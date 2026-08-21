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AIDA64

AIDA64

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

3,0 (26)
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Актуальная версия 8.40.5000
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История изменений

Версия 8.40.5000

  • Улучшена поддержка процессоров AMD Verano и Verano-D.
  • Добавлена предварительная поддержка серверных процессоров AMD Zen 7.
  • Добавлена поддержка датчиков ATKACPI.
  • Добавлена поддержка дисплеев Matrix Orbital EVE3-29-IPS, EVE3-38-IPS и EVE4-104.
  • Добавлено отображение сведений о видеокарте AMD Radeon RX 9050.

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Оценки программы

3,0

26 оценок Оценок пока нет

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