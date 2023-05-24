SoftSalad СОФТСАЛАТ
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SSD Life

SSD Life

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

2,9 (16)
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Актуальная версия 2.5.82
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История изменений

Версия 2.5.82

  • Обновлены модули диагностики SSD и добавлена поддержка новых контроллеров.
  • Улучшен прогноз срока службы накопителя и исправлены ошибки чтения SMART.
  • Оптимизирован интерфейс и добавлены новые графики износа ячеек памяти.
  • Добавлена возможность быстрого экспорта отчёта о состоянии диска.

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Оценки программы

2,9

16 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о SSD Life

1 отзыв

SSD Checker

Шляпа. Не видит ssd m2 в пк и подключенный по usb sata ssd