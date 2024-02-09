System Information Viewer (SIV) — бесплатная функциональная утилита для просмотра сведений о ПК. Отображает подробные характеристики установленного оборудования, список инсталлированных программ, развернутую информацию об операционной системе и сетевых подключениях.
Утилита работает на всех последних версиях Windows, начиная с Windows 2000/XP (32 и 64 бит). Программа полностью бесплатна и распространяется в портативном формате, не требуя установки для использования. Единственный язык интерфейса — английский.
Как узнать данные о ПК через программу System Information Viewer?
Для запуска System Information Viewer нужно загрузить архив с программой и распаковать его любым доступным способом. После этого останется открыть запускной EXE-файл подходящей разрядности.
На главном экране отображается краткий перечень основных сведений о компьютере:
- Версия операционной системы, ее редакция, разрядность и номер сборки
- Рабочая группа
- Объем оперативной памяти и ее расход в данный момент
- Информация о процессоре и его текущей загруженности
- Данные о графическом ядре
- Часовой пояс
Чтобы открыть более подробный перечень сведений о каждом комплектующем или категории оборудования, нужно перейти в соответствующий раздел. Для этого следует нажать на одну из кнопок в нижнем ряду. Доступны следующие категории:
- Windows. Развернутые сведения об ОС
- Machine. Подробные характеристики компьютера
- Sensors. Данные о состоянии комплектующих, полученные от датчиков ПК
- USB Bus. Сведения о USB-контроллерах и подключенных через них устройствах
- Network. Подробная информация о сетевых подключениях, а также оборудовании, с помощью которого они настроены
- SPD. Дополнительные данные об оборудовании
- Volumes. Жесткие диски, их разделы и состояние
- Wi-Fi. Беспроводные подключения и их статус (при наличии адаптера Wi-Fi в системе)
- PCI-Bus. Сведения об устройствах, подключенных через PCI
- About. Подробная информация о программе и ее дополнительных функциях. Контактные данные разработчика
- Help. Раздел со справочной информацией, которая может помочь при первом использовании
Возможности и преимущества SIV
System Information Viewer — функциональная утилита, которая может помочь для решения большого количества задач. Например:
- Узнать номер билда (сборку) Windows
- Просмотреть и проанализировать данные с датчиков комплектующих ПК
- Определить точные названия моделей оборудования для поиска драйверов
- Получить сведения о состоянии сети
Большими преимуществами программы являются бесплатность и портативность. Использовать весь функционал SIV можно без установки и покупки лицензии у разработчика.