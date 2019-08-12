UnzipTool 2.0.1.0

Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 1 месяц назад

spacedesk 2.2.33

Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 4 дня назад

TestDisk 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 3 года назад

Speed Auto Clicker 1.0.0

Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 1 год назад

OpenDiag 1.4

Программа для компьютерной диагностики автомобилей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 2 года назад

Canon MF Toolbox 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 3 года назад

reWASD 9.5.0.11346

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

Keyran 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 1 год назад

MSI Center 2.0.64.0

Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 8 месяцев назад

D-Soft Flash Doctor 1.0.4

Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 7 лет назад

Gigabyte APP Center B26.0730.1

Программа для установки софта компании Gigabyte

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

Mem Reduct 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 8 месяцев назад

Aorus Engine 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 8 месяцев назад

Xpadder 5.7

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 5 лет назад

DS4Windows 3.5

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4