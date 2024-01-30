SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Speccy

Speccy

Программа для получения технических сведений о компьютере

3,8 (6)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.34.0.84
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История изменений

Версия 1.34.0.84

  • Для пользователей в странах ЕС упрощён способ воспользоваться правом отказаться от договора.

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Оценки программы

3,8

6 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Speccy

1 отзыв

Александр

Все ОК . Прога информативна . Установил взамен aida64 когда у нее окончился песлатный период использования