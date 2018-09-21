CPU-Control — небольшая бесплатная утилита, предназначенная для оптимизации работы двух- и четырехядерных центральных процессоров системах Windows. Основная задача приложения — перераспределение запущенных на компьютере процессов между отдельными ядрами многоядерных ЦП.

Приложение CPU-Control позволяет в один клик перенаправить исполнение любой задачи с одного вычислительного модуля (ядра) процессора на другое. Делается это с целью увеличения производительности процессора. Взять, к примеру, двухядерный ЦП. В большинстве случаев все запускаемые программы единовременно используют сразу все ядра процессора. При помощи приложения CPU-Control можно сделать так, чтобы выбранный процесс обрабатывался исключительно одним ядром.

Например, одно из ядер можно задействовать под работу антивирусной программы, другое — под браузер. Таким образом, под работу каждой программы будут выделены мощности одного из ядер. Т.е. при сильной загруженности антивируса производительность браузера не должна будет пострадать, и наоборот.

Основные функции CPU-Control

Интерфейс приложения CPU-Control состоит из трех блоков:

Список запущенных на компьютере процессов; Список (переключатели) режимов работы; Пользовательские профили.

Чтобы перенаправить выполнение задачи с одного ядра на другое, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по названию процесса, а затем выбрать нужный пункт меню: CPU-1/2/3/4/1+2/3+4 — варианты перенаправления процессов между ядрами (при выборе «1+2» или «3+4» задача будет перенаправлена на исполнение одной из пар ядер процессора).

В блоке «Режим» (Mode) представлены варианты перераспределения всех процессов одновременно. Здесь доступны пункты:

Авто/Automatic — приложение само решает, как перераспределить процессы между всеми доступными ядрами.

Manual/Ручной — ручное перераспределение процессов. При выборе этого режима работы задачи перераспределяются согласно пользовательскому профилю. Для добавления в него программ кликните по названию процесса, выберите «Add to CPU list», затем — один из предложенных вариантов перераспределения. При дальнейшем запуске CPU-Control программы будут автоматически распределены по ядрам, выбранным пользователем.

CPU1 и CPU2 — перенаправление всех процессов на исполнение 1-м или 2-м ядром.

Off/Откл. — выключить перераспределение процессов.

Совместимость с Windows

Программа CPU-Control работает в ОС Windows версии XP и выше разрядностью x86 и x64. Приложение имеет поддержку русского языка (неполный перевод), который можно включить в настройках. Если у вас 4-ядерный процессор, отметьте пункт «4 ядра» в настройках программы.