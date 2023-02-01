EVEREST Ultimate Edition – инструмент для диагностики компьютера и установленного программного обеспечения. За короткие сроки он поможет получить детальную информацию о состоянии процессора, видеокарты, материнской платы, действующих драйверах и других компонентах системы.

После запуска инструмента можно сразу приступить к анализу компьютера, протестировать его производительность и заняться отладкой в случае возникновения проблем. Каждый рассмотренный компонент сопровождается информацией о текущем состоянии, модели устройства и версии отвечающего за него драйвера. С помощью EVEREST Ultimate Edition можно получить отчеты о работе внешних устройств – принтеров, мониторов, съемных жестких дисков. Они сохраняются в форматах TXT и HTML и могут быть автоматически отправлены на указанный электронный адрес.

Набор инструментов EVEREST отличается удобным интерфейсом и огромным функционалом, не имеющим равных конкурентов. Кроме того, программа нетребовательна к системе, что позволяет запускать ее даже на устаревших компьютерах.