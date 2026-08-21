CPU-Z — программа для получения информации о состоянии комплектующих компьютера: процессоре, материнской плате, видеокарте и оперативной памяти.
Основные функции CPU-Z:
- Определение параметров процессора ПК: название, архитектура, категория, технический процесс, число ядер и ядерное напряжение, сокет, информация о кэше (вместимость и структура).
- Определение параметров материнской платы: какая модель, где производится, чипсет и другие.
- Характеристики видеокарты: название, производитель, семейство, объем, степпинг, частотные параметры.
- Данные о типе, объеме, количестве каналов и слотов, тактовой частоте и timing оперативной памяти.
- Валидация и мониторинг системной информации.
- Получение инфомрации о температуре компьютера и его компонентов.
- Полученная в CPU-Z информация предоставляется как в интерфейсе программы, так и в отчетных файлах в формате txt или html.
Программа CPU-Z на русском языке проста в использовании и совместима со всеми актуальными версиями систему Windows, включая Windows 7, 8, 8.1 и 10. Утилита работает на 32-х и 64-разрядных системах. Также есть приложение для смартфонов на Android.
CPU-Z — ПОЧЕМУ ПРЫГАЕТ ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА?
Во вкладке "CPU" программы CPU-Z можно заметить, что значение тактовой частоты (ТЧ) процессора (Core Speed) постоянно изменяется. Может показаться, что это какой-то сбой, ведь отображаемые значения ТЧ не соответствуют техническим характеристикам самого процессора.
На самом деле, это не является сбоем. Причина скачков тактовой частоты в том, что в системе Windows задействуется механизм энергосбережения. Данная функция понижает/увеличивает не саму ТЧ, а множитель процессора (Multiplier), на основании которого и производится расчет тактовой частоты.
Механизм энергосбережения изменяет множитель в зависимости от текущей нагрузки на центральный процессор. Если запустить какую-нибудь ресурсоемкую игру, то значение множителя будет максимальным, как и значение тактовой частоты.
ПОЧЕМУ В CPU-Z ЧАСТОТА ПАМЯТИ В 2 РАЗА НИЖЕ (ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСТОТУ ПАМЯТИ 800 ВМЕСТО 1600 МГЦ)?
Многие пользователи могут удивиться, увидев в программе CPU-Z значение частоты ОЗУ, несоответствующее реальной рабочей частоте оперативной памяти. Так, планки ОЗУ, на которых написано, что их рабочая частота памяти составляет 1600 МГц, могут выдавать частоту в два раза меньше — 800 МГц.
На самом деле, такие показатели частоты — нормальное явление. Все дело в технических особенностях современных планок ОЗУ типа DDR. О многом говорит сама аббревиатура DDR (Double Data Rate — удвоенная скорость передачи данных). Грубо говоря, современная оперативная память за 1 тактовый сигнал передает не одну, а сразу 2 команды (по положительному и отрицательному синхронизированному сигналу).
Программы вроде CPU-Z, по всей видимости, считывают/отображают только положительный сигнал, опуская (или упуская) отрицательный. Таким образом, частота 1600 МГц "превращается" в 800 МГц, 1333 МГЦ — в 667 МГц и т.д.
ПОЧЕМУ CPU-Z НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВИДЕОКАРТУ?
В некоторых случаях программа CPU-Z не отображает информацию о графическом адаптере. Либо отображает, но не ту (обычно на ноутбуках с двумя типами — дискретной и интегрированной — видеокарт на борту). В случае со стационарными компьютерами проблема может заключаться лишь в некорректной установке либо отсутствии драйвера видеокарты. CPU-Z может отображать лишь название видеоадаптера, не показывая ни объема видеопамяти, ни частоты памяти и видеоядра. Для решения проблемы можно только попробовать полностью удалить старый, а затем установить новый драйвер.
С ноутбуками, укомплектованными интегрированной и дискретной видеокартами, все немного сложнее. Дело в том, что подобная конфигурация компьютера позволяет системе задействовать то один, то другой графический адаптер, в зависимости от того, что именно делает пользователь — просто пользуется браузером или играет в ресурсоемкую 3D-игру.
На основании комментариев с различных форумов дадим следующую рекомендацию: программу CPU-Z лучше не использовать для считывания информации о видеокартах, т.к. эта утилита все же рассчитана на работу с процессором и немного с оперативной памятью. Используйте вместо CPU-Z утилиту GPU-Z — она специализируется именно на видеокартах.
ПОЧЕМУ CPU-Z ПОКАЗЫВАЕТ 2 ЯДРА ВМЕСТО 4?
Проблема с отображением меньшего количества ядер процессора, чем на самом деле, связана с не программой CPU-Z, а с системой. Во-первых, некоторые сборки/дистрибутивы операционных систем Windows (например, Windows 7 Home) ввиду ограничений со стороны Microsoft блокируют работу (а точнее — игнорируют) половину ядер процессора. Во-вторых, меньшее число используемых ядер может быть связано с системными параметрами.
Если причина отображения меньшего количества ядер в программе CPU-Z заключается в настройках системы, попробуйте выполнить следующее:
- Нажмите на клавиатуре клавиши "Win + R".
- В окно "Выполнить" впишите без кавычек "msconfig" и нажмите "ОК".
- В открывшемся окне перейдите во вкладку "Загрузка".
- В верхней части окна выберите используемую вами операционную систему (если у вас установлена только одна, то ничего выбирать не нужно).
- Ниже нажмите на кнопку "Дополнительные параметры…".
- Посмотрите, установлена ли галочка на опции "Число процессоров". Если да, снимите ее, нажмите "ОК", затем перезагрузите компьютер.
- На предыдущем шаге вы указали системе определять количество ядер процессора автоматически. Откройте программу CPU-Z и посмотрите во вкладке "CPU" напротив "Cores" количество ядер процессора.
- Если CPU-Z снова показывает 2 ядра вместо 4 (или даже 2 вместо 8), вновь откройте системное приложение "msconfig". На этот раз установите галочку на опции "Число процессоров", раскройте ниже список и установите там то количество ядер, которое имеется у вашего процессора. Нажмите "ОК" и перезагрузите компьютер.
Более радикальный способ решения этой проблемы — установка последней версии Windows без каких-либо ограничений (дистрибутив "Professional", например). Можно просто попробовать переустановить или откатить до заводских параметров уже установленную версию ОС Windows (возможно, произошел какой-то сбой).
ПОЧЕМУ CPU-Z ПОКАЗЫВАЕТ ГРАФИЧЕСКУЮ ШИНУ X8, А НЕ X16?
Неправильное отображение количества т.н. линий шины PCI-E в программе CPU-Z может быть связано с некорректными настройками BIOS или драйвера видеокарты, а также с функционированием системного механизма энергосбережения.
Нельзя исключать из списка причин неправильного отображения информации о шине саму программу CPU-Z. Возможно, она просто показывает ошибочные данные. У многих пользователей наблюдается такая картина: при просмотре информации о системе, например, через "Панель управления NVIDIA" данные о шине PCI-E отображаются корректно (т.е. как и должно быть — "x16"). Если видеокарта от NVIDIA, Можно ознакомиться с этими данными ("Панель управления NVIDIA" недоступна в случаях, если драйвер был установлен через какой-нибудь менеджер драйверов):
- Кликните по пустому месту рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите "Панель управления NVIDIA".
- В нижнем левом углу "Панели управления NVIDIA" кликните по элементу "Информация о системе".
- Во вкладке "Дисплей" в блоке "Сведения о видеоплате" найдите строчку "Шина" и посмотрите, что указано напротив нее.
Что еще можно сделать — запустить какую-нибудь игру, а затем вновь проверить показания программы CPU-Z. Если причиной некорректного отображения количества линий PCI-E является работа механизма энергосбережения, после запуска игры вы должны будете увидеть реальные характеристики шины. Причина в том, что данный механизм может автоматически программно понижать/увеличивать количество линий шины PCI-E в зависимости от текущей нагрузки на видеокарту. Если она "пребывает в спокойном состоянии", количество линий уменьшается вдвое (т.е. до параметров предыдущего поколения PCI-E).
Другое возможное решение — переустановка или обновление программного обеспечения (драйвера) видеоадаптера.
Если же неполадки связаны с BIOS, можно попробовать (не всегда возможно) найти и изменить в нем параметр, отвечающий за программное изменение количества линий шины PCI-E. Также может помочь обновление прошивки самого BIOS, но делать это лучше в самую последнюю очередь, убедившись, что другие способы не помогают решить проблему.
ПОЧЕМУ В CPU-Z НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСТОТУ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ?
В большинстве случаев отображение программой неполной информации об оперативной памяти связано с тем, что CPU-Z по тем или иным причинам не поддерживает установленные в компьютер планки ОЗУ. Также возможно, что имеющаяся программа CPU-Z устарела — скачайте последнюю ее версию и проверьте показания частоты вновь. Желательно использовать именно устанавливаемую, а не портативную версию CPU-Z. Обязательно запускайте утилиту от имени администратора, иначе у нее может не оказаться прав для считывания подобной технической информации о компьютере.