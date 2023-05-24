SSD Life — программа для анализа технического состояния и контроля износа твердотельных накопителей (SSD) большинства доступных на рынке моделей. Приложение рекомендуется использовать на компьютерах под управлением операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (поддерживается разрядность 32-бит и 64-бит), интерфейс имеет поддержку русского языка.

Программа SSD Life

Утилита SSD Life имеет достаточно узкую специализацию — считывание технических данных из внутренней (служебной) памяти твердотельных накопителей. Для просмотра полученных данных пользователю не придется выполнять каких-либо действий внутри программы — ее достаточно запустить, и нужная информация отобразится на экране:

Блок «Здоровье». В данном разделе отображается уровень износа SSD-накопителя с предполагаемой датой окончания срока службы устройства при текущем режиме его эксплуатации. Информация носит ознакомительный характер, поэтому реальный остаточный срок службы накопителя может несколько отличаться.

Блок «Информация». В данном разделе пользователь может ознакомиться с различными техническими данными об SSD-накопителе: полный объем и объем свободного пространства, общая продолжительность работы и количество включений диска, примерное техническое состояние устройства в процентах, официальный срок службы (информация берется из техданных от производителя), а также статус TRIM (поддерживается или не поддерживается, включена или выключена).

Блок «Обмен с диском». В этом разделе отображена статистика чтения и записи информации с/на диск в гигабайтах. В таблице показано количество информации записанной или считанной с SSD-накопителя за текущий и прошедший дни, за последние 7 дней и общий объем.

Отдельно отметим способность программы SSD Life получать S.M.A.R.T. атрибуты диска, при помощи которых пользователь сможет получить исчерпывающую информацию о техническом состоянии SSD-накопителя.

Утилита SSD Life может работать в автоматическом режиме, отслеживая состояние диска по расписанию и выводя сообщения в случае увеличения уровня износа ("здоровья") накопителя.

Еще одна особенность — программа SSD Life способна отображать сведения обо всех подключенных к компьютеру SSD-накопителях одновременно.

Ограничения бесплатной версии

SSD Life является платным программным продуктом. Тем не менее, в бесплатной версии утилиты доступен основной функционал — отображение всей технической информации о состоянии SSD-накопителя. Однако функции просмотра S.M.A.R.T. атрибутов и диагностики дисков по расписанию в Free-версии недоступны.