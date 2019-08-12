Утилиты — компактные программы для настройки операционной системы Windows, очистки реестра и других операций.
Утилиты — компактные программы для настройки операционной системы Windows, очистки реестра и других операций.
Утилиты — компактные программы для настройки операционной системы Windows, очистки реестра и других операций.
Найдено 507 программ
Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов
Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры
Программа для компьютерной диагностики автомобилей
Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon
Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки
Программа для установки софта компании Gigabyte
Программа для оптимизации оперативной памяти
Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte
Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика
Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4