System Information Viewer (SIV) — бесплатная функциональная утилита для просмотра сведений о ПК. Отображает подробные характеристики установленного оборудования, список инсталлированных программ, развернутую информацию об операционной системе и сетевых подключениях.

Утилита работает на всех последних версиях Windows, начиная с Windows 2000/XP (32 и 64 бит). Программа полностью бесплатна и распространяется в портативном формате, не требуя установки для использования. Единственный язык интерфейса — английский.

Как узнать данные о ПК через программу System Information Viewer?

Для запуска System Information Viewer нужно загрузить архив с программой и распаковать его любым доступным способом. После этого останется открыть запускной EXE-файл подходящей разрядности.

На главном экране отображается краткий перечень основных сведений о компьютере:

Версия операционной системы, ее редакция, разрядность и номер сборки

Рабочая группа

Объем оперативной памяти и ее расход в данный момент

Информация о процессоре и его текущей загруженности

Данные о графическом ядре

Часовой пояс

Чтобы открыть более подробный перечень сведений о каждом комплектующем или категории оборудования, нужно перейти в соответствующий раздел. Для этого следует нажать на одну из кнопок в нижнем ряду. Доступны следующие категории:

Windows. Развернутые сведения об ОС

Machine. Подробные характеристики компьютера

Sensors. Данные о состоянии комплектующих, полученные от датчиков ПК

USB Bus. Сведения о USB-контроллерах и подключенных через них устройствах

Network. Подробная информация о сетевых подключениях, а также оборудовании, с помощью которого они настроены

SPD. Дополнительные данные об оборудовании

Volumes. Жесткие диски, их разделы и состояние

Wi-Fi. Беспроводные подключения и их статус (при наличии адаптера Wi-Fi в системе)

PCI-Bus. Сведения об устройствах, подключенных через PCI

About. Подробная информация о программе и ее дополнительных функциях. Контактные данные разработчика

Help. Раздел со справочной информацией, которая может помочь при первом использовании

Возможности и преимущества SIV

System Information Viewer — функциональная утилита, которая может помочь для решения большого количества задач. Например:

Узнать номер билда (сборку) Windows

Просмотреть и проанализировать данные с датчиков комплектующих ПК

Определить точные названия моделей оборудования для поиска драйверов

Получить сведения о состоянии сети

Большими преимуществами программы являются бесплатность и портативность. Использовать весь функционал SIV можно без установки и покупки лицензии у разработчика.