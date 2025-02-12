Carambis Cleaner – удобная программа для очистки компьютера от ненужных файлов и мусора. Утилита имеет простой и понятный интерфейс, который позволит пользователю за считанные минуты произвести сканирование, чистку и оптимизацию системы. Мы рекомендуем скачать ссклинер для повышения эффективности и производительности Windows.

Программа пришла на смену Carambis Registry Cleaner, которая больше не поддерживается.

Функционал Carambis Cleaner:

Очистка реестра и исправление ошибок.

Очистка кэша, куки, истории браузеров.

Удаление программ.

Поиск дубликатов (одинаковых файлов) на компьютере.

Настройки автозапуска приложений.

Carambis Cleaner используется для очистки ПК от временных системных файлов, мусора, кэша браузеров и файлов cookie, автозаполнения форм, паролей поисковых строк. Вся эта информация хранится на жестком диске компьютера, соответственно, занимает определенный объем памяти, а иногда является причиной медленной работы компьютера.

Чтобы в памяти не было лишних файлов и прочего мусора, рекомендуется производить сканирование и очистку системы с помощью Carambis Cleaner. Алгоритмы программы совершенно безопасны для компьютера и соответствуют всем требованиям. Можете быть уверенными – утилита не повредит личные фотографии, музыку и фильмы.