi и другим сетям, почтовым клиентам, сайтам (если были сохранены в браузере).

Поиск на жестком диске электронных документов, защищенных паролями.

Резервное копирование всех пользовательских паролей и конфиденциальной информации.

Расшифровка дисков, зашифрованных Bitlocker, и другие инструменты.

Все эти и другие инструменты, несомненно, окажутся полезными для специалистов, оказывающих услуги в сфере восстановления информации.

FORENSICS — инструменты для криминалистического анализа ПК. При необходимости программа Reset Windows Password может быть задействована для решения таких специфических задач, как:

Отображение журнала и статистики всех учетных записей на компьютере.

Отображение истории оборудования (информация об устройствах, с которыми когда-либо работала целевая ОС).

История когда-либо устанавливавшихся программ.

Отображение истории сетевых соединений, настраивавшихся на данном компьютере.

Последняя активность пользователя целевой учетной записи (запуск/установка/удаление программ, открытие файлов и т.д.).

Список системных событий Windows (ошибки, выполненные по расписанию задания, проблемы при установке оборудования и т.д.).

Списки последних измененных файлов и каталогов.

Все эти инструменты позволяют использовать программу Reset Windows Password как в целях обнаружения глубоких системных неисправностей, так и в целях расследования уголовных/административных дел.