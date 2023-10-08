GPUShark — программа для просмотра характеристик, текущего состояния и различных технических сведений о видеокарте компьютера. Утилита распространяется бесплатно, не требует установки, имеет англоязычный интерфейс, подходит для операционных систем Windows XP и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа GPUShark?

Основное и единственное предназначение утилиты GPUShark — сбор технических сведений о видеокарте и вывод их на экран в режиме реального времени. Главное отличие данной программы от аналогичного софта под Windows — отсутствие привычного графического интерфейса, вместо которого используется интерфейс командной строки (терминала). Однако авторы использовали цветовое оформление текста и предусмотрели возможность выбора одного из 4-х шрифтов, потому представленная в программе информация читается легко.

Функции программы GPUShark

При помощи утилиты GPUShark пользователь сможет получить следующие сведения о видеокарте:

Использованный в текущий момент процент основных ресурсов: памяти, ядра (ядер) и контроллера памяти.

Показатели производительности (как базовая, так и максимально достижимая при разгоне): частота графического процессора, скорость заполнения текстур, скорость заполнения пикселей, частота и пропускная способность памяти

Более подробные показатели производительности и специфические (присутствуют у определенных моделей видекарт) сведения: число ядер CUDA, число ядер под трассировку лучей, количество тензорных лучей, количество блоков наложения текстур на поверхности/полигоны (TMU или Texture Mapping Unit), а также количество вывода рендеринга (ROP или Render Output Unit).

Текущие показатели сдвига частот (если производился разгон) для ядер, питания и памяти графического процессора.

Текущие показатели энергопотребления/эффективности охлаждения в виде TDP (Thermal Design Power).

Информация и памяти: общий/занятый объем, производитель чипов памяти, тип (битность и версия GDDR).

Текущая температура и скорость вращения кулеров (если утилита поддерживает имеющуюся модель) видеокарты.

Запущенные в настоящий момент приложения (названия и ID процессов), потребляющие ресурсы видеокарты.

Дополнительные технические сведения: архитектура графического процессора, ID устройства, версия драйвера, версия BIOS видеокарты и др.

Отдельно отметим автоматическую функцию, сохраняющую минимальные/максимальные значения ключевых показателей видеокарты, и отображающую их рядом с текущими показателями. При необходимости сохраненные значения можно сбросить.

Также у программы GPUShark есть две выделенные в меню инструментов («Tools») дополнительные функции: