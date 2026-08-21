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HWMonitor

HWMonitor

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

4,0 (4)
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Актуальная версия 1.68
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История изменений

Версия 1.68

  • Добавлены счётчики ошибок PCI Express для видеокарт AMD и Intel.
  • Добавлены новые показатели для AMD Strix Point, Strix Halo и Kraken Point: энергопотребление и частоты NPU, производительность TOPS, пропускная способность памяти и общее энергопотребление платформы.
  • Добавлены новые показатели накопителей: IOPS, средняя задержка и скорость соединения контроллера NVMe.
  • Программа теперь запоминает состояние раскрытия устройств и групп датчиков.

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Оценки программы

4,0

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