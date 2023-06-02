Как узнать модель материнской платы? Разные способы

`При использовании компьютера часто возникает необходимость узнать модель некоторых комплектующих. Это может быть нужно для поиска драйверов, подбора новых компонентов для апгрейда и других целей. Рассмотрим несколько способов определения модели материнской платы, одного из самых важных комплектующих ПК.

Сведения о системе В Windows есть стандартная утилита для просмотра сведений об установленных в компьютер компонентах. Чтобы запустить ее, откройте программу Выполнить сочетанием клавиш Windows + R и выполните команду msinfo32. В появившемся окне будут видны основные характеристики ПК. В верхней части списка в разделах Изготовитель и Модель доступна информация о материнской плате.



CPU-Z CPU-Z — одна из самых популярных программ для просмотра характеристик компьютера в Windows. Помимо основного функционала, она также имеет встроенное средство анализа производительности ПК. На официальном сайте cpuid.com доступно две версии утилиты: стандартная и портативная. Последняя не требует установки. Загрузите одну из них и запустите приложение. Перейдите во вкладку Mainboard, чтобы просмотреть доступные сведения о материнской плате.



AIDA64 AIDA64 — еще одна распространенная утилита, которая отображает сведения о ПК, а также имеет функционал анализа производительности. Программу можно загрузить на странице разработчика aida64.com/downloads. Доступна как портативная версия, так и издание с установщиком. После запуска приложения откройте раздел Системная плата в левой колонке, чтобы узнать модель устройства.



Speccy Компания Piriform разрабатывает множество служебных программ для Windows. Среди них утилита Speccy для просмотра сведений о комплектующих ПК или ноутбука. Приложение имеет две редакции: платную и бесплатную. Чтобы определить модель системной платы, достаточно версии Free. Информация о материнской плате отображается в разделе Motherboard.



dmesg Если вы являетесь пользователем GNU/Linux, то для просмотра характеристик ПК можете воспользоваться командой dmesg. Чтобы узнать модель материнской платы, выполните в терминале sudo dmesg | grep DMI: Способ универсален и подходит для всех дистрибутивов.



Командная строка Узнать модель платы в Windows без установки сторонних приложений можно через консоль. Для этого запустите Командную строку любым способом, например, через строку поиска в меню Пуск или на панели задач. В окне консоли введите команду wmic baseboard get product и нажмите Enter. На экране отобразится наименование модели.

