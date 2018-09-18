Программа MediaRECOVER предназначена для поиска на жестких дисках и любых перезаписываемых накопителях утерянных/удаленных файлов.

Приложение имеет весь необходимый набор функций для быстрого и эффективного обнаружения утерянной информации и при этом обладает простым и понятным интерфейсом, благодаря чему пользование им не составит труда даже для начинающих пользователей ПК.

Зачем нужна программа MediaRECOVER?

Выбрать тип сканирования: обычный (Scan) или расширенный (Advanced Scan). При выборе второго варианта программа пользователь также сможет включить функцию глубокого сканирования (Deep Scan). В этом случае приложение будет проверять по отдельности каждый кластер запоминающего устройства, что позволит найти не только целые файлы, но и их фрагменты. Однако глубокое сканирование занимает гораздо больше времени, чем быстрое (Quick Scan).

Выбрать из предложенного программой списка физический диск (накопитель информации) или раздел (локальный/логический диск).

Кликнуть по кнопке «Next» для запуска функции поиска данных.

По завершению сканирования MediaRECOVER отобразит названия всех обнаруженных файлов. После чего пользователю останется выбрать данные, которые будут восстановлены программой.

В приложении MediaRECOVER предусмотрен удобный поиск файлов среди обнаруженного массива данных. Необходимые удаленные/утерянные материалы могут быть быстро найдены по названию, размеру, дате создания или изменения.

Программа MediaRECOVER также позволяет получить техническую информацию о найденных файлах без их предварительного восстановления. Здесь доступен предпросмотр графических изображений и некоторых типов текстовых файлов. Более опытным пользователям полезной окажется функции чтения шестнадцатеричного дампа (Hex Dump) файлов.

Также в программе MediaRECOVER предусмотрен дополнительный функционал по работе с логическими разделами запоминающий устройств. Сюда относятся:

Форматирование диска (Format).

Очистка поверхности диска (Wipe)

Безвозвратное (восстановление невозможно) удаление данных с диска (Secure Erase). При включении функции в контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопки мышки по файлу или папке, будет добавлен пункт «Secure Erase». Выбор этого пункта прямо из «Проводника Windows» позволит удалить данные с диска без возможности дальнейшего восстановления.

Платная и бесплатная версия программы

Приложение MediaRECOVER распространяется в платном и бесплатном варианте. Пробная Free-версия программы позволяет только обнаруживать файлы. Для их восстановления потребуется приобрести платную версию.

Программа MediaRECOVER предназначена для использования на компьютерах с ОС Windows версии XP и выше (поддерживаются x86 и x64 системы). Интерфейс имеет неполный перевод на русский язык.