Случайно удалили важные данные? Всё стерлось после переустановки системы? Произвели сброс Android до заводских настроек? Верните утерянные контакты, фотографии, видео и другие нужные файлы с Android-смартфона.

С программой Android Data Recovery от компании Tenorshare можно восстановить любые данные со смартфона на Android. Программа устанавливается на Windows и работает для любого устройства на Андроиде.

Возможности Android Data Recovery