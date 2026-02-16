Driver Booster — программа для установки и обновления драйверов от известного разработчика программного обеспечения для оптимизации работы компьютеров IObit. Приложение способно в автоматическом режиме как обнаруживать на ПК отсутствующие и устаревшие драйверы, так и скачивать, а затем и устанавливать их без вмешательства пользователя.

Приложение Driver Booster работает во всех версиях Windows, начиная с XP (полная совместимость с 32 и 64-bit системами). Интерфейс программы выполнен на русском языке (перевод не везде сделан качественно).

Установка и обновление драйверов

Являясь автоматизированным менеджером драйверов, программа Driver Booster имеет все соответствующие подобному ПО функциональные возможности:

Сканирование компьютера. Осуществляется при запуске программы. Приложение Driver Booster обращается к системе и к уже установленным на компьютере драйверам с целью обнаружения отсутствующего или устаревшего программного обеспечения. По окончанию процедуры сканирования на экран выводится список всех устройств ПК, требующих установки или обновления драйверов.

Скачивание драйверов. Менеджер драйверов Driver Booster обращается к собственному удаленному серверу, на котором (по словам разработчика) хранится более 3,5 миллионов драйверов от широкого спектра компьютерных устройств, их всевозможных моделей и модификаций для всех версий ОС Windows. Все они проходят проверку WHQL (тест ПО на совместимость с Windows) и на совместимость внутренним правилам IObit.

Установка/обновление драйверов. Программа Driver Booster сразу после скачивания в автоматическом режиме выполняет инсталляцию драйверов путем копирования файлов в требуемые системные каталоги и внесения в систему соответствующих настроек. По завершению процедуры устройство автоматически (иногда требуется перезагрузка ПК) активируется.

Удаление драйверов. При необходимости пользователь может деинсталлировать любой установленный в системе драйвер. Это применительно вообще ко всем драйверам, включая те, что имелись на компьютере до установки Driver Booster. Данная процедура выполняется в ручном режиме путем выбора соответствующего пункта из выпадающего меню напротив названия устройства.

Дополнительные функции Driver Booster

Большинство современных менеджеров драйверов предлагают пользователям дополнительные функции. В случае с Driver Booster это:

Ускорение производительности игр. При задействовании функции Driver Booster завершит некоторые процессы, системные и пользовательские службы, очистит ОЗУ и выполнит другие операции с целью высвобождения компьютерных ресурсов под работу игры.

Очистка системного раздела жесткого диска от мусорных файлов, следов конфиденциальности, файлов расширений браузеров, ошибочных записей реестра и т.д. Эта функция помогает не только освободить место на винчестере, но и ускорить производительность работы системы.

Исправление проблем со звуком, разрешением экрана и работой сетевых подключений (эти три отдельные функции).

Вывод на экран полной информации о компьютере: операционная система, процессор и материнская плата, устройства памяти (ОЗУ), видеокарта, звуковые устройства и т.д.

Также через Driver Booster можно скачать другие программные продукты от разработчиков IObit.

Лицензионный ключ Driver Booster

Менеджер Driver Booster является условно-бесплатным ПО. Бесплатная версия программы позволяет за раз устанавливать/обновлять не более 6 единиц драйверов. Также в бесплатной версии отсутствует возможность исправления работы выбранного устройства, создания резервных копий драйверов и их отката до предыдущего состояния.

Есть и некоторые другие функциональные ограничения, доступные только в PRO-версии Driver Booster (впрочем, они рассчитаны на опытных пользователей). Чтобы поулчить полную версию программы Driver Booster, нужно купить лицензионный ключ.