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GPU-Z

GPU-Z

Получение данных о видеокарте

3,2 (5)
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Актуальная версия 2.71.0
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История изменений

Версия 2.71.0

  • Улучшена безопасность драйвера уровня ядра.
  • Добавлено определение размера кристалла для Qualcomm Adreno 741.
  • Добавлена поддержка новых видеоустройств NVIDIA: RTX 6000D, RTX Pro 500 Blackwell Embedded, Tesla V100-DGXS-32GB и PG500-216.
  • Добавлена поддержка Intel Arc Pro B70, B65, A60 ES и Alder Lake ES.
  • Добавлена поддержка Qualcomm Snapdragon X2 Elite, 778G и 782G.
  • Добавлено определение производителей HKC/Sambada и AWES.

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Оценки программы

3,2

5 оценок Оценок пока нет

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