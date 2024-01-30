Speccy — программа для получения о компьютере детальной информации технического характера, как по аппаратному, так и по программному обеспечению. Приложение распространяется бесплатно, однако существует и платная ее версия, но она не предоставляет никаких функциональных преимуществ (по крайней мере, их не было на момент написания обзора), за исключением автоматического скачивания обновлений. Программа Speccy предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (нужно предварительно задействовать его в настройках).

Функции программы Speccy

По большому счету, программа Speccy имеет всего одну функцию — считывание различной технической информации о компьютере и установленной на него операционной системе Windows с последующим ее представлением в удобочитаемом виде. Утилита показывает следующие сведения об аппаратном и программном обеспечении ПК:

Сведения об операционной системе: активные/неактивные системные функции, установленные версии платформ .NET Framework, пользовательские/системные переменные окружения, общее время работы системы, установленные обновления/исправления, основные параметры безопасности и многие другие сведения.

Основная технические характеристики центрального процессора, включая поддерживаемые им инструкции, размеры кэша, сведения о каждом из ядер, текущую температуру и скорость вращения вентилятора охлаждения.

Данные об оперативной памяти: объем, реальная частота (пропускная способность), тайминги, изготовитель, серийные номера и дата производства.

Информация о системной (материнской) плате, включая данные о северном и южном мосте, версии BIOS, текущие параметры напряжений, сведения о PCI-E-разъемах.

Графические устройства, куда программой Speccy отнесена не только видеокарта, но и монитор: модель и код устройства, частоты графического процессора, памяти и шейдеров, текущие величины температуры и напряжений.

Подробные сведения об устройствах накопления данных, включая любые внешние накопители, подключенные к компьютеру в данный момент времени.

Технические параметры и информация о производителе оптических приводов.

Перечень устройств воспроизведения и записи звука, включая виртуальные.

Сведения о периферийных устройствах — мышках, клавиатурах, принтерах и т.д.

Подробная информация о сетевых адаптерах и запущенных сетевых службах, перечень TCP-соединений с указанием названий программ, использующих их, и другие сведения.

Программа Speccy также позволяет быстро формировать текстовые и/или XML-отчеты с полным перечнем считанных ею данных о конфигурации компьютера и технических параметрах отдельных компонентов. Также пользователям доступна функция поиска (Ctrl + F) любых данных по текстовому запросу.