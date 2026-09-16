SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Novabench

Novabench

Программа для проверки производительности компьютеров

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Актуальная версия 6.2.1
Скачать 283 MB
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История изменений

Версия 6.2.1

  • Исправлены сбои тестов хранилища с некоторыми внешними устройствами хранения
  • Исправлены тесты браузера на системах с определёнными сетевыми настройками
  • Улучшена совместимость AI Test с GPU
  • Небольшие исправления и улучшения
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.2.0
    • Добавлены AI Tests для измерения производительности локальных языковых моделей на CPU, GPU и NPU.
    • Добавлен раздел Inspect System с данными об оборудовании, историей датчиков, состоянием батареи и результатами тестов.
    • Добавлен тест HTTPS-соединения и определение сетевых фильтров.
    • Внесены небольшие исправления и улучшения.

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