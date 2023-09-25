В данном списке представлены программы для замены EVEREST Ultimate Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVEREST Ultimate Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EVEREST Ultimate Edition.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVEREST Ultimate Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EVEREST Ultimate Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVEREST Ultimate Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.68
Программа для мониторинга параметров устройств компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере