CPUFSB — небольшое приложение для изменения FSB (Front Side Bus) частоты компьютера без перезагрузки. Процесс изменения частоты выполняется напрямую из операционной системы. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP). Доступна русская версия.

Программа CPUFSB больше не обновляется

Полная версия программы CPUFSB

Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Пользоваться возможностями софта можно бесплатно. Для получения полной версии необходимо купить лицензию. Стоимость лицензионной версии — 15 долларов.

Программа совместима со всеми современными материнскими платами: Abit, ASRock, AMax, EPOX и т.д. Пользователи могут выбрать свою модель материнской платы в главном окне утилиты.

Чтобы повысить частоту, необходимо выполнить следующие действия:

выбрать материнскую плату из списка;

выбрать марку и модель PLL;

нажать кнопку «Взять частоту» для того, чтобы утилита определила текущую частоту процессора и системной шины;

нажать кнопку «Установить частоту» для начала разгона.

В правой части интерфейса расположены пункты «Частота трея». Здесь пользователи могут указать частоты, которые приложение будет переключать между собой.

Преимущества программы CPUFSB:

минимальная нагрузка на систему во время работы;

простой и удобный интерфейс;

поддержка всех популярных моделей материнских плат;

функция сохранения оптимальной частоты.

Недостатки CPUFSB: