SoftSalad СОФТСАЛАТ

Оптимизация

Лучшие программы-оптимизаторы и системные утилиты для Windows. Программы для удаления мусора из системы, очистки реестра и управления автозапуском компьютера.

Найдено 70 программ

CPU-Z
CPU-Z 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Advanced System Care
Advanced System Care 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1
Geek Uninstaller
Geek Uninstaller 1.6.0.200

Программа для удаления программ

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
PrivaZer
PrivaZer 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
CCleaner
CCleaner 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
GearUP Booster
GearUP Booster 3.4.1.75

Программа для снижения времени отклика онлайн-игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
GPU-Z
GPU-Z 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
Speccy
Speccy 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
AMD Ryzen Master
AMD Ryzen Master 3.1.1.5502

Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen

Оценок пока нет
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Game Fire
Game Fire 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Smarty Uninstaller
Smarty Uninstaller 4.92.3

Программа для эффективного удаления приложений

Оценок пока нет
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8