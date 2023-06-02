Как узнать модель звуковой карты? Разные способы

При использовании компьютера иногда возникает потребность узнать точную модель комплектующего. Это может быть нужно для поиска драйверов, замены или продажи устройства. Существует много способов и программ для определения компонентов ПК. Рассмотрим несколько простых методов, которые помогут узнать модель звуковой карты на Windows 10.

Диспетчер устройств Windows Самый простой метод узнать модель любого комплектующего компьютера — открыть Диспетчер устройств. Это встроенная в Windows утилита для просмотра сведений об устройствах, используемых в ПК. Запустить ее можно разными способами: Найти утилиту в поиске на строке задач;

Нажать клавиши Win и R одновременно, ввести в открывшемся окне Выполнить команду devmgmt.msc и кликнуть ОК;

и одновременно, ввести в открывшемся окне команду devmgmt.msc и кликнуть Щелкнуть правой кнопкой по значку Этот компьютер , выбрать Управление компьютером и открыть Диспетчер устройств в левом меню;

, выбрать и открыть в левом меню; Кликнуть ПКМ по кнопке Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств. После запуска Диспетчера раскройте в нем пункт Звуковые, игровые и видеоустройства. В разделе отобразятся все доступные звуковые компоненты, в том числе, аудиокарта.



AIDA64 Для Windows есть множество утилит, позволяющих просматривать характеристики ПК и сведения о комплектующих. Среди них AIDA64, одна из самых популярных программ для этих целей. С ее помощью можно определить модель звуковой карты. Запустив программу, откройте раздел Мультимедиа и выберите пункт Аудио PCI. В правой части окна отобразится модель установленной звуковой платы.



Speccy Speccy — это популярное приложение для Windows, отображающее характеристики компонентов компьютера. Программа имеет платную и бесплатную версии. Базового функционала издания Free достаточно для просмотра информации о ПК. Запустите утилиту и зайдите в раздел Звуковые устройства, чтобы открыть сведения о звуковой карте.



HWINFO Утилита HWINFO также позволяет просматривать сведения об установленных комплектующих, в том числе, о звуковой карте. Приложение имеет обычное и портативное издание. После установки и запуска нажмите на кнопку Start, раскройте раздел Audio в боковом меню и кликните на устройство в списке, чтобы открыть сведения о плате звука.



визуальный осмотр устройства Если в ПК установлена отдельная звуковая карта, которая не встроена в материнскую плату, то можно воспользоваться альтернативным вариантом — осмотреть плату внешне. Для этого нужно выключить компьютер, отключить его от сети, открыть боковую крышку корпуса, открутить болт, который держит звуковую карту, после чего снять устройство. На нем должна располагаться наклейка, на которой написано название модели платы.