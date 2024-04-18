RdpGuard — программа, обеспечивающая защиту от RDP-атак. Утилита защищает Windows Server от атак методом перебора по протоколам и службам. Программа отслеживает неудачные попытки входа в учетную запись на сервере. При достижении определенного количества попыток злоумышленник будет заблокирован.
RDPGuard совместима с 64-битными операционными система Windows версий Vista, 7, 8.1, 10, 11 и Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022. Программа распространяется на платной основе, но есть бесплатный пробный период. Интерфейс не русифицирован.
Особенности программы RdpGuard
Сетевые сканеры и инструменты перебора, от которых защищает RDPGuard, работают круглосуточно. Поэтому многие компьютеры и Windows-серверы находятся под постоянной атакой. Программное обеспечение защищает компьютер и сервер от атак через следующие протоколы:
- RDP.
- FTP.
- IMAP.
- POP3.
- SMTP.
- MySQL.
- MS-SQL.
- веб-вход IIS.
- ASP.NET.
- MS Exchange.
- Удаленный веб-доступ.
- VoIP / SIP.
- SSH.
Все операции реализуются стандартными службами Windows. Утилита автоматически удаляет или добавляет IP-адреса в брандмауэр. Поэтому компьютер поддерживает высокую производительность и стабильность. Компьютер или сервер пользователя, компании остается защищенным от brute-force атак, которые сегодня производятся не только по стандартным портам, но и по всем открытым.
Во вкладке View есть пункт EventLog. Если его открыть, он расскажет о всех событиях, которые произошли за время, пока операционная система Windows была включена. Есть возможность создания белых списков для удаленных офисов или интрасети.
Можно увидеть IP-адреса, которые были успешно заблокированы. Программное обеспечение блокирует подозрительные IP-адреса в реальном времени. Такая способность утилиты позволяет снизить риск компрометации сервера.
Возможности и плюсы установки утилиты на рабочий стол компьютера или сервера:
- Эксплуатация в качестве отдельной службы и надстройки для брандмауэра.
- Анализ обычных журналов ОС Windows.
- Наличие GUI для настройки.
- Контроль популярных служб, протоколов и открытых портов.
- Поддержка эксплуатации CMD (командной строки).
- Блокировка нарушений по IP.