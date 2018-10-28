SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
XYplorer

XYplorer

Многофункциональный файловый менеджер для Windows

3,0 (17)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 28.40.0600
Скачать 11 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 28.40.0600

  • Minor bug fixes и улучшения.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 28.40.0100
    • Внесены небольшие исправления ошибок и улучшения.

Оценки программы

3,0

17 оценок Оценок пока нет

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