Случайно удалили важные данные? Всё стерлось после переустановки системы? Произвели сброс Android до заводских настроек? Верните утерянные контакты, фотографии, видео и другие нужные файлы с Android-смартфона.
С программой Android Data Recovery от компании Tenorshare можно восстановить любые данные со смартфона на Android. Программа устанавливается на Windows и работает для любого устройства на Андроиде.
Возможности Android Data Recovery
- восстановление контактных данных, истории сообщений и СМС-архива;
- возврат истории звонков;
- возвращение фото, видео и музыки;
- поддержка любых устройств на платформе Android;
- предварительный просмотр и выборочное восстановление файлов вместо массового.