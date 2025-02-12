Carambis Cleaner – удобная программа для очистки компьютера от ненужных файлов и мусора. Утилита имеет простой и понятный интерфейс, который позволит пользователю за считанные минуты произвести сканирование, чистку и оптимизацию системы. Мы рекомендуем скачать ссклинер для повышения эффективности и производительности Windows.
Программа пришла на смену Carambis Registry Cleaner, которая больше не поддерживается.
Функционал Carambis Cleaner:
- Очистка реестра и исправление ошибок.
- Очистка кэша, куки, истории браузеров.
- Удаление программ.
- Поиск дубликатов (одинаковых файлов) на компьютере.
- Настройки автозапуска приложений.
Carambis Cleaner используется для очистки ПК от временных системных файлов, мусора, кэша браузеров и файлов cookie, автозаполнения форм, паролей поисковых строк. Вся эта информация хранится на жестком диске компьютера, соответственно, занимает определенный объем памяти, а иногда является причиной медленной работы компьютера.
Чтобы в памяти не было лишних файлов и прочего мусора, рекомендуется производить сканирование и очистку системы с помощью Carambis Cleaner. Алгоритмы программы совершенно безопасны для компьютера и соответствуют всем требованиям. Можете быть уверенными – утилита не повредит личные фотографии, музыку и фильмы.