SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EVEREST Ultimate Edition

В данном списке представлены программы для замены EVEREST Ultimate Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVEREST Ultimate Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)