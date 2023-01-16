HARDiNFO — программа для получения технических сведений об аппаратном и программном обеспечении компьютера со встроенным модулем определения производительности ключевых вычислительных компонентов ПК. Это условно-бесплатная утилита (бесплатная версия имеет функциональные ограничения) для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык, однако многие сведения о компьютере представлены на русском (если интерфейс самой операционной системы имеет перевод).

Зачем нужна программа HARDiNFO?

HARDiNFO — инструмент для идентификации компонентов Windows-компьютера, предоставляющий исчерпывающие технические сведения о его аппаратном и программном обеспечении. Утилита может понадобиться в самых различных ситуациях, когда пользователю требуется, например, определить модель какого-либо компонента ПК для последующей установки подходящего драйверов или альтернативным способом узнать список всех установленных в системе служб с возможностью остановки их работы.

Еще одно предназначение программы HARDiNFO — бенчмаркинг, т.е. определение производительности вычислительных компонентов компьютера, устройств памяти и сетевых адаптеров. В приложении реализована возможность сравнения результатов выполненной проверки производительности конкретного устройства с результатами других пользователей этой же программы, что осуществляется через официальный сайт HARDiNFO после отправки на него отчета измерений.

Функции программы HARDiNFO

При помощи программы HARDiNFO пользователь может получить следующую информацию об аппаратных компонентах компьютера и операционной системе:

Общие сведения об операционной системе, в т.ч. серийный номер и ключ продукта.

Технические характеристики процессора, включая поддерживаемые им программные технологии.

Характеристики материнской платы, информация о разработчике, модель и версия BIOS/UEFI, сведения о контроллерах запоминающих устройств и т.д.

Сведения о физической (ОЗУ) и виртуальной памяти.

Список IDE/SATA, SCSI/SATA и USB-контроллерах (также отображается список устройств, когда-либо подключавшихся к USB-портам компьютера).

Перечень ресурсов DMA и IRO.

Информация о видеокарте и мониторе, дисках и созданных на них разделах, оптических приводах, сетевых адаптерах и устройствах воспроизведения звука.

Сведения о периферийных устройствах — мыши, клавиатуре, принтерах, сканерах, факсах и прочем подключенном к компьютеру пользовательском оборудовании.

Информация о контроллерах PCMCIA и аккумуляторе (только для ноутбуков).

Список всех установленных на компьютере служб с возможностью остановки, приостановки и запуска любой из них.

Перечень запущенных в данный момент процессов с указанием пути файлов на диске и идентификационным номером.

Список установленных на компьютере драйверов с описанием, указанием путей к ним на диске, а также возможностью просмотра, запущен ли (загружен ли в память) конкретный драйвер в настоящий момент.

Список всех системных и пользовательских групп и учетных записей, присутствующих в операционной системе, с их описанием на русском языке.

Перечень общедоступных сетевых ресурсов, а также текущих параметров установленных сетевых адаптеров.

Карта сети, к которой подключен компьютер, с возможностью просмотра других устройств в той же сети.

Касательно функции бенчмаркинга программы HARDiNFO. Утилита способна провести измерения производительности 7 типов устройств:

Процессоры (поочередно задействуются 10 тестов, по завершению которых программой подводятся итоге в виду набранных очков производительности). Жесткие диски (пропускная способность, время доступа к данным, скорость чтения/записи из/в буфер, скорость последовательного чтения и записи). Оптические приводы (пропускная способность записи файлов на диски). Сетевые адаптеры (пропускная способность отправки/загрузки файлов). Видеокарты (значение FPS (количества кадров в секунду) при работе с 3D-графикой). Внешние запоминающие USB-устройства, подключенные к компьютеру (проверяются те же параметры, что и в случае с жесткими дисками). Твердотельные SSD-накопители (те же параметры, что и в случае с жесткими дисками).

В бесплатной версии программы HARDiNFO недоступна функция получения сведений об аккумуляторе ноутбука и просмотра карты сети, а также бенчмаркинг SSD-дисков.