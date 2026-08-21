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CPU-Z

CPU-Z

Все данные о Windows-компьютере

2,9 (18)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.01
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История изменений

Версия 3.01

  • CPU-Z Validator обновлён до версии 3.

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Оценки программы

2,9

18 оценок Оценок пока нет

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