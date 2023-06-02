Как узнать модель звуковой карты? Разные способы

При использовании компьютера иногда возникает потребность узнать точную модель комплектующего. Это может быть нужно для поиска драйверов, замены или продажи устройства. Существует много способов и программ для определения компонентов ПК. Рассмотрим несколько простых методов, которые помогут узнать модель звуковой карты на Windows 10.
Диспетчер устройств Windows
Самый простой метод узнать модель любого комплектующего компьютера — открыть Диспетчер устройств. Это встроенная в Windows утилита для просмотра сведений об устройствах, используемых в ПК. Запустить ее можно разными способами:
- Найти утилиту в поиске на строке задач;
- Нажать клавиши Win и R одновременно, ввести в открывшемся окне Выполнить команду devmgmt.msc и кликнуть ОК;
- Щелкнуть правой кнопкой по значку Этот компьютер, выбрать Управление компьютером и открыть Диспетчер устройств в левом меню;
- Кликнуть ПКМ по кнопке Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств.
После запуска Диспетчера раскройте в нем пункт Звуковые, игровые и видеоустройства. В разделе отобразятся все доступные звуковые компоненты, в том числе, аудиокарта.
AIDA64
Для Windows есть множество утилит, позволяющих просматривать характеристики ПК и сведения о комплектующих. Среди них AIDA64, одна из самых популярных программ для этих целей. С ее помощью можно определить модель звуковой карты.
Запустив программу, откройте раздел Мультимедиа и выберите пункт Аудио PCI. В правой части окна отобразится модель установленной звуковой платы.
Speccy
Speccy — это популярное приложение для Windows, отображающее характеристики компонентов компьютера. Программа имеет платную и бесплатную версии. Базового функционала издания Free достаточно для просмотра информации о ПК.
Запустите утилиту и зайдите в раздел Звуковые устройства, чтобы открыть сведения о звуковой карте.
HWINFO
Утилита HWINFO также позволяет просматривать сведения об установленных комплектующих, в том числе, о звуковой карте. Приложение имеет обычное и портативное издание. После установки и запуска нажмите на кнопку Start, раскройте раздел Audio в боковом меню и кликните на устройство в списке, чтобы открыть сведения о плате звука.
визуальный осмотр устройства
Если в ПК установлена отдельная звуковая карта, которая не встроена в материнскую плату, то можно воспользоваться альтернативным вариантом — осмотреть плату внешне. Для этого нужно выключить компьютер, отключить его от сети, открыть боковую крышку корпуса, открутить болт, который держит звуковую карту, после чего снять устройство. На нем должна располагаться наклейка, на которой написано название модели платы.
Что делать, если звуковая карта не отображается в программах и/или не работает?
Если звуковая карта не отображается в Диспетчере устройств или в других утилитах для просмотра характеристик ПК, то драйвера на устройство отсутствуют в системе. При этом звук может не работать в Windows вовсе. Чтобы исправить это, нужно установить драйвера на устройство. Это можно сделать двумя способами: загрузив их с сайта производителя вручную или воспользовавшись специальными утилитами, которые делают это автоматически. Рассмотрим второй метод более подробно.
Одно из самых популярных приложений для установки драйверов в Windows — DriverHub. Оно автоматически находит, загружает и инсталлирует все необходимые компоненты для устройств. Чтобы установить драйвера с его помощью, проследуйте инструкции:
1. Скачайте программу с официального сайта.
2. Запустите загруженный файл и выполните установку. Отключите установку дополнительного ПО, если оно не требуется. Для этого нужно нажать на кнопку Выборочная установка и выбрать пункт Пропустить все.
3. Откройте утилиту и кликните на кнопку Найти сейчас. Программа проведет сканирование устройств и предложит инсталлировать драйвера.
После установки драйверов обязательно нужно перезагрузить компьютер.