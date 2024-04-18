RdpGuard — программа, обеспечивающая защиту от RDP-атак. Утилита защищает Windows Server от атак методом перебора по протоколам и службам. Программа отслеживает неудачные попытки входа в учетную запись на сервере. При достижении определенного количества попыток злоумышленник будет заблокирован.

RDPGuard совместима с 64-битными операционными система Windows версий Vista, 7, 8.1, 10, 11 и Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022. Программа распространяется на платной основе, но есть бесплатный пробный период. Интерфейс не русифицирован.

Особенности программы RdpGuard

Сетевые сканеры и инструменты перебора, от которых защищает RDPGuard, работают круглосуточно. Поэтому многие компьютеры и Windows-серверы находятся под постоянной атакой. Программное обеспечение защищает компьютер и сервер от атак через следующие протоколы:

RDP.

FTP.

IMAP.

POP3.

SMTP.

MySQL.

MS-SQL.

веб-вход IIS.

ASP.NET.

MS Exchange.

Удаленный веб-доступ.

VoIP / SIP.

SSH.

Все операции реализуются стандартными службами Windows. Утилита автоматически удаляет или добавляет IP-адреса в брандмауэр. Поэтому компьютер поддерживает высокую производительность и стабильность. Компьютер или сервер пользователя, компании остается защищенным от brute-force атак, которые сегодня производятся не только по стандартным портам, но и по всем открытым.

Во вкладке View есть пункт EventLog. Если его открыть, он расскажет о всех событиях, которые произошли за время, пока операционная система Windows была включена. Есть возможность создания белых списков для удаленных офисов или интрасети.

Можно увидеть IP-адреса, которые были успешно заблокированы. Программное обеспечение блокирует подозрительные IP-адреса в реальном времени. Такая способность утилиты позволяет снизить риск компрометации сервера.

Возможности и плюсы установки утилиты на рабочий стол компьютера или сервера: