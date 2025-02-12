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Carambis Cleaner

Carambis Cleaner

Программа для оптимизации компьютера

3,2 (29)
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Актуальная версия 1.6.0.2157
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История изменений

Версия 1.6.0.2157

  • Обновлён алгоритм анализа временных файлов и улучшена очистка кэша приложений.
  • Добавлена поддержка новых папок системы Windows и исправлены ошибки в работе с реестром.
  • Оптимизировано потребление памяти и улучшена работа планировщика очистки.
  • Ускорен анализ диска и отклик интерфейса.

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Оценки программы

3,2

29 оценок Оценок пока нет

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