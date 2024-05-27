SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Программа для удаления программ

3,5 (11)
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Актуальная версия 3.8.2
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История изменений

Версия 3.8.2

  • Добавлено сохранение подробного журнала удаления программы в файл сразу после завершения деинсталляции.
  • Улучшено окно активации: после активации программа больше не перезапускается, а формат лицензионного ключа проверяется автоматически.
  • Force Uninstall теперь открепляет ярлыки программы перед удалением её файлов.
  • Упрощена активация Portable-версии: ключ сохраняется рядом с программой и переносится вместе с ней.
  • Для Microsoft Edge и связанных приложений теперь предлагается только Force Uninstall, поскольку обычное удаление для них не работало.
  • Исправлено зависание страницы автозагрузки при работе с несколькими мониторами.
  • Обновлены переводы и внесены небольшие исправления.

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Оценки программы

3,5

11 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Uninstall Tool

1 отзыв

Мекан

Спрашивает ключ. Поэтому не работает на сто. Я искал бесплатную версию,