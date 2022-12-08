GPU Caps Viewer — программа для мониторинга под нагрузкой и получения различной технической информации о видеокарте компьютера как аппаратного (объем памяти, рабочая частота графического ядра и т.п.), так и программного (поддерживаемые 3D-технологии и пр.) характера. Это бесплатная утилита для операционных систем Windows XP и выше (32-бит и 64-бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа GPU Caps Viewer?

Основное предназначение утилиты GPU Caps Viewer — просмотр технических сведений о видеокарте компьютера. Программа осуществляет сбор и отображает в удобочитаемом виде данные об аппаратных и программных параметрах графического адаптера, куда относятся, в т.ч.:

Тип графического процессора, величина TDP, общее число и конфигурация ядер (количество ядер, выделенных под обработку текстур (TMU) и рендеринг (ROP)).

Величина видеопамяти и ширина шины передачи данных.

Версия драйвера и BIOS видеокарты.

Текущая температура и скорость вращения кулера.

Текущие значения рабочих частот ядра и видеопамяти.

Максимально возможные частоты (при ручном или автоматическом разгоне) для ядра и видеопамяти.

Скорость заполнения текстур в секунду (GTexel/s).

Текущая нагрузка на графическое ядро и величина потребляемой им электроэнергии.

Отдельно отметим способность утилиты GPU Caps Viewer отображать информацию о поддерживаемых видеокартой версиях API OpenGL, CUDA, OpenCL и Vulkan. Для каждой из этих технологий в программе предусмотрены индивидуальные вкладки, в которых пользователь найдет всю нужную ему информацию о поддерживаемых API.

Функции программы GPU Caps Viewer

Помимо основного — информативного — в программе GPU Caps Viewer также предусмотрен дополнительный функционал, позволяющий оценить производительность графического адаптера и проверить стабильность его работы под нагрузкой. Во вкладке «3D Demos» представлены десятки демонстрационных 3D-моделей и сцен для проверки работы видеокарты при использовании разных версий поддерживаемых API — Vulkan/Vulkan 2, OpenGL 1.1 — 4.6, CL GPU/CL CPU. Например:

Тест «Draw stress test» подвергает видеокарту стресс-тестированию с использованием OpenGL 2.

Тест «Furry Cube» — классический тест производительности видеокарты путем прорисовки «мехового» куба, позволяющий быстро определить значение FPS. Пользователь может предварительно задать разрешение для демонстрационной 3D-картинки, а также выбрать уровень (2X…16X) сглаживания MSAA (можно вообще отключить).

Тест «1M Particles» служит для определения производительности видеокарты при обработке систем частиц, состоящих из 1 млн этих самых частиц. Конкретно этот тест требует от пользователя перемещения мышки внутри окна, что приводит к генерации все новых и новых фигур, состоящих из цветных точек.

Также через GPU Caps Viewer можно просматривать список процессов, потребляющих видеопамять в текущий момент времени, и создавать полные отчеты по всей собранной о видеокарте информации.