CPUFSB — небольшое приложение для изменения FSB (Front Side Bus) частоты компьютера без перезагрузки. Процесс изменения частоты выполняется напрямую из операционной системы. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP). Доступна русская версия.
Программа CPUFSB больше не обновляется
Полная версия программы CPUFSB
Утилита распространяется по условно-бесплатной модели. Пользоваться возможностями софта можно бесплатно. Для получения полной версии необходимо купить лицензию. Стоимость лицензионной версии — 15 долларов.
Программа совместима со всеми современными материнскими платами: Abit, ASRock, AMax, EPOX и т.д. Пользователи могут выбрать свою модель материнской платы в главном окне утилиты.
Чтобы повысить частоту, необходимо выполнить следующие действия:
выбрать материнскую плату из списка;
выбрать марку и модель PLL;
нажать кнопку «Взять частоту» для того, чтобы утилита определила текущую частоту процессора и системной шины;
нажать кнопку «Установить частоту» для начала разгона.
В правой части интерфейса расположены пункты «Частота трея». Здесь пользователи могут указать частоты, которые приложение будет переключать между собой.
Преимущества программы CPUFSB:
минимальная нагрузка на систему во время работы;
простой и удобный интерфейс;
поддержка всех популярных моделей материнских плат;
функция сохранения оптимальной частоты.
Недостатки CPUFSB:
минимальное количество функций для разгона;
отсутствие поддержки со стороны разработчиков.