Как узнать частоту оперативной памяти на ПК?

Определить частоту работы установленных в компьютере планок оперативной памяти можно несколькими способами — как стандартными средствами Windows, так и при помощи множества сторонних утилит. А если на компьютере отсутствует операционная система, то нужную информацию всегда можно получить и в параметрах BIOS.

Но для начала было бы неплохо разобраться с такими понятиями, как реальная и эффективная частота ОЗУ. С этого и начнем.

Что такое реальная и эффективная частота ОЗУ? До появления оперативной памяти типа DDR термина «эффективная частота», можно сказать, не существовало (по крайней мере, по отношению к ОЗУ). Была только реальная частота, значение которой соответствовало величине тактовой частоты оперативной памяти. Главное отличие DDR-памяти от памяти предыдущего поколения в том, что хранимые в ОЗУ данные передаются не только по фронту (переднему фронту), но и спаду (заднему фронту) тактового сигнала. Говоря приземленными словами, в цифровой технике фронтом называется электрический сигнал, напряжение которого постепенно увеличивается (нарастает), а спадом — сигнал, напряжение которого уменьшается (падает). В ОЗУ предыдущих поколений единственным полезным сигналом являлся только передний фронт, в то время как задний фронт, скажем так, игнорировался. В оперативной памяти типа DDR полезными (несущими информацию) являются оба сигнала — и тот, напряжение которого растет, и тот, напряжение которого падает. Т.е. DDR-память работает в два раза быстрее. Но главное здесь не столько в скорости передачи данных, сколько в том, что для ее достижения не потребовалось увеличивать тактовую частоту. Была, допустим, планка ОЗУ с тактовой частотой в 200 МГц, ее конструкцию немного изменили, и вот она уже работает с частотой в 400 МГц. Но по факту ведь реальная ее частота так и осталась на уровне в 200 МГц. Просто инженеры научились передавать информацию по спаду сигнала. Ранее игнорировавшийся сигнал отныне тоже стал «полезным». Теперь за один такт передается не одна логическая единица и/или ноль, а сразу две единицы и/или ноля. Т.е. эффективность передачи данных увеличилась в два раза. Отсюда и возникло понятие «эффективная частота», значение которой всегда в два раза выше значения «реальной частоты» (она же — тактовая частота).

Почему частота памяти на компьютере не соответствует частоте, указанной на стикере ОЗУ? Существует несколько нюансов, которые могут ввести неопытного пользователя в заблуждение. Иногда значение эффективной частоты ОЗУ при ее определении на компьютере может быть меньше (но никогда не больше) значения, указанного на корпусе/на стикере/в документации к оперативной памяти. Этому есть несколько объяснений: Если в компьютер установлены две или более планок оперативной памяти с разной частотой, то все они будут работать на той частоте, которую выдает самое медленное ОЗУ. Например, одна планка имеет частоту 200 МГц, а другая — 100 МГц. Частота более скоростного ОЗУ будет понижена до 100 МГц, в противном случае их работе в тандеме просто невозможна.

Если частота шины материнской платы, отвечающей за прием/передачу данных на/с ОЗУ, ниже частоты работы планок оперативной памяти, то рабочая частота последних будет уменьшена до частотных значений, на которых работает эта шина.

Частотные характеристики работы материнской платы с ОЗУ могут быть принудительно понижены в настройках BIOS. Результат будет тем же, что и в предыдущем случае. Но в отличие от первых двух случаев, ситуацию всегда можно исправить без затрат — например, просто сбросить настройки BIOS.

Определение частоты оперативной памяти стандартными средствами Windows Два следующих способа определения частоты ОЗУ отображают именно эффективное ее значение. Все же для операционной системы неважно, на какой максимальной частоте могут работать планки оперативной памяти. Для нее важно только фактическое ее значение, установившееся при включении компьютера. Первый способ самый простой, но подходит он только для пользователей Windows 8/8.1/10: Отройте «Диспетчер задач» комбинацией клавиш «Ctrl + Shift + Esc» и перейдите в нем во вкладку «Производительность»: Откройте в левой части окна раздел «Память». В правой нижней части окна напротив надписи «Скорость» и будет указана эффективная частота ОЗУ: Второй способ подходит и для систем ниже Windows 8: Запустите «Диспетчер задач», откройте в нем меню «Файл» и выберите пункт «Запустить новую задачу». В открывшееся маленькое окно впишите без кавычек «cmd» и нажмите «ОК» (на всякий случай можно установить галочку напротив «Создать задачу с правами администратора»): Откроется черное окно командной строки Windows. Скопируйте без в него нижеследующую команду и нажмите клавишу ввода: wmic memorychip get Speed Эффективная частота ОЗУ будет отображена ниже. Причем здесь указываются значения для каждой из планок оперативной памяти по отдельности (если их несколько):

Определение частоты оперативной памяти при помощи сторонних программ Более точную информацию об оперативной памяти — как эффективную, так и реальную частоту — сможет показать любая программа для считывания сведений о компьютере. Например, AIDA64. В разделе «Системная плата» в блоке «Свойства шины памяти» показана как реальная, так и эффективная частота работы шины материнской платы, куда и подключается оперативная память: Другой пример — программа CPU-Z. С ее помощью можно определить только реальную частоту оперативной памяти, помножив значение которой на два, получим значение эффективной частоты. Нужные нам сведения находятся во вкладке «Memory» напротив графы «DRAM Frequency»: Как можно заметить, CPU-Z не округляет значение частоты, показывая более точное ее значение (впрочем, десятые доли МГц мало что решают в современных реалиях).