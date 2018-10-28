XYplorer — многофункциональный файловый менеджер для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32/64 бит). Это условно-бесплатная программа, которую можно использовать бесплатно в течение 30 дней с момента установки (функциональных ограничений нет). Интерфейс переведен на русский язык (нужно переключить русификатор XYplorer в настройках).

Зачем нужна программа XYplorer?

XYplorer представляет собой симбиоз стандартного приложения Windows «Проводник» и двухпанельных файловых менеджеров (как, например, Total Commander). В левой части основного окна расположено древо каталогов — локальные диски, сетевые элементы и стандартные папки (Загрузки, Документы и т.п.), в правой части — их содержимое. Единовременно пользователь может открыть неограниченное количество каталогов/дисков/сетевых элементов — все объекты будут открыты в отдельных вкладках.

У программы XYplorer довольно большое количество функций, обеспечивающих удобную работу и эффективное управление хранящимися на компьютерах файлами и папками. Вот лишь некоторая их часть: