SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Prime95

Prime95

Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров

2,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 30.8
Скачать 10 MB
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История изменений

Версия 30.8

Полезные статьи

Стресс-тест процессора — что это и как сделать?
Стресс-тест процессора — что это и как сделать?

Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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