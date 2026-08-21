SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CPU Temp

CPU Temp

Программа для мониторинга температуры процессора

2,3 (3)
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Актуальная версия 1.10.0.0
Скачать 31 MB
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История изменений

Версия 1.10.0.0

  • Добавлена настройка диапазона отображения на графике Home.
  • Добавлен выбор типа графика по умолчанию: Area, Line или Spline.
  • Добавлен мониторинг температуры CCD у процессоров AMD Ryzen.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Wildcat Lake.
  • Улучшена поддержка процессоров AMD Ryzen.
  • Исправлена поддержка процессоров Intel Panther Lake.
  • Исправлено отображение температуры VR для видеокарт Radeon.

Оценки программы

2,3

3 оценки Оценок пока нет

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