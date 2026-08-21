AIDA64 — программа для тестирования, диагностики и идентификации компонентов компьютера, а также получения технической информации об операционной системе и программной составляющей. Утилита работает во всех версиях ОС Windows, начиная с Win95, с архитектурой x86 и x64. Предусмотрена поддержка русского языка.

Приложение AIDA64 можно установить на смартфоны на Android и iOS.

Зачем нужна программа AIDA64?

Программа AIDA64 способна получать доступ практически к любым системным параметрам, файлам конфигурации, реестру и прочим объектам, отвечающим за работу операционной системы. Кроме того, утилита способна "опрашивать" аппаратные компоненты компьютера (как внешние, так и являющиеся составной частью материнской платы) с целью получения о них различных технических данных, диагностировать их текущее состояние, тестировать производительность, стабильность работы, загруженность и т.д.

Вся полученная о программной и аппаратной составляющей компьютера информация выводится в удобном для пользователя формате. Подробно составленные программой отчеты, помогают выявить неисправности ПК, обнаружить для различных типов угроз уязвимые места или просто стать отправной точкой в вопросе обновления "железа".

информацию о компьютере в AIDA64

При помощи AIDA64 возможно получение подробных сведений о следующих программных и аппаратных составляющих компьютера:

Основная информация о компьютере: тип, имя, установленная версия ОС, названия/производители/модели/основные характеристики устройств, сведения о материнской плате, данные с датчиков температуры, напряжения/мощности и многое другое.

Подробная информация о системной (материнской) плате и основных ее компонентах: процессор с полным списком поддерживаемых наборов инструкций, оперативная память со значениями таймингов и поддерживаемыми функциями, чипсет, микросхема BIOS, аппаратный интерфейс управления конфигурацией питания.

Расширенные сведения об операционной системе, а также установленные пользовательские и системные драйверы, кодеки, сертификаты и DLL-библиотеки, запущенные процессы и службы.

Сетевые данные компьютера: общие ресурсы, политика безопасности, учетные записи, группы и многое другое.

Расширенная информация о графическом адаптере (видеокарте), мониторе и программном обеспечении, напрямую или косвенно связанном с их функционированием: подробные данные о графическом процессоре, поддерживаемые монитором режимы работы, сведения о графическом ускорителе OpenGL с полным списком поддерживаемых функций и технологий и т.д.

Подробные сведения о графическом ускорителе DirectX: установленные библиотеки и их версии, поддерживаемые функции и технологии обработки графики и звука.

Данные о мультимедийных устройствах и связанном с ним программном обеспечении: аудио-карта, кодеки, драйверы, поддерживаемые технологии обработки звука и многое другое.

Сведения о подключенных к ПК накопителях информации: жесткие диски и любые внешние накопители, SMART-атрибуты, созданные логические разделы, данные о задействованных/поддерживаемых шинах для их подключения и др.

Информация о сетевых устройствах и поддерживаемых компьютерах сетевых технологиях.

Расширенные сведения об устройствах USB и PCI, устройствах ввода-вывода, а также подробные данные о задействованных под их работу системных ресурсах (шины, порты, память и т.д.).

Сведения обо всех установленных на компьютере пользовательских и системных программах, а также списки приложений в автозагрузке, запланированных заданий, типов файлов с описанием и многое другое.

И все это — далеко не полный список сведений, которые можно собрать при помощи AIDA64.

Как пользоваться AIDA64?

Утилита AIDA64 "умеет" тестировать и диагностировать все основные устройства компьютера. Для этого в приложении реализовано множество бенчмарков, которые не только определяют характеристики устройств, но и приводят сравнительную таблицу производительности с другими моделями устройств аналогичного назначения. Например:

Запись/чтение из памяти — тест скорости передачи данных от ОЗУ к ЦП и в обратном направлении.

Задержка памяти — определении среднего времени считывания процессором данных из оперативной памяти.

Бенчмарки CPU Queen, CPU PhotoWorxx, CPU ZLib и другие тестируют производительность процессора при выполнении тех или иных операций — разнообразные арифметические вычисления, расшифровка, архивирование и т.д.

FPU Julia, FPU Mandel, FPU SinJulia и другие — бенчмарки, тестирующие производительность ЦП при выполнении операций с плавающей запятой.

Кроме того, в программе AIDA64 имеются независимые модули (подпрограммы) для глубокого тестирования устройств:

AIDA64 Disk Benchmark — утилита для тестирования и диагностики производительности и стабильности работы жестких дисков, твердотельных накопителей (SSD), RAID-массивов, флеш-накопителей и т.д.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark и AIDA64 CPUID — бенчмарка для тестирования кэша всех уровней и памяти процессора и получения подробных сведений о его производительности и поддерживаемых технологиях.

AIDA64 GPGPU Benchmark — тестирование производительности видеокарты.

AIDA64 System Stability Test — подпрограмма тестирования стабильности компьютера путем запуска стресс-тестов с параллельным отображением уровня нагрузки и температуры нагрева тестируемых устройств.

Полная версия AIDA64

Бесплатная версия AIDA64 может использоваться безвозмездно в течение 30 дней с момента установки с некоторыми ограничениями по функционалу (некоторые сведений о компьютере, устройствах и системе не отображаются).