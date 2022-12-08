SoftSalad СОФТСАЛАТ
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GPU Caps Viewer

GPU Caps Viewer

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

4,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.57.1.0
Скачать 15 MB
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История изменений

Версия 1.57.1.0

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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