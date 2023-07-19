Prime95 — программа для определения производительности и стресс-тестирования процессоров, включая современные многоядерные устройства (утилита поддерживает работу в мультипоточном режиме). Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Prime95?

Основное предназначение программы Prime95 — стресс-тестирование процессоров, т.е. создание вычислительной нагрузки в "принудительном" порядке с целью проверки работоспособности тестируемого устройства. Prime95 нагружает ЦП вычислениями квадратов больших чисел, для чего используется алгоритм быстрого преобразования Фурье (Fast Fourier Transform или FFT). Осуществляемое утилитой стресс-тестирование процессора позволит:

Проверить стабильность процессора после разгона. Вообще, именно с этой целью первоначально программа Prime95 и создавалась — чтобы дать оверклокерам эффективный инструмент для проведения подобных исследований. Осуществить предпродажную проверка работоспособности процесса, бывшего в употреблении. Если тот имеет какие-либо приобретенные во время эксплуатации недостатки, то программа Prime95 поможет быстро выявить их. Оценить производительность процессора (бенчмаркинг), а затем сравнить результаты с результатами бенчмаркинга других пользователей программы (данные для сравнения загружаются на сайт разработчика ПО). Проверить работоспособность и стабильность других устройств компьютера или программного обеспечения (как ОС, так и ресурсоемких программ) в условиях, когда на процессор оказывается сильная нагрузка. Некоторые проблемы в работе ПК или любых установленных программ бывают связаны с некорректным функционированием ЦП под нагрузкой, что также можно подтвердить или опровергнуть при помощи Prime95.

Отметим, что утилита Prime95 использует в нагрузочных тестах инструкции с целыми числами и числами с плавающей запятой, что обеспечивает процессор последовательной и поддающейся мониторингу нагрузкой. При этом программа позволяет создавать рабочую нагрузку, как для проверки стабильности работы ядер процессора, так и кэш-памяти уровней L1, L2 и L3. Утилита поддерживает многопроцессорные/многоядерные системы, что обеспечивает владельцев современных компьютеров с разогнанным процессором мощным инструментом стресс-тестирования.

Как пользоваться программой Prime95?

Утилита Prime95 довольно проста в использовании. Для запуска стресс-тестирования нужно проделать следующее:

При первом запуске программы кликаем по кнопке Just Stress Testing в открывшемся диалоговом окне.

в открывшемся диалоговом окне. Если этого окно при запуске не появляется, нужно вызвать меню Options и выбрать в нем пункт Torture Test… .

и выбрать в нем пункт . Это приведет к открытию окна с настройками стресс-тестирования, в котором останется кликнуть ОК для запуска теста (предварительно задав настройки).

В Prime95 предусмотрено 6 режимов стресс-тестирования. По умолчанию используется Blend (all of the above), предполагающий поочередное использование всех режимов тестирования (отличаются минимальным и максимальным размером быстрого преобразования Фурье). Остальные режимы:

Smallest FFTs. Стресс-тестирование процессора без использования ОЗУ компьютера. Данные для последующего вычисления будут храниться в кэше первого (L1) и второго уровня (L2) процессора). Благодаря этому стресс-тестированию подвергнется не только процессор, но и его внутренняя память. Метки high power и heat в описании режима тестирования говорят о том, что ЦП будет потреблять много электроэнергии и выделять много тепла, потому требуется обеспечить его эффективным охлаждением Small FFTs. Данный режим дополнительно нагружает первый уровень (L1) кэш-памяти ЦП. Тестирование предполагает использование максимально доступной мощности электропитания и, как следствие, ведет к более сильному, чем в предыдущем режиме, нагреву процессора. Medium FFTs. Отдельное тестирование кэша уровней L1/L2/L3/L4. Large FFTs. Проверка стабильности работы контроллера памяти и самой памяти (ОЗУ). Custom. Режим, позволяющий пользователям самостоятельно изменить параметры стресс-тестирования: минимальный (Min FFT size)/максимальный (Max FFT size) размер быстрого преобразования Фурье; размер памяти, что будет выделена под хранение данных; время в минутах для нагрузки процессора вычислением каждого из значений размера быстрого преобразования Фурье.

Для запуска бенчмаркинга в Prime95 нужно в меню Options выбрать пункт Benchmark. Здесь пользователю останется выбрать тип теста (Type of Benchmark), настроить его (необязательно) и затем кликнуть по кнопке ОК.