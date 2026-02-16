Hibit Uninstaller — утилита для удаления установленных на компьютер программ, отдельных программных компонентов, обновлений Windows и расширений для браузеров вместе с записями в реестре и остаточными файлами. Также в Hibit Uninstaller предусмотрено несколько полезных вспомогательных функций, связанных с обслуживанием и администрированием Windows.

Интерфейс приложения имеет неполный перевод на русский язык. Работает во всех версиях 32-х и 64-битных Windows, начиная с XP.

Удаление программ с помощью Hibit Uninstaller

Для обычных пользователей ПК наиболее ценной функцией утилиты Hibit Uninstaller является «чистое» (т.е. вместе с записями в реестре и оставшимися на диске файлами) удаление установленных программ. При этом Hibit Uninstaller позволяет за раз (но поочередно) удалять несколько программ. Процесс деинсталляции осуществляется по стандартному для подобных утилит способу:

Запуск встроенного деинсталлятора удаляемой программы для удаления основной ее части.

Сканирование реестра с целью определения остаточных файлов на дисках и записей, оставленных удаляемой программы.

Удаление всех объектов, обнаруженных в ходе сканирования реестра.

Такая схема деинсталляции программ помогает поддерживать быстродействие операционной системы, которой не придется «отвлекаться» на считывание более не нужных записей в реестре и обработку мусорных файлов.

Удаление прочих объектов с компьютера при помощи Hibit Uninstaller

К «прочим» в данном случае относятся объекты, установленные автоматически либо в процессе или уже после инсталляции программ, либо самой системой:

Предустановленные Windows-приложения (т.н. Metro-приложения) вроде «Погоды», «OneDrive», «XBOX» и т.п.

Различные компоненты, используемые системой или другими программами, в т.ч. .NET Framework, Visual C++, Visual Studio и подобные им.

Любые установленные обновления Windows (KB1234567).

Расширения для браузеров, включая те, что были предустановленны их разработчиками и являющиеся, как правило, неудаляемыми (по крайней мере, из настроек браузера). Программа Hibit Uninstaller работает со всеми популярными браузерами, если те были установлены на компьютер стандартным образом.

Дополнительные функции Hibit Uninstaller

Hibit Uninstaller — окажется очень полезной утилитой для пользователей, старающихся поддерживать систему в надлежащем для высокопроизводительной работы состоянии, а также для специалистов, занимающихся ремонтом и обслуживанием Windows-компьютеров. Для этих целей в программе предусмотрены следующие инструменты:

Средство очистки реестра от ошибочных/недействительных записей. Программа позволяет удалять записи реестра определенного типа на выбор пользователя (например, записи о типах файлов, путях приложений, службах Windows и т.д.). Любой удаленный программой Hibit Uninstaller раздел или отдельный параметр реестра может быть восстановлен пользователем.

Средство удаления ненужных/мусорных файлов: временные файлы, файлы журналов, кэш-файлы Windows и/или отдельных приложений, отчеты и многое другое. Также имеется возможность сканирования и очистки от мусора любых накопителей данных, подключаемых к компьютеру.

Удаление пустых папок и недействительных ярлыков (если возможно, программа сможет восстановить ярлыки).

Удаление файлов и папок без возможности их последующего восстановления даже при использовании специализированных программ. Утилита Hibit Uninstaller предоставляет возможность выбора одного из 7 доступных методов удаления/затирания данных.

Отображение всех запущенных процессов с возможностью просмотра подробной информации о них и связанных с ними файлов. Менеджер процессор Hibit Uninstaller также позволяет принудительно завершать работу процессов, а также удалять исполнимые файлы, неудаляемые обычными способами.

Управление списком автозагрузки с возможностью удаления и добавления в него новых программ.

Управление задачами, размещенными в стандартном Windows-приложении «Планировщик заданий». Пользователь может редактировать, отключать и удалять любые задачи, а также создавать свои собственные.

Управление службами, принадлежащими системе и драйверам устройств, а также службами, установленными другими программами. Возможно их временное отключение и полное удаление, получение подробной информации о них.

Управление контекстным меню «Проводника» Windows с возможностью удаления ненужных элементов и добавления новых.

Таким образом, Hibit Uninstaller — это не только инструмент для деинсталляции программ, но и мощное средство для обслуживания компьютера/системы.