SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CPUFSB

CPUFSB

Программа для разгона ЦП и регулировки тактовой частоты шины FSB

2,9 (16)
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Актуальная версия 2.2.18
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История изменений

Версия 2.2.18

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Оценки программы

2,9

16 оценок Оценок пока нет

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