XYplorer — многофункциональный файловый менеджер для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32/64 бит). Это условно-бесплатная программа, которую можно использовать бесплатно в течение 30 дней с момента установки (функциональных ограничений нет). Интерфейс переведен на русский язык (нужно переключить русификатор XYplorer в настройках).
Зачем нужна программа XYplorer?
XYplorer представляет собой симбиоз стандартного приложения Windows «Проводник» и двухпанельных файловых менеджеров (как, например, Total Commander). В левой части основного окна расположено древо каталогов — локальные диски, сетевые элементы и стандартные папки (Загрузки, Документы и т.п.), в правой части — их содержимое. Единовременно пользователь может открыть неограниченное количество каталогов/дисков/сетевых элементов — все объекты будут открыты в отдельных вкладках.
У программы XYplorer довольно большое количество функций, обеспечивающих удобную работу и эффективное управление хранящимися на компьютерах файлами и папками. Вот лишь некоторая их часть:
- Выполнение всех стандартных операций над файлами и папками.
- Настраиваемая функция Drag&Drop при перемещении объектов из одной вкладки в другую.
- Выполнение/запуск/открытие файлов с аргументами командной строки Windows.
- Различные режимы копирования. Помимо стандартного копирования файлов/папок, через XYplorer можно скопировать, например, иконку объекта, текст или изображение без открытия текстовых/графических файлов, полный путь до объекта и т.д.
- Различные режимы переименования единичных или множества (пакетно) объектов.
- Мощный поисковый менеджер с множеством настраиваемых опций поиска, в т.ч. по метаданным и атрибутам, содержимому, с использованием регулярных выражений и многое другое. Даже предусмотрена возможность поиска дубликатов файлов по имени, расширению и содержимому (на основании хэшей MD5, SHA-1/256/512).
- Наличие множества фильтров для исключения из просмотра или отображения определенных файлов/папок.
- Множество режимов сортировки отображаемых объектов.
- Возможность добавления тэгов к любым объектам для последующего их быстрого обнаружения и выполнения ряда других операций.
- Возможность добавления объектов в избранное с их последующим выделением цветом.
- Возможность создания множества команд для их последующего применения к файлам и папкам. Например — переименование по заранее заданному шаблону, копирование по указанному пути, открытие с использованием указанного приложения и т.д.
- Создание макросов (скриптов), посредством которых над объектами можно выполнять множество различных операций в один клик.
- Предпросмотр различных типов файлов
- Очень гибкий пользовательский интерфейс, который можно настроить на свой вкус.
- Возможность выполнения практически всех функций программы посредством горячих клавиш и многое другое.