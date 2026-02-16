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Driver Booster Free

Driver Booster Free

Программа для установки и обновления драйверов в Windows

3,6 (14)
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Актуальная версия 14.0.0
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История изменений

Версия 14.0.0

  • Добавлен инструмент Fix Missing Game DLLs: он автоматически находит и восстанавливает отсутствующие игровые DLL и компоненты.
  • Добавлена поддержка более 680 DLL и более 60 игровых компонентов, включая DirectX, Visual C++ Redistributable, XAudio, OpenAL и PhysX.
  • Добавлено обнаружение отсутствующих DLL в реальном времени с уведомлением и восстановлением в один клик.
  • База драйверов расширена до более чем 23 миллионов записей.
  • Переработан механизм сканирования: теперь можно выбирать между новейшими и наиболее стабильными версиями драйверов.
  • Улучшен процесс установки драйверов и добавана поддержка SOCKS5-прокси.
  • Обновлён интерфейс и добавлена поддержка 38 языков.

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Оценки программы

3,6

14 оценок Оценок пока нет

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