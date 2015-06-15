В данном списке представлены программы для замены AIDA64. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AIDA64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AIDA64.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AIDA64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AIDA64. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AIDA64, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 22 программы
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 6.2.1
Программа для проверки производительности компьютеров
Версия 1.21
Программа для мониторинга параметров работы процессора
Версия 8.54
Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 5.50
Диагностика компьютера и ПО
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера
Версия 2.1
Программа для оптимизации работы многоядерных процессоров
Версия 2.2.18
Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB
Версия 3.70
Программа для мониторинга температуры процессора