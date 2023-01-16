SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
HARDiNFO

HARDiNFO

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

2,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.0
Скачать 30 MB
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История изменений

Версия 8.0

Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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