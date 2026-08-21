HWMonitor — небольшая бесплатная утилита, предназначенная для мониторинга состояния основных компонентов компьютера: материнской платы, центрального процессора, графической карты, запоминающих устройств.

Приложение HWMonitor также можно установить на Android-смартфон из Google Play.

Функции HWMonitor

Программа HWMonitor не требует выполнения каких-либо предварительных настроек для своей работы. Сразу после запуска утилита считывает показатели системных датчиков и отображает их в режиме реального времени. При помощи HWMonitor пользователь может получить следующую информацию о состоянии тех или иных компонентов компьютера:

Материнская плата: температура и уровни напряжения на основных электронных модулях платы, а также скорость вращения вентилятора охлаждения ЦП.

Центральный процессор: температура, напряжение, загруженность (в процентах) и тактовая частота на каждом из отдельных ядер, а также текущее энергопотребление (в ваттах).

Видеокарта: температура, потребляемое напряжение, тактовая частота и загруженность графического процессора и памяти видеоадаптера, а также скорость вращения кулера.

Запоминающие устройства: HWMonitor в удобной табличной форме отображает свободное место на каждом из логических разделов во всех подключенных к компьютеру носителях информации.

Программа HWMonitor также способна создавать подробный отчет о текущем состоянии тех или иных компонентов компьютера. Помимо основных параметров, в отчете фиксируется и другая техническая информация, помогающая специалистам определять неисправности работы в аппаратной части ПК.

Совместимость HWMonitor с Windows

Программа HWMonitor работает во всех версиях ОС Windows — от Win XP до 10. Поддерживаются x86 и x64 системы. Интерфейс программы выполнен на английском языке, русской версии нет.