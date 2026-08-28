SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaRECOVER

В данном списке представлены программы для замены MediaRECOVER. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaRECOVER, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)