CPU-Z — программа для получения информации о состоянии комплектующих компьютера: процессоре, материнской плате, видеокарте и оперативной памяти.

Основные функции CPU-Z:

Определение параметров процессора ПК: название, архитектура, категория, технический процесс, число ядер и ядерное напряжение, сокет, информация о кэше (вместимость и структура).

Определение параметров материнской платы: какая модель, где производится, чипсет и другие.

Характеристики видеокарты: название, производитель, семейство, объем, степпинг, частотные параметры.

Данные о типе, объеме, количестве каналов и слотов, тактовой частоте и timing оперативной памяти.

Валидация и мониторинг системной информации.

Получение инфомрации о температуре компьютера и его компонентов.

Полученная в CPU-Z информация предоставляется как в интерфейсе программы, так и в отчетных файлах в формате txt или html.

Программа CPU-Z на русском языке проста в использовании и совместима со всеми актуальными версиями систему Windows, включая Windows 7, 8, 8.1 и 10. Утилита работает на 32-х и 64-разрядных системах. Также есть приложение для смартфонов на Android.

CPU-Z — ПОЧЕМУ ПРЫГАЕТ ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА?

Во вкладке "CPU" программы CPU-Z можно заметить, что значение тактовой частоты (ТЧ) процессора (Core Speed) постоянно изменяется. Может показаться, что это какой-то сбой, ведь отображаемые значения ТЧ не соответствуют техническим характеристикам самого процессора.

На самом деле, это не является сбоем. Причина скачков тактовой частоты в том, что в системе Windows задействуется механизм энергосбережения. Данная функция понижает/увеличивает не саму ТЧ, а множитель процессора (Multiplier), на основании которого и производится расчет тактовой частоты.

Механизм энергосбережения изменяет множитель в зависимости от текущей нагрузки на центральный процессор. Если запустить какую-нибудь ресурсоемкую игру, то значение множителя будет максимальным, как и значение тактовой частоты.

ПОЧЕМУ В CPU-Z ЧАСТОТА ПАМЯТИ В 2 РАЗА НИЖЕ (ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСТОТУ ПАМЯТИ 800 ВМЕСТО 1600 МГЦ)?

Многие пользователи могут удивиться, увидев в программе CPU-Z значение частоты ОЗУ, несоответствующее реальной рабочей частоте оперативной памяти. Так, планки ОЗУ, на которых написано, что их рабочая частота памяти составляет 1600 МГц, могут выдавать частоту в два раза меньше — 800 МГц.

На самом деле, такие показатели частоты — нормальное явление. Все дело в технических особенностях современных планок ОЗУ типа DDR. О многом говорит сама аббревиатура DDR (Double Data Rate — удвоенная скорость передачи данных). Грубо говоря, современная оперативная память за 1 тактовый сигнал передает не одну, а сразу 2 команды (по положительному и отрицательному синхронизированному сигналу).

Программы вроде CPU-Z, по всей видимости, считывают/отображают только положительный сигнал, опуская (или упуская) отрицательный. Таким образом, частота 1600 МГц "превращается" в 800 МГц, 1333 МГЦ — в 667 МГц и т.д.

ПОЧЕМУ CPU-Z НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВИДЕОКАРТУ?

В некоторых случаях программа CPU-Z не отображает информацию о графическом адаптере. Либо отображает, но не ту (обычно на ноутбуках с двумя типами — дискретной и интегрированной — видеокарт на борту). В случае со стационарными компьютерами проблема может заключаться лишь в некорректной установке либо отсутствии драйвера видеокарты. CPU-Z может отображать лишь название видеоадаптера, не показывая ни объема видеопамяти, ни частоты памяти и видеоядра. Для решения проблемы можно только попробовать полностью удалить старый, а затем установить новый драйвер.

С ноутбуками, укомплектованными интегрированной и дискретной видеокартами, все немного сложнее. Дело в том, что подобная конфигурация компьютера позволяет системе задействовать то один, то другой графический адаптер, в зависимости от того, что именно делает пользователь — просто пользуется браузером или играет в ресурсоемкую 3D-игру.

На основании комментариев с различных форумов дадим следующую рекомендацию: программу CPU-Z лучше не использовать для считывания информации о видеокартах, т.к. эта утилита все же рассчитана на работу с процессором и немного с оперативной памятью. Используйте вместо CPU-Z утилиту GPU-Z — она специализируется именно на видеокартах.

ПОЧЕМУ CPU-Z ПОКАЗЫВАЕТ 2 ЯДРА ВМЕСТО 4?

Проблема с отображением меньшего количества ядер процессора, чем на самом деле, связана с не программой CPU-Z, а с системой. Во-первых, некоторые сборки/дистрибутивы операционных систем Windows (например, Windows 7 Home) ввиду ограничений со стороны Microsoft блокируют работу (а точнее — игнорируют) половину ядер процессора. Во-вторых, меньшее число используемых ядер может быть связано с системными параметрами.

Если причина отображения меньшего количества ядер в программе CPU-Z заключается в настройках системы, попробуйте выполнить следующее:

Нажмите на клавиатуре клавиши "Win + R". В окно "Выполнить" впишите без кавычек "msconfig" и нажмите "ОК". В открывшемся окне перейдите во вкладку "Загрузка". В верхней части окна выберите используемую вами операционную систему (если у вас установлена только одна, то ничего выбирать не нужно). Ниже нажмите на кнопку "Дополнительные параметры…". Посмотрите, установлена ли галочка на опции "Число процессоров". Если да, снимите ее, нажмите "ОК", затем перезагрузите компьютер. На предыдущем шаге вы указали системе определять количество ядер процессора автоматически. Откройте программу CPU-Z и посмотрите во вкладке "CPU" напротив "Cores" количество ядер процессора. Если CPU-Z снова показывает 2 ядра вместо 4 (или даже 2 вместо 8), вновь откройте системное приложение "msconfig". На этот раз установите галочку на опции "Число процессоров", раскройте ниже список и установите там то количество ядер, которое имеется у вашего процессора. Нажмите "ОК" и перезагрузите компьютер.

Более радикальный способ решения этой проблемы — установка последней версии Windows без каких-либо ограничений (дистрибутив "Professional", например). Можно просто попробовать переустановить или откатить до заводских параметров уже установленную версию ОС Windows (возможно, произошел какой-то сбой).

ПОЧЕМУ CPU-Z ПОКАЗЫВАЕТ ГРАФИЧЕСКУЮ ШИНУ X8, А НЕ X16?

Неправильное отображение количества т.н. линий шины PCI-E в программе CPU-Z может быть связано с некорректными настройками BIOS или драйвера видеокарты, а также с функционированием системного механизма энергосбережения.

Нельзя исключать из списка причин неправильного отображения информации о шине саму программу CPU-Z. Возможно, она просто показывает ошибочные данные. У многих пользователей наблюдается такая картина: при просмотре информации о системе, например, через "Панель управления NVIDIA" данные о шине PCI-E отображаются корректно (т.е. как и должно быть — "x16"). Если видеокарта от NVIDIA, Можно ознакомиться с этими данными ("Панель управления NVIDIA" недоступна в случаях, если драйвер был установлен через какой-нибудь менеджер драйверов):

Кликните по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите "Панель управления NVIDIA". В нижнем левом углу "Панели управления NVIDIA" кликните по элементу "Информация о системе". Во вкладке "Дисплей" в блоке "Сведения о видеоплате" найдите строчку "Шина" и посмотрите, что указано напротив нее.

Что еще можно сделать — запустить какую-нибудь игру, а затем вновь проверить показания программы CPU-Z. Если причиной некорректного отображения количества линий PCI-E является работа механизма энергосбережения, после запуска игры вы должны будете увидеть реальные характеристики шины. Причина в том, что данный механизм может автоматически программно понижать/увеличивать количество линий шины PCI-E в зависимости от текущей нагрузки на видеокарту. Если она "пребывает в спокойном состоянии", количество линий уменьшается вдвое (т.е. до параметров предыдущего поколения PCI-E).

Другое возможное решение — переустановка или обновление программного обеспечения (драйвера) видеоадаптера.

Если же неполадки связаны с BIOS, можно попробовать (не всегда возможно) найти и изменить в нем параметр, отвечающий за программное изменение количества линий шины PCI-E. Также может помочь обновление прошивки самого BIOS, но делать это лучше в самую последнюю очередь, убедившись, что другие способы не помогают решить проблему.

ПОЧЕМУ В CPU-Z НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСТОТУ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ?

В большинстве случаев отображение программой неполной информации об оперативной памяти связано с тем, что CPU-Z по тем или иным причинам не поддерживает установленные в компьютер планки ОЗУ. Также возможно, что имеющаяся программа CPU-Z устарела — скачайте последнюю ее версию и проверьте показания частоты вновь. Желательно использовать именно устанавливаемую, а не портативную версию CPU-Z. Обязательно запускайте утилиту от имени администратора, иначе у нее может не оказаться прав для считывания подобной технической информации о компьютере.