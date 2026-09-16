Novabench — условно-бесплатная программа для проверки производительности компьютеров. Она устраивает стресс-тест всем компонентам устройства — оперативной памяти, жесткому диску, графическому адаптеру, центральному процессору и так далее. После завершения проверки компьютер получает соответствующую оценку.

Программа Novabench вышла в 2007 году, но сейчас совместима только с Windows 10 и 11 (есть версия для MacOS). Обязательное условие для запуска утилиты — битность х64. Перевода на русский язык неьт, но интуитивный интерфейс компенсирует этот недостаток.

Зачем нужна программа Novabench?

Сразу после запуска Novabench появляется окно, в нижней части которого указаны технические параметры компьютера. К ним относятся:

Название процессора, его частота и количество ядер.

Тип графического адаптера.

Количество оперативной памяти.

Для начала проверки производительности устройства необходимо нажать кнопку Start Test. Перед этим рекомендуется закрыть все остальные программы, поскольку они могут отнимать системные ресурсы и занижать результат. Сама проверка осуществляется всего за несколько минут, поэтому пользователям не понадобится запасаться терпением.

Novabench пользуется современными методами определения производительности системы, благодаря которым достигается высокая точность результата. Во время стресс-теста утилита отображает системные показатели — потребление энергии, температуру процессора и графического адаптера. Эти параметры помогают оценить состояние своего компьютера. Например, если процессор сильно перегревается во время проверки — пришло время заменить термопасту. Или кардинально обновить компоненты своего устройства.

После завершения проверки производительности Novabench присваивает компьютеру оценку. Она сохраняется в левой части окна. Есть возможность сравнения оценки с другими пользователями. Для этого утилита обладает базой данных, обновляющейся в реальном времени. Соответственно, проверенный компьютер получает причитающееся ему место в общем рейтинге. Это позволяет узнать, насколько устарело устройство.

Особенности платной версии Novabench

Novabench обладает лицензией Freemium — то есть, некоторые возможности предоставляются только после внесения оплаты. К ним относятся:

Корпоративное использование. Бесплатная версия позволяет проверять только личный компьютер в ознакомительных целях. Если программой планирует пользоваться компания, она должна приобрести лицензионный ключ, чтобы не нарушать соглашение.

Расширенная проверка жесткого диска. По умолчанию утилита запускает урезанную проверку, не позволяющую в полной мере оценить состояние HDD или SSD.

Сохранение результатов. Обладатели Pro-версии могут экспортировать полученные показатели на компьютер в формате CSV и просматривать в любом совместимом текстовом редакторе.

Проведение проверки по расписанию. Это удобная возможность для отслеживания производительности системы в течение длительного периода времени. Она позволяет отслеживать изменение температуры процессора, графического адаптера в зависимости от времени суток и нагрузки на систему. Пользователи бесплатной версии могут запускать тесты только вручную.

Состояние батареи (проверка доступна только для ноутбуков).

Стоимость версии Plus — 35 долларов, Pro — 99 долларов.