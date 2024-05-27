Стандартная утилита, которая есть в Windows, не смогла удалить программы с компьютера, и вы не знаете, как справиться с этой задачей? Небольшая бесплатная утилита Uninstall Tool поможет удалить программы и игры за считанные секунды. С помощью инструмента можно удалить все ненужные файлы с компьютера.

Функции Uninstall Tool

полное удаление любых программ и файлов, в том числе скрытых и поврежденных;

быстрота и удобство поиска софта, просмотр сведений о каждой отдельной программе;

удаление сразу нескольких программ;

визуальное выделение софта, который был добавлен недавно;

программа переведена на русский язык.

Uninstall Tool - простая, понятная и бесплатная программа для удаления программ на Windows.